Khởi đầu hành trình hạnh phúc xuất phát từ không gian sống

Gia đình là vạch xuất phát và vạch đích 2 trong 1

Khi còn bé, gia đình là nơi chở che nâng đỡ. Khi trưởng thành, gia đình trở thành mục tiêu phấn đấu, mọi nỗ lực cốt yếu đều xoay quanh 3 giá trị: “Sức khoẻ của bố mẹ, tương lai của con cái, hạnh phúc của bản thân bên người bạn đời thân yêu”.

Bởi lẽ, không gì viên mãn hơn cuộc sống hiện diện đủ đầy những người yêu thương, con cái được gần gũi bố mẹ, con cháu được khôn lớn dưới sự dạy dỗ của ông bà, các thành viên cùng chăm sóc và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Đây là lý do nhiều cặp vợ chồng miền Tây đủ tiềm lực tài chính đều hướng đến xây dựng tổ ấm đa thế hệ thay vì gia đình hạt nhân.

Tuy nhiên, để gia đình hòa thuận ấm êm thì chốn an cư cần đảm bảo cân bằng giữa không gian sinh hoạt chung và riêng, hài hòa nhu cầu sống để mỗi thành viên đều được chăm sóc và phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Điều này không chỉ thể hiện ở diện tích và tiện nghi bên trong ngôi nhà mà còn bao gồm các dịch vụ, tiện ích và không gian sống bên ngoài.



Nhiều gia đình hướng đến xây dựng tổ ấm đa thế hệ thay vì gia đình hạt nhân

Cho ông bà vơi bớt nỗi lo âu về tuổi tác

Hạnh phúc tuổi già chẳng gì hơn sức khoẻ và cảm giác được sống có ích mỗi ngày. Sáng nhàn nhã thả bộ trên con đường rợp bóng cây xanh để đưa cháu đến trường. Trên đường về nhà, ông có thể tản bộ thêm vài vòng quanh công viên, cùng bạn già hàn huyên bên tách trà hoặc ly nâu đá, bà thong thả ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sắm ít thức ăn, chuẩn bị nấu bữa cơm ngon đón con cháu đi làm đi học trở về.

Với ông bà, an hưởng tuổi già không có nghĩa là an yên trong nhà và hưởng thụ cuộc sống. Ngược lại, được “giãn gân cốt” và kết nối với những người cùng tuổi cùng tâm lý sẽ giúp họ quên đi những lo lắng về tuổi tác, tinh thần thư thái và thoải mái hơn với con cháu.

Gieo cho trẻ những hạt mầm nhận thức ngay từ bé

Cho con “thắng từ vạch xuất phát đến vạch đích” là điều bố mẹ nào cũng mong mỏi. Nhưng hơn cả sự chuẩn bị đủ đầy về vật chất thì cần thiết nhất vẫn là môi trường sống và nền tảng giáo dục. Một mái ấm “tam đại đồng đường” sẽ nuôi dưỡng cho trẻ tình yêu gia đình và cuộc sống, đồng thời “gieo” cho trẻ những hạt mầm nhận thức đúng đắn về thế giới.

Trên nền tảng giáo dục tích cực từ gia đình, trẻ sẽ cởi mở và tự tin khám phá thế giới diệu kỳ mà bố mẹ đã “sắp đặt”. Từ những cuộc gặp gỡ dễ mến với hàng xóm thân thiện, khám phá khu phố sôi động sầm uất ngay trước hiên nhà, hay cùng bạn bè ghi dấu tuổi thơ với đủ trò chơi trong khu công viên xanh mát, an toàn.

Hơn hết, bên cạnh môi trường sống trong lành thì trẻ cần được tiếp cận với hệ thống giáo dục chất lượng cao để có được khởi đầu tốt nhất. Nơi an cư lý tưởng không thể thiếu hệ thống trường học đa cấp hiện đại nếu bố mẹ muốn con trẻ vừa có thể đi học gần, vừa được trau dồi kiến thức và phẩm chất xuất sắc toàn diện.



Môi trường sống trong lành, an toàn là điều cần thiết cho sự phát triển của trẻ

Cho bố mẹ tận hưởng những tiện ích xứng tầm

Khi sự nghiệp thăng hoa thì yêu cầu về không gian sống cũng được nâng lên xứng tầm. Nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi chỉ là điều kiện cần, bố mẹ cần hơn những giá trị tinh thần, sức khoẻ và tính tiện ích bên ngoài không gian sống.

Lựa chọn an cư ở The Ambi thuộc Đại đô thị Stella Mega City, bố mẹ có thể tiết kiệm thời gian di chuyển khi sở hữu “đặc quyền” kết nối nhanh chóng với các khu vực hành chính hàng đầu của Cần Thơ: 1 phút đến trung tâm hành chính Quận Bình Thuỷ; 3 phút đến Sân bay quốc tế Cần Thơ và Trung tâm thương mại, siêu thị Big C, Lotte Mart; 5 phút đến hệ thống trường học các cấp; 10 phút đến trung tâm thành phố Cần Thơ và các địa danh du lịch nổi tiếng.

Một đặc quyền khác nâng tầm trải nghiệm cho bố mẹ mà chỉ có The Ambi sở hữu chính là khu phố đi bộ với tên gọi “Đại Lộ Ánh Sáng”. Với thiết kế độc đáo kết hợp giữa kiến trúc sắp đặt và nghệ thuật vận dụng ánh sáng, “Đại Lộ Ánh Sáng” sẽ là điểm vui chơi, giải trí cho cư dân cùng gia đình và bạn bè.



Đại Lộ Ánh Sáng tại The Ambi thuộc Đại đô thị Stella Mega City

Nếu muốn giải toả cảm xúc trước khi về nhà, bố có thể tạt qua các hàng quán, cửa hàng trên “Đại Lộ Ánh Sáng” và nhâm nhi vài ly cocktail mát lạnh. Mẹ có thể giải khuây bằng các “liệu pháp” mua sắm, massage thư giãn tại các cửa hàng ngay trước khu nhà. Nhờ những “trạm dừng chân” này mà bố mẹ có thể bỏ lại những cảm xúc mệt mỏi do công việc bên ngoài tổ ấm.

Trái ngược với nhu cầu cân bằng cảm xúc cuối ngày, 30 phút chạy bộ, bơi lội hoặc tập gym buổi sáng sẽ giúp bố mẹ sảng khoái tinh thần và minh mẫn đầu óc. Duy nhất tại phân khu The Ambi của Stella Mega City, các bố có thể cùng nhau tổ chức vài ván golf hữu nghị để vừa rèn luyện thể thao, vừa tăng cường kết nối với những người láng giềng cùng đẳng cấp và phong cách sống tương đồng.

Dưới áp lực đô thị hóa, những đại đô thị mang đến không gian sống xanh, thoáng đãng, đáp ứng nhu cầu sống hoàn chỉnh cho mọi lứa tuổi sẽ là đích đến của những gia đình miền Tây theo đuổi hệ giá trị tam đại đồng đường. Tại đây, cuộc sống bó hẹp trong bốn bức tường sẽ được thay thế bằng không gian rộng mở và kết nối, hiện đại và thanh bình, kiến tạo cộng đồng sống tinh hoa của Cần Thơ.