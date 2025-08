Khởi Động Chuỗi Sitetour THE SOLIA: Khơi Mở Tọa Độ Thịnh Vượng Mới Phía Tây TP.HCM

Một số thông tin về dự án THE SOLIA



– Dự án THE SOLIA do SOLIA Group phát triển; đơn vị tư vấn chiến lược và triển khai CASA Holdings.

– Vị trí dự án: Mặt tiền Vành đai 4 (ĐT830), xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là mặt tiền Vành đai 4 (ĐT830), Bến Lức.

– Quy mô: 20,5ha với 998 nền đất nhà phố liền kề. Hạ tầng dự án hoàn chỉnh 100%, đã ra sổ từng nền, đã có giấy phép đủ điều kiện mở bán.

– Website:

https://thesolia.vn/

https://soliagroup.vn/