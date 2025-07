Ngày 15/6, Công Ty Cổ Phần Địa Ốc An Huy đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án An Huy Đức Hòa tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án Khu dân cư An Huy Đức Hòa có tên thương mại là An Huy Mỹ Việt tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quy mô khoảng 60ha với gần 2.500 sản phẩm bao gồm shophouse, nhà phố liên kế, biệt thự do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy triển khai.

Dự án có vị trí đắc địa tại khu trung tâm của huyện Đức Hòa, liền kề với TPHCM dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận, dư địa tăng trưởng cao. Đan xen là các tiện ích đa dạng vượt trội phục vụ cộng đồng cư dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Bạch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy cho biết, hiện Công ty tập trung phát triển các dự án phù hợp với nhu cầu ở thực của khách hàng để đạt được mức độ hấp thụ cao nhất của thị trường. Do vậy, dự án An Huy Mỹ Việt sẽ là một trong những dự án trọng điểm với quy mô lớn của tỉnh Long An thời gian tới, đáp ứng được nhu cầu về nhà ở ngày một cao trên địa bàn tỉnh.

Theo chủ đầu tư, dự án An Huy Mỹ Việt được quy hoạch đồng bộ, hiện đại – hoàn chỉnh – kiểu mẫu bao gồm các sản phẩm shophouse, nhà phố liên kế, biệt thự. Cụ thể, dự án được dịnh hướng là một khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ với đầy đủ tiện ích nội khu.

Ông Nguyễn Thế Bạch, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc An Huy Group phát biểu tại lễ khởi công

Để đạt mục tiêu đó, dự án An Huy Mỹ Việt được đầu tư đầy đủ tiện ích nhằm phục vụ cư dân như Trung tâm thương mại, trung tâm y tế, trường học, hồ sinh thái, công viên, thể thao. Kết hợp với cảnh quan cây xanh, khu nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí nhằm phục vụ đời sống tinh thần của cư dân.

Đặc biệt nổi bật nhất của dự án An Huy Mỹ Việt là công viên chủ đề An Huy Mỹ Việt rộng 6 ha với mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. An Huy Group sẽ tái hiện các công trình di tích văn hóa và lịch sử tiêu biểu quốc gia bao gồm: chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn – Hà Nội, cổng Ngọ Môn Huế, tháp bà Ponagar Nha Trang, nhà Rông Tây Nguyên, chợ Bến Thành TP Hồ Chí Minh và tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường. Kết hợp là các tiểu khu công viên chủ đề, nhà hàng, café, bar nổi trên hồ…

Dự án An Huy Mỹ Việt hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư cũng như khách hàng sinh sống và làm việc. Sau khi hoàn thiện, dự án kỳ vọng là một trong những khu đô thị văn minh hiện đại bậc nhất tại khu vực.

Buổi Lễ khởi công diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham gia của Ban lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và đại diện chính quyền địa phương, Ban lãnh đạo Chủ đầu tư cùng các Đơn vị đối tác.

An Huy Group thành lập ngày 22/12/2002, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, An Huy Group đã trở thành một trong những đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam, luôn mang đến những sản phẩm tối ưu nhất cho khách hàng và đối tác.

Đông Phong