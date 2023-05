Không phải Thủ Đức, đây mới là "ngôi sao" đang lên của thị trường BĐS vùng phía Đông TP.HCM

Bình Dương sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bình Dương là một tỉnh phát triển mạnh, có những bước chuyển bất ngờ và đầy tính đột phá trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy vẫn chưa đủ biến Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020 như mục tiêu đã đề ra trước đó. Hai tiêu chí nổi bật nhất khiến Bình Dương không đáp ứng được nguyện vọng này là mật độ dân số và đơn vị hành chính trực thuộc. Theo đó, mật độ dân số Bình Dương còn mỏng (974 người/km²) so với tiêu chí được đặt ra (1000 người/km²), và số lượng đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh mới đạt mức 9 thay vì 11 như quy định.



Bình Dương sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của thủ tướng Chính phủ cùng lộ trình cụ thể, rõ ràng, chắc chắn của mình, Bình Dương đang phấn đấu từng bước trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Trong đó, TP. Dĩ An là cụm dân cư lâu đời nhất của Bình Dương, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ đang chờ khai phá sẽ là chìa khóa then chốt giúp đẩy nhanh tiến trình quan trọng ấy, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của cửa ngõ phía Đông.

Dĩ An – "ngôi sao" đang lên của thị trường BĐS vùng phía Đông TP.HCM

Có thể thấy, sau khi được chính thức phê duyệt đề án thành lập thành phố vào năm 2020, chính quyền TP. Dĩ An đã có những kế hoạch phát triển hạ tầng nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa và biến nơi đây thành khu vực thu hút dân cư. Một số mục tiêu mà khu vực đã đặt ra có thể kể đến như phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% tuyến đường thành phố quản lý được đầu tư đồng bộ; 100% tuyến đường phường quản lý được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Đây được xem là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp phủ kín mật độ dân cư, không chỉ ở TP. Dĩ An mà ở còn phân bố rộng khắp toàn Bình Dương.

TP. Dĩ An trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại I năm 2025

Với định hướng phấn đấu trở thành độ thị loại I vào năm 2025, TP. Dĩ An dự kiến sẽ là đô thị hành chính – văn hóa – công nghiệp – dịch vụ – giáo dục tầm nhìn 2030, TP. Dĩ An cũng đang triển khai loạt công trình hạ tầng: Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (hơn 500 ha), Khu đô thị thương mại – dịch vụ Đông Bình Dương (126 ha), đường giao thông nối quốc lộ 1K với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh mở rộng 54m và khu phức hợp Đông Hòa (5 ha), đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài, đường trục chính Đông – Tây, đường Bắc Nam 3, đường Đông Bắc 2, đường Vành đai 3 đoạn qua TP. Dĩ An mở rộng 64m,…

Đồng thời, TP. Dĩ An cũng đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai gần 20 dự án nhà ở cao tầng kết hợp với trung tâm thương mại trên địa bàn đã được UBND tỉnh chấp thuận đăng ký đầu tư như HT Pearl, Phúc Đạt Tower, Phú Đông Premier, … Các dự án này đã bổ sung thêm hơn 4.000 căn hộ cho thị trường TP. Dĩ An. Với động thái này, chính quyền TP. Dĩ An không chỉ hướng đến giải quyết bài toán an cư cho người dân tại TP. Dĩ An, mà còn thu hút người dân từ các vùng lân cận (TP.HCM, TP.Biên Hòa, TP.Thuận An) chuyển về đây sinh sống và làm việc.

Tuy nhiên, theo thống kê, số lượng chuyên gia tại Bình Dương đến nay là 45.000 người, trong đó TP. Dĩ An có khoảng 7.200. Có thể thấy nguồn cung căn hộ chỉ đáp ứng phần nhỏ so với nhu cầu an cư quá lớn tại khu vực.

Trong xu hướng ly tâm, ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn đến sống tại các vùng ven TP.HCM với mong muốn tìm một môi trường sống mới thoải mái hơn với mức chi phí “vừa sức” hơn so với TP.HCM… Rào cản lớn nhất của làn sóng di cư này là hạ tầng giao thông cũng đang được quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, TP. Dĩ An sẽ là lựa chọn an cư lý tưởng trong tương 1-2 năm tới.

Cũng nói thêm, tuyến Metro số 3 đã được chấp thuận chủ trương kéo dài đến TP. Dĩ An; khi đi vào hoạt động, việc di chuyển giữa TP.HCM và TP. Dĩ An được rút ngắn chỉ mất từ 15-20 phút.

Đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng góp phần giúp tỉnh Bình Dương hoàn tất các tiêu chí, vươn lên thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết nối lưu thông, giao thương rộng lối

Quyết định 2481/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An, tỉnh Bình Dương tới năm 2020 – tầm nhìn năm 2030 chỉ ra, khu đô thị số 1: Khu đô thị trung tâm hành chính – chính trị, văn hoá – thể dục thể thao gồm một phần phường Dĩ An, một phần phường Đông Hoà và một phần phường Tân Đông Hiệp. Theo đó, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đông Hòa) thuộc khu đô thị số 1.



Một phần phường Đông Hòa được quy hoạch thành khu đô thị hành chính – chính trị của TP. Dĩ An

Quyết định 1144/UBND-ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của TP. Dĩ An về việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 17m lộ giới, điểm đầu giáp quốc lộ 1K, điểm cuối giáp đường Nguyễn Thiện Thuật. Cũng theo văn bản này, xưởng gỗ số 2 Đông Hòa A cũng sẽ bị di dời để tiện việc khai thông và mở rộng trục đường chính. Toàn bộ tuyến đường này được đầu tư đồng bộ hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh… thúc đẩy kinh tế khu vực này tăng tiến.

Tọa lạc trên tuyến đường này, HT Pearl là dự án nổi bật nhất khu vực với tiêu chuẩn Nhật Bản có pháp lý vững vàng, được phép công khai và được phép bán dự án nhà ở hình thành trong tương lai (văn bản được cấp ngày 20/09/2021). Đây hứa hẹn sẽ là cánh cửa rộng mở dẫn lối cho Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung trở thành thành phố đáng sống trong tương lai.

Diệu Linh