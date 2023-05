Không gian sống chuẩn Nhật, tiêu chí an cư mới được giới trẻ tin chọn

Ước mơ an cư của gia đình trẻ

Người ta thường nhắc đến câu chuyện “an cư, lạc nghiệp” với cột mốc trưởng thành cùng nhiều nỗi lo âu. Động lực mua nhà chính là “tay vịn” tinh thần giúp nhiều bạn trẻ hiện đại cảm thấy bớt chông chênh và thêm niềm tin tiến bước. Thế nhưng giấc mơ an cư của gia đình trẻ ngày càng xa vời khi giá nhà đất ngày càng cao đặc biệt với những người có mức thu nhập trung bình, ước mơ đó càng trở nên xa vời. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, so với mức thu nhập bình quân của người dân, giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM đang quá cao. Với mức giá bình quân 50-55 triệu/m2, một căn nhà 50m2 cũng gần 3 tỷ đồng; người lao động TP.HCM phải mất khoảng 30 năm và Hà Nội là 25-28 năm tích lũy mới mua được nhà.

Bên cạnh đó, xu hướng chọn nhà của gia đình trẻ ngày nay cũng thay đổi, không chỉ là nơi ở thông thường; giờ đây, họ mong muốn nhà là tổ ấm, là nơi an cư mang đến giá trị cảm xúc cùng năng lượng tích cực. Ngày càng nhiều gia đình trẻ chú trọng đến chất lượng xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, môi trường sống gần gũi thiên nhiên, có nhiều không gian vận động.

Không tìm được chốn “an cư” tầm 2 tỷ đồng tại TP.HCM, nhiều người trẻ “ly tâm” ra các đô thị vệ tinh như Tân An (Long An)

Chính vì vậy, với mức tích lũy hạn hẹp, sở hữu bất động sản tại TP.HCM không còn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình trẻ. Các khu vực lân cận, liền kề trung tâm thành phố dần chiếm ưu thế khi sở hữu cảnh quan trong lành, ngập tràn cây xanh, sông hồ bao bọc đem đến không gian lý tưởng để các cư dân có thể hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm kết nối đến vùng trung tâm thành phố liên tục được đẩy mạnh đầu tư. Nhờ đó, cư dân vừa có thể được tận hưởng một không gian sống yên bình, xanh mát, được hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày nhưng vẫn dễ dàng kết nối với nhịp sống sôi động của vùng trung tâm.

Các điểm đến như: TP. Tân An (Long An), TP. Thuận An, TP. Dĩ An (Bình Dương), Đồng Nai trở thành lựa chọn phổ biến. Đặc biệt, TP. Tân An (Long An) được biết đến là một trong những đô thị vệ tinh kề cận TP.HCM có tốc độ đô thị hóa phát triển vượt bậc. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng, hoàn thiện, Tân An đang là nơi an cư lý tưởng dành cho nhiều gia đình trẻ.

Khu dân cư chuẩn Nhật, chốn an cư lý tưởng thu hút gia đình trẻ

Bên cạnh vị trí, giá cả và hệ thống tiện ích nội khu, chất lượng cũng góp phần tạo nên “gu” chọn nhà của người trẻ. Không gian sống Nhật Bản được xem là một trong những chuẩn mực sống của thế giới. Những tiêu chí về kiến trúc, phong cách, tiêu chuẩn, quy tắc khắt khe, giá trị tích cực cùng những triết lý cân bằng, chất lượng vượt trội của không gian sống chuẩn Nhật được khá đông người Việt ưa chuộng.

Thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Nhật, Taka Garden Riverside Homes, khu dân cư chuẩn Nhật đầu tiên tại TP. Tân An đang là chốn an cư lý tưởng thu hút các gia đình trẻ. Sở hữu địa thế bên sông Vàm Cỏ Tây với nhiều mảng xanh, Taka Garden Riverside Homes hướng đến môi trường sống chan hòa cùng thiên nhiên, tối ưu không gian sống cân bằng – tĩnh tại cho cư dân.

Một góc công viên xanh mát tại Taka Garden Riverside Homes

Taka Garden Riverside Homes được quy hoạch thiết kế bởi Ardor Architects – Top 10 Công ty Kiến trúc hàng đầu Việt Nam. Điểm nhấn của dự án là loại hình sản phẩm nhà liền kề đi kèm hệ tiện ích nội khu hiện đại tiêu chuẩn Nhật. Mang yếu tố thiên nhiên vào công trình một cách khéo léo, truyền cảm hứng về sự giản dị, giúp không gian trở nên yên bình. Các căn nhà được sử dụng vật liệu tinh tế, gần gũi thiên nhiên, hòa quyện cùng các gam màu sáng và trung tính như trắng, xám, be… Tại đây, mỗi cư dân được coi là mảnh ghép kiến tạo không gian sống chuẩn mực, cộng đồng văn minh.

Taka Garden Riverside Homes có thiết kế tinh tế, phong cách tối giản tạo cảm giác thư thái, an yên cho các thành viên trong gia đình

Tọa lạc tại mặt tiền đường Đinh Viết Cừu, ngay trung tâm TP. Tân An, Taka Garden Riverside Homes thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư nâng cấp. Từ Taka Garden Riverside Homes, các cư dân tương lai có thể nhanh chóng kết nối đến TP.HCM qua tuyến Quốc lộ 1A.

Taka Garden Riverside Homes sở hữu giá bán hợp lý phù hợp khả năng tài chính của người trẻ. Với mức giá hợp lý chỉ trên 2 tỷ đồng, thanh toán từ 750 triệu (30% giá trị sản phẩm), chiết khấu 5%, khách hàng đã có cơ hội sở hữu nhà phố thông minh tiêu chuẩn Nhật tại TP. Tân An; được tặng thiết bị nhà ở thông minh Smarthome Lumi cơ bản. Đối tác chiến lược – Ngân hàng Vietcombank cam kết cho vay từ 70-90% giá trị tài sản, thời gian vay đến 20 năm. Không những vậy, khách hàng giao dịch thành công trong buổi mở bán dự kiến tổ chức vào ngày 9/5 tới còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng ôtô Honda HR-V 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, iPhone 12 Pro, TV Samsung 65 inch, iPad Pro 2020… Đây là một trong số ít dự án đáp ứng tốt các tiêu chí chọn nhà theo xu hướng mới của gia đình trẻ có mức thu nhập từ 30 triệu/tháng.