Khởi công xây dựng dự án và khai trương nhà mẫu khu căn hộ Bcons Sala

Khu căn hộ Bcons Sala tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp – đơn vị thành viên của Tập đoàn Bcons làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons đảm nhiệm tổng thầu xây dựng.

Bcons chính thức khởi công xây dựng và cam kết tiến độ thi công dự án Bcons Sala

Bà Phạm thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động sản Phú Mỹ Hiệp – đơn vị chủ đầu tư cho biết, khu căn hộ Bcons Sala (tên pháp lý là chung cư Đông Tân) đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục xin cấp phép xây dựng đúng như pháp luật quy định. Cụ thể, dự án đã nhận được giấy phép xây dựng số 534/GPXD do sở Xây dựng Bình Dương cấp ngày 09/02/2021.

Khu căn hộ Bcons Sala được xây dựng trên diện tích 3.909m2, trong đó diện tích xây dựng khu căn hộ chỉ chiếm 33%, phần còn lại dành cho phát triển không gian tiện ích phục vụ cho cư dân gồm công viên cảnh quan, đường dạo bộ, hồ bơi, khu shophouse,…

Công trình gồm một khối nhà cao 29 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 524 căn hộ, trong đó 90% căn hộ được thiết kế không gian sinh hoạt với 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. 100% căn hộ đều có ban công thông thoáng.

Khu căn hộ Bcons Sala có vị trí đắc giá khi tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu trong khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons cho biết, Bcons cam kết tập trung nguồn lực, nhân lực để đảm bảo về chất lượng xây dựng công trình, về tiến độ thi công dự án theo như thời gian mà đơn vị chủ đầu tư đã cam kết với khách hàng. Thông qua tiến độ những dự án đã triển khai thi công trong thời gian qua gồm Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View,… Bcons có thể tự tin khẳng định về yếu tố thời gian đã cam kết với khách hàng.

Bên cạnh chất lượng và tiến độ, vấn đề an toàn trong xây dựng cũng là điều mà Bcons rất xem trọng. Vì vậy, Bcons và Phú Mỹ Hiệp cam kết đảm bảo về công tác an toàn trong thi công tại công trường dự án khu căn hộ Bcons Sala, đại diện đơn vị chủ đầu tư đã khẳng định.

Với việc chuẩn chỉnh trong việc tuân thủ pháp luật của đơn vị chủ đầu tư là minh chứng rõ nét nhất cho việc đảm bảo về mọi quyền lợi của khách hàng.

Cũng trong sáng ngày 21/4, Công ty Cổ phần Bất Động sản Phú Mỹ Hiệp cũng đã khai trương khu căn hộ mẫu Bcons Sala. Nhà mẫu được xây dựng trên khu đất nằm đối diện với dự án. Ở vị trí này, khách hàng quan tâm đến căn hộ Bcons Sala có thể vừa trải nghiệm không gian căn hộ thực tế và tự kiểm chứng về tiến độ thi công của công trường.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư cho biết, theo kế hoạch đến quý 1/2023 dự án sẽ hoàn thiện và tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng.