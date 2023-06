Khởi Công Dự Án Vành Đai 4 Hà Nội, Đất Nền Có Khởi Sắc?

Khởi công dự án vành đai 4 Hà Nội là một trong những thông tin “nóng” nhất trong tuần qua, được giới đầu tư kì vọng sẽ là đòn bẩy kích thích sự tăng trưởng trở lại của thị trường đất nền Hà Nội và các vùng phụ cận.

Được đánh giá là dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quốc gia, việc khởi công dự án vành đai 4 Hà Nội không chỉ góp phần quan trọng giải tỏa ách tắc giao thông tại thủ đô, giảm tải cho đường Vành đai 3 mà còn kết nối thủ đô với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng. Nhờ đó, mà quá trình giao thương được thúc đẩy, tạo nên các không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng sử dụng đất, góp phần xây dựng hệ thống đô thị bền vững.

Việc khởi công dự án vành đai 4 Hà Nội được kì vọng sẽ mang tới làn sóng mới cho thị trường bất động sản khu vực. Trên thực tế, vào tháng 6/2022, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô, giới đầu tư đều kì vọng, kịch bản tăng giá sẽ xảy ra với đất nền khu vực này như đã xảy ra với đường vành đai 3 trước đó.

Tuy nhiên, những khó khăn kéo dài của thị trường bất động sản từ giữa năm 2022 đến thời điểm hiện tại đã khiến đất nền các khu vực trên có xu hướng giảm giá và chững giao dịch. Cụ thể, đến tháng 6/2023, tại khu vực Mê Linh và một số khu đô thị như Hà Phong, Cienco 5… giá đất ở các vị trí đẹp có xu hướng giảm khoảng 15% so với thời đỉnh giá, dao động phổ biến 45-55 triệu đồng/m2. Tại Hà Đông, những vị trí hưởng lợi từ dự án vành đai 4 Hà Nội như đất nền Yên Nghĩa thì cũng đã giảm giá từ mức khoảng 63-70 triệu đồng/m2 về mức phổ biến là 58-63 triệu đồng/m2.

Tại Thanh Oai, đất Cự Khê, gần khu nút giao thông nằm giữa 2 đường vành đai là Cienco 5 và đường vành đai 4, giá đất vẫn đang duy trì ở mức 55 – 60 triệu đồng/m2, giảm khoảng 10 – 12% so với cuối năm 2022. Đất nền Bì n h Minh được chào bán ở mức 40 triệu đồng/m2, giảm khoảng 5 – 10 lần so với thời kì sốt đất. Đất tại Đan Phượng vẫn đang duy trì mức giá 48 – 55 triệu đồng/m2 đối với vị trí mặt đường Tân Lập, đây là mức giá đã giảm 3 – 6 lần so với giữa năm ngoái. Đất mặt đường Tân Hội cũng giảm khoảng 5 lần, về mức 50 triệu đồng/m2.