Không Đâu Bằng Sống Tại The Wisteria – Miền Đất Của Những Cư Dân Hạnh Phúc

Nếu như trước đây tiêu chuẩn an cư lý tưởng gói gọn trong 2 chữ “tiện nghi” thì nay, cư dân mong muốn sở hữu cho mình một không gian sống trong lành, đủ đầy, gắn kết giữa cộng đồng văn minh. Tái định nghĩa khái niệm “an cư”, The Wisteria được xem là lựa chọn hoàn hảo cho mái ấm của các gia đình.

“Hạnh phúc đối với mình bây giờ là được sống gần thiên nhiên, có không gian vui chơi cùng con, thoải mái, tiện nghi với tiện ích bên thềm dễ dàng tiếp cận, và đặc biệt sống giữa cộng đồng cư dân văn minh giúp mình yên tâm về sự phát triển của con trẻ.” – Chia sẻ từ chị Thủy, một cư dân Thủ đô đang tìm kiếm ngôi nhà phù hợp.

Đây cũng là nhu cầu của nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội khi lựa chọn The Wisteria. Một lựa chọn mang đến không gian sống đủ đầy với tầm nhìn quy hoạch hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện thay vì nhà mặt đất trong ngõ nhỏ giúp cư dân đáp ứng được nhu cầu về một tổ ấm an cư như ý.

Không Gian Sống Khai Mở Hạnh Phúc, Kết Nối Tình Thân

Tọa lạc tại trung tâm quận tương lai Hoài Đức, trong đại đô thị Hinode Royal Park, The Wisteria sở hữu vị trí thuận tiện tiếp giáp quốc lộ 32, Vành đai 3.5, tuyến đường sắt trên cao Metro: tuyến số 3 kết nối Nhổn – Ga Hà Nội – Hoàng Mai chiều dài khoảng 21 km, sẽ phát triển tuyến số 3 tới Sơn Tây, tổng chiều dài dự kiến là 48 km; tuyến số 7: Mê Linh – Đô thị mới phía Tây Nhổn – Vân Canh – Dương Nội, kết nối với tuyến số 4 tại đoạn Đại Mạch và Tây Tựu, với tuyến số 6 tại đoạn Dương Nội, chiều dài khoảng 35 km. Từ đây cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới trung tâm thủ đô trong 10-20’ lái xe.

The Wisteria tọa lạc phía Tây Hà Nội, lựa chọn hoàn hảo cho mái ấm của các gia đình hiện đại

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, The Wisteria còn mang đến sự thoải mái và tiện nghi giữa không gian thiên nhiên xanh mát với thế giới tiện ích nội khu, ngoại khu phong phú. Đặc biệt, phải kể đến quảng trường hồ trung tâm rộng 6ha, trong đó có 2ha mặt nước – thừa hưởng từ đại đô thị Hinode Royal Park. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances năm 2023, ngoài việc hỗ trợ làm giảm bớt cái nóng, tăng cường đa dạng sinh học và tạo cảm giác yên bình, các công viên và không gian xanh trong thành phố còn giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học ở người. Bà Kyeezu Kim, tác giả chính của nghiên cứu và đồng thời là học giả tại trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), cho biết việc sống gần nhiều cây cỏ sẽ giúp con người trẻ hơn ít nhất 2,5 tuổi so với tuổi thực.

Bên cạnh đó, cư dân của The Wisteria còn được sống đủ đầy với những trải nghiệm độc đáo trong không gian tiện ích liên hoàn: sân thể thao đa chủ đề, sân chơi cho con trẻ, trung tâm thương mại, thư viện, bể bơi tầng không, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng,…

Tiện ích ngập tràn ngay bên “thềm nhà” tại The Wisteria

Hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ hai tiếng gia đình, tại The Wisteria, các chủ nhân căn hộ tìm thấy được bến đỗ thực sự nơi mọi lo lắng để lại sau cánh cửa. Dù bạn chọn lựa loại hình căn hộ nào trong số các loại diện tích mà dự án sở hữu: 2 phòng ngủ (73-99,7m2), 3 phòng ngủ (106-138,4m2), 4 phòng ngủ (132,2m2), căn hộ 2 chìa khóa Dual Key (136,1-143,2m2), Penthouse (174,9-583,2m2), Duplex (153,2-260,2m2), thì The Wisteria đều trở thành không gian cho sự thư giãn, gắn kết, sẻ chia yêu thương mỗi ngày. Đặc biệt, với thiết kế tối thiểu 2 ban công, gia chủ có thể trồng thêm cây xanh để mang lại không gian gần gũi với thiên nhiên tại mỗi căn hộ. Đọc một cuốn tiểu thuyết, nhâm nhi một tách trà, chơi cùng con hay đơn giản là vào bếp cùng nửa kia,… trong không gian ngập tràn ánh sáng, gió và sắc màu tự nhiên, mỗi trải nghiệm đều viết lên yêu thương, những khoảnh khắc hạnh phúc.

Không chỉ là không gian gắn kết tuyệt vời, The Wisteria còn là bệ phóng cho tương lai con. Ngay trong khuôn viên đại đô thị Hinode Royal Park là Trường liên cấp chất lượng cao Archimedes Hinode; trong bán kính 5km còn có hàng loạt các điểm trường đại học như Đại học Công nghiệp, Đại học Thành Đô, trường THCS, THPT, Trường Tiểu học, Trường Mầm non chất lượng khác. Không chỉ thế, các mầm non tương lai tại Hinode còn có cơ hội phát triển cùng cộng đồng tinh hoa Tây Thủ đô. The Wisteria mang đến không gian để kết nối cộng đồng với hệ thống siêu tiện ích – Công viên trung tâm, vườn dạo bộ, sân thể thao, thư viện,… Tất cả sẽ là nền tảng tuyệt vời cho con trẻ và cho cả cơ hội hợp tác, phát triển sự nghiệp của ba mẹ.

Tại The Wisteria, mỗi thành viên trong gia đình đều tìm thấy niềm vui và niềm hạnh phúc thực sự khi vừa có không gian riêng đủ rộng, vừa có không gian gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng tinh hoa. Giữa thiên nhiên xanh mát, một cuộc sống chất lượng được kiến tạo bởi những giá trị đích thực từ không gian sống và chuỗi tiện ích hiện đại giúp The Wisteria trở thành tọa độ được các gia đình, nhà đầu tư săn đón.