Không gian sống tại Dĩ An đang thay đổi từng ngày

Sự chuyển biến trong nhu cầu tìm căn hộ chung cư cao cấp tại Bình Dương

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư thực hiện bởi Tổng cục Thống kê năm 2020, hiện mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước do tỉnh Bình Dương nắm giữ. Bình Dương cũng được biết đến như một địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao bậc nhất cả nước. Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh đã tăng bình quân 9,64%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, Bình Dương cũng là tỉnh đứng hàng đầu cả nước về sản xuất công nghiệp và thu hút vốn FDI. Với 48 khu, cụm công nghiệp, nơi đây đã thu hút được lượng lớn chuyên gia, lao động kỹ thuật cao từ nước ngoài cũng như từ các tỉnh thành trên cả nước.

Nhờ cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi tiếp giáp với TPHCM, Bình Dương đang được nhiều người làm việc tại TPHCM lựa chọn làm nơi xây tổ ấm. Bởi nếu so sánh trên cùng mặt bằng giá, khách hàng chỉ có thể chọn giữa những căn hộ trung cấp ở các quận, huyện vùng ven nếu chọn sống tại TPHCM. Nhưng nếu là Bình Dương, khách hàng lại dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp với nhiều tiện ích hiện đại và không gian sống đẳng cấp.

Sự gia tăng của nhóm người có mức thu nhập cao như chuyên gia, lao động kỹ thuật cao… cùng sự thay đổi trong thu nhập của người dân chính là những nguyên nhân thúc đẩy thị trường căn hộ cao cấp với vị trí tốt, hệ thống tiện ích đa dạng, đảm bảo an toàn ở Bình Dương phát triển. Không chỉ thu hút khách mua để ở, thị trường căn hộ cao cấp hấp dẫn cả những nhà đầu tư mua để cho thuê lại.



Khi mức sống tăng, nhu cầu được sống trong căn hộ chung cư cao cấp của người dân

Bình Dương cũng tăng (Ảnh minh họa: Internet)

Nhưng cung hiện tại lớn hơn cầu

Nhu cầu về căn hộ hạng sang đang lớn từng ngày nhưng theo thống kê, chưa đến 15% dự án căn hộ tại đây nằm ở phân khúc cao cấp, nhắm tới giới thượng lưu. Chính vì hiểu được tâm tư khách hàng, các dự án căn hộ cao cấp khi triển khai đã nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư lẫn khách hàng mua để ở.



Một trong số những "chốn đi về" sang trọng bậc nhất của giới thượng lưu tại Dĩ An – Charm Diamond

Trong danh sách các dự án đang nổi bật tại Dĩ An, phải kể đến Charm City Bình Dương (do Charm Group làm chủ đầu tư). Ngay khi mở bán, tòa nhà Charm Ruby đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và nhanh chóng bán hết. Tiếp nối thành công đó, tòa tháp Charm Diamond bắt đầu triển khai và đang được săn đón dù chỉ mới đưa ra thị trường rất ít thông tin. Được biết, đây là tòa tháp biểu tượng của thành phố Dĩ An với phong cách thiết kế căn hộ theo tiêu chuẩn 5 sao lần đầu tiên có mặt tại Bình Dương.

Có thể nói rằng những tín hiệu đáng mừng này sẽ góp phần vào sự phát triển vượt bậc của thị trường bất động sản tại Bình Dương nói chung và Dĩ An nói riêng, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về không gian sống của cư dân nơi này.