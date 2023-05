Khu biệt lập phong cách resort The Standard tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10 – tâm điểm các thành phố gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu bao gồm trường học, bệnh viện quốc tế, các khu du lịch, trung tâm thương mại, sân golf hay thành phố mới Bình Dương.

Để tìm hiểu thêm thông tin về dự án, độc giả truy cập Với phương thức thanh toán thảnh thơi chỉ 15% đến khi nhận nhà, The Standard không chỉ là giải pháp an cư, đầu tư vượt trội mà còn là di sản để đời, định danh vị thế chủ nhân.Để tìm hiểu thêm thông tin về dự án, độc giả truy cập www.thestandard.vn