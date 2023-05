Nơi cuộc sống thăng hoa đáng tận hưởng

Không phụ kỳ vọng của giới đầu tư, khu căn hộ mẫu The Emerald Golf View vừa ra mắt đã gây sốt với không gian vô cùng sang trọng, thu hút hơn 800 khách hàng đến tham quan và trải nghiệm vào ngày 21/6/2020 mới đây. Lần đầu tiên xuất hiện một khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu với tầm nhìn triệu đô sân golf Sông Bé, trực diện VSIP1, mặt tiền Đại Lộ Bình Dương và ngay siêu thị Nhật Bản Aeon Mall. The Emerald Golf View được thiết kế tinh tế, tinh xảo đến từng chi tiết kết hợp cùng trang thiết bị vật liệu cao cấp, cách bài trí đầy tính thẩm mỹ với những gam màu thời thượng.



Căn hộ mẫu The Emerald Golf View được thiết kế theo phong cách sang trọng, thời thượng

Là một trong những khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu của The Emerald Golf View, anh Phương chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hài lòng với từng thiết kế tại đây, vừa mang đến cảm giác ngôi nhà như một khách sạn 5 sao, vừa mang lại không gian thông thoáng. Lối bố trí hợp lý từ phòng khách, phòng ngủ đến bếp đều khiến tôi ưng ý, đặc biệt từng thiết bị được bàn giao đều từ các thương hiệu nổi tiếng uy tín và chất lượng thì tôi càng tin tưởng đây chính là ngôi nhà mà tôi mong muốn sở hữu bấy lâu nay”.

Anh Phương cho biết, anh cũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi hệ thống hơn 80 tiện ích 5 sao bậc nhất tại Bình Dương của The Emerald Golf View, đây cũng là yếu tố càng gia tăng thêm giá trị cho căn hộ mà anh sở hữu trong tương lai.

Lựa chọn đầu tư thông minh cho người nhạy bén

Bên cạnh những khách hàng tìm kiếm chốn an cư như anh Phương, The Emerald Golf View còn thu hút một bộ phận lớn những nhà đầu tư cá nhân. Điển hình như anh Duy Tùng, một trong số những khách hàng đầu tư quen mặt của các sàn môi giới, cũng dành thời gian đến trải nghiệm căn hộ mẫu. “Từng tìm hiểu nhiều dự án để lựa chọn điểm đầu tư phù hợp nhưng khi tận mặt tham quan căn hộ mẫu The Emerald Golf View, tôi đánh giá đây là dự án có tiêu chuẩn cao cấp thuộc hạng nhất nhì so với mặt bằng chung tại thị trường Bình Dương. Nhất là khi vị trí của dự án này quá đắc địa, vừa ngay mặt tiền Đại lộ, tầm view triệu đô sân golf Sông Bé, trực diện khu công nghiệp lớn VSIP1, vừa sát khu dân cư hiện hữu – giá trị tài sản tại đây chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm”, anh Tùng nhận định.



Phòng ngủ được thiết kế đẳng cấp giúp cho chủ nhân như đang tận hưởng tại khách sạn 5 sao

Theo anh Tùng, trải qua thời kỳ bùng nổ đầu tư đất nền và nhà trọ, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhất là khi lượng chuyên gia nước ngoài đến sinh sống tại đây đang có dấu hiệu tăng mạnh sau các điều chỉnh kinh tế do dịch Covid-19. Họ luôn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn sở hữu căn hộ hoặc sẵn sàng chi trả từ 800 – 1500 USD/tháng để thuê nhà nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an ninh và dịch vụ tạo ra thị trường thanh khoản vô cùng hấp dẫn cho giới đầu tư. Đó cũng là lý giải vì sao những dự án cao cấp như The Emerald Golf View rất được săn đón ở thời điểm hiện tại.



Không gian bếp được thiết kế tinh tế, tận dụng tối đa công năng để

chủ nhân luôn trở thành siêu đầu bếp tại gia

Chỉ từ 1,8 tỷ đồng sở hữu ngay căn hộ cao cấp thượng lưu

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, tiêu chuẩn chất lượng đẳng cấp được bảo chứng bởi những tên tuổi hàng đầu như chủ đầu tư Lê Phong, tổng thầu Design & Build Coteccons, thiết kế bởi NQH Architects nhưng The Emerald Golf View gây bất ngờ với mức giá chào bán chỉ từ 1,8 tỷ đồng/căn. Mỗi căn hộ The Emerald Golf View cũng có diện tích linh hoạt từ 50m2 – 115m2, đa dạng từ 1 – 3 phòng ngủ phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng. Bên cạnh đó, còn có siêu phẩm căn hộ duplex thuộc loại hàng hiếm trên thị trường, được mệnh danh là loại căn hộ luôn bán hết trong “tích tắc”.



Emerald Golf View được mệnh danh là biểu tượng tự hào mới của Bình Dương

Đầu tư nhiều tâm huyết và nguồn lực cho dự án này, ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến những tiêu chuẩn sống thực sự chất lượng cho khách hàng ngay trung tâm TP.Bình Dương. Đã đến lúc chúng ta nên thay đổi tư duy nhà ở theo kiểu cũ, chỉ cần đủ công năng là được như trước đây. Nhà bây giờ phải là nơi để thư giãn, làm việc, tận hưởng cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng và là nơi khẳng định vị thế của chủ nhân chứ không phải chỉ là nơi cư trú đơn thuần”.

Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View triển khai trên diện tích đất hơn 8.600m2, sở hữu tầm nhìn triệu đô sân golf Sông Bé, trực diện cổng chính VSIP 1, ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương và siêu thị Nhật Bản Aeon Mall được ra mắt thị trường với mức giá hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng/căn. Dự án có quy mô 40 tầng với 1.091 căn hộ diện tích từ 50 – 115m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được trang bị đầy đủ thiết bị nội thất cao cấp, không gian sống thời thượng với hơn 80 tiện ích đẳng cấp 5 sao như khu thương mại dịch vụ hiện đại, family lounge, hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, gym – spa, khu BBQ, thư viện, khu thể thao trong nhà, khu vườn treo thư giãn trên không hay rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời, vườn chân mây…

Thúy An