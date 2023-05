Khởi công dự án KCN Phú An Thạnh tại Long An

KCN Việt Nam và đơn vị tổng thầu IVY tổ chức buổi lễ khởi công dự án KCN Phú An Thạnh thuộc khu công nghiệp Phú An Thạnh. Buổi lễ khởi công có sự tham gia của đại diện Ban điều hành chủ đầu tư KCN Việt Nam, đơn vị tổng thầu IVY, nhà thầu phụ, đối tác kinh doanh và các nhà tư vấn. Ngoài ra, buổi lễ còn vinh dự được đón tiếp Lãnh đạo Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Long An.

KCN Phú An Thạnh tại Bến Lức, Long An

KCN Phú An Thạnh tọa lạc tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án có quy mô 13.4 ha và được chia làm hai giai đoạn thi công với tổng diện tích cho thuê là 90,516 m2, cung ứng sản phẩm Nhà xưởng & Nhà xưởng hỗn hợp, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Từ dự án đi về trung tâm TP.HCM, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái hay cảng Long An chỉ mất chưa đến một giờ lái xe.

Ông Michael Trần – Giám đốc xây dựng KCN Việt Nam chia sẻ tại sự kiện “Từ khi được thành lập, KCN Việt Nam và các thành viên đã vượt qua hết khó khan, đặc biệt khi dịch Covid – 19 bùng phát tại miền Nam và Sài Gòn vào tháng 6/2021. KCN Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng trân trọng bao gồm sự kiện khởi công KCN Phú An Thạnh. KCN Phú An Thạnh là dự án trọng điểm của KCN Việt Nam trong năm 2022, dự kiến giai đoạn một sẽ hoàn thành vào đầu quý 4/ 2022, cung ứng hơn 45,000 m2 nhà xưởng và nhà kho chất lượng cao”.

Chính thức khởi công dự án KCN Phú An Thạnh tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

KCN Việt Nam lần đầu ứng dụng thiết kế nhà xưởng hỗn hợp vào dự án này. Thiết kế nhà xưởng hỗn hợp là một thiết kế cải tiến, cho phép người sử dụng có thể linh động chuyển đổi nhà xưởng thành nhà kho và ngược lại tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng. Ngoài ra, KCN Việt Nam sẽ đầu tư hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời áp mái, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

KCN Việt Nam được thành lập với sứ mệnh cung ứng nguồn bất động sản công nghiệp chất lượng cao nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. KCN Việt Nam với phương châm trở thành đối tác đáng tin cậy, là cầu nối địa phương bền vững, đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư. KCN Việt Nam hiện đã đầu tư hơn 300 triệu đô la Mỹ và sở hữu khoảng 250 hecta đất trải dài khắp Việt Nam.