Khu compound thành “hàng hiếm” trên thị trường bất động sản

Khu compound Valora Island nằm trong khu đô thị Mizuki Park, nơi giá trị tăng vọt sau khi được Tập đoàn Nam Long bàn giao cho khách hàng.

Nhu cầu cao nhưng nguồn cung quá ít

Nhu cầu mua nhà liền thổ (nhà phố/biệt thự) tại các đô thị mới của người dân TPHCM hiện nay rất cao. Tuy nhiên, theo ghi nhận của DKRA Việt Nam, trong quý 3-2021 thị trường chỉ có một dự án mới mở bán, bằng 3% so với quý 2 và bằng 1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung, trong quý 3-2021, phân khúc nhà phố/biệt thự khu vực TPHCM và các tỉnh giáp ranh cũng chỉ ghi nhận năm dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 469 căn, bằng 13% so với quý 2 và bằng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng Nai vẫn tiếp tục là khu vực dẫn đầu về nguồn cung và lượng tiêu thụ.

Theo DKRA Việt Nam, đối với khu vực giáp ranh, sự quan tâm của khách hàng tập trung vào những dự án quy mô lớn, quy hoạch bài bản và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín.

Các khu compound đẳng cấp ven sông là sản phẩm được giới nhà giàu ưa chuộng nhưng đang cực kỳ khan hiếm, mặt bằng giá liên tục lập đỉnh mới. Một số khu compound đã hoàn thành được nhiều người săn tìm dù giá tăng dựng đứng, ở mức vài chục tỷ đến cả trăm tỷ đồng/căn như khu compound biệt thự đảo Valora Island (tọa lạc trong khu đô thị Mizuki Park), Camilla Garden; Nine South… tại Nam Sài Gòn hay Verosa Park; Palm City; Riviera Cove… tại thành phố Thủ Đức. Các dự án compound mới thu hút nhiều khách hàng quan tâm có thể kể đến như Izumi City giai đoạn 1 (Biên Hòa, Đồng Nai); Swan Park (Nhơn Trạch, Đồng Nai); The 9 Stellars (thành phố Thủ Đức).

Theo các chuyên gia, sau đại dịch Covid-19, nhu cầu mua nhà liền thổ, nhất là nhà trong các khu compound sẽ có xu hướng tăng mạnh. Bởi những người có thu nhập cao sẽ ưu tiên bảo vệ sức khỏe cho gia đình và muốn có một không gian sống trong lành hơn, gần gũi thiên nhiên hơn đồng thời an ninh cũng được đảm bảo. Dĩ nhiên, các khu compound phải tích hợp nhiều tiện ích cao cấp dành riêng cho các cư dân tương ứng với số tiền phải bỏ ra.



Phối cảnh khu compound The Mizuki với 39 căn biệt thự hạng sang nằm ở vị trí đẹp nhất khu đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha tại Nam Sài Gòn.

Chờ đón “siêu phẩm” compound The Mizuki

Tập đoàn Nam Long là một trong những chủ đầu tư đang đẩy mạnh phát triển các compound đẳng cấp tại các khu đô thị tích hợp (Modern Township) ở TPHCM và các tỉnh vùng ven nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong đó, khu biệt thự compound The Mizuki nằm ở vị trí đẹp nhất khu đô thị Mizuki Park quy mô lên đến 26ha, cách Phú Mỹ Hưng chỉ hơn 5 phút di chuyển, chuẩn bị được công bố ra thị trường vào cuối năm nay.

Với số lượng giới hạn chỉ 39 biệt thự, The Mizuki được quy hoạch giật cấp thông minh giúp tối ưu hóa tầm nhìn ra xung quanh, hài hòa với cảnh quan môi trường ven sông nhưng mỗi căn đều có những dấu ấn thiết kế riêng biệt. The Mizuki hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khách hàng khi sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp dành riêng cho cư dân gồm bến du thuyền kết hợp quảng trường ven sông Marina, 2 câu lạc bộ với hồ bơi người lớn và trẻ em, vườn BBQ, công viên ven sông và công viên nội khu, lối dạo bộ ven sông, phòng tổ chức sự kiện, khu thể thao ngoài trời, phòng tập gym – yoga…

Bên cạnh đó, The Mizuki còn được sử dụng toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp của khu đô thị Mizuki Park gồm hệ thống kênh đào 17.000m2 len lỏi khắp dự án; hơn 103.000m2 diện tích mảng xanh với hệ thống 8 công viên chủ đề; sân chơi thiếu nhi; đường dạo bộ; vườn thiền Nhật Bản; quảng trường trung tâm Event Park; bệnh viện; trường học; trung tâm thương mại; khu thể thao – giải trí ngoài trời… Hiện tại, nhiều tiện ích trong số đó đã đưa vào vận hành phục vụ khoảng 2.000 hộ dân đã dọn đến sinh sống tại khu đô thị Mizuki Park.



The Mizuki kết nối trực tiếp đại lộ Nguyễn Văn Linh rộng 120m để đến Phú Mỹ Hưng chỉ trong 5 phút.

Một điểm cộng sáng giá của The Mizuki là “concept” thiết kế “Sáu giác quan” (six senses) độc đáo với ba mặt sông nước bao quanh cùng hệ thống cảnh quan “nguyên bản” của vùng đất Nam Sài Gòn. Nhờ vậy, The Mizuki mang tinh thần và sự đồng điệu với thiên nhiên khoáng đạt, thanh tịnh. Mặt còn lại của dự án là quảng trường bến du thuyền Marina nối liền với trục đại lộ thương mại – giải trí của khu đô thị Mizuki Park, không gian lý tưởng để kết nối cộng đồng và mang đến những trải nghiệm sống cao cấp, hiện đại.

Là khu compound cao cấp hiếm hoi tại Nam Sài Gòn, The Mizuki mở ra một thế giới tách biệt với sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố sôi động. Các công trình kiến trúc giàu tính thẩm mỹ hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xanh mát làm thăng hoa tất cả các giác quan, mang lại cho các chủ nhân một cuộc sống an nhiên, thuần khiết.

Bên cạnh hai đối tác đầu tư đến từ Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin, The Mizuki còn có sự tham gia phát triển của các đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản gồm NQH (tư vấn kiến trúc); NAGECCO (tư vấn cơ điện); EMC (tư vấn kết cấu); Belt Collins (tư vấn cảnh quan)… Danh tiếng của các đối tác này đảm bảo The Mizuki sẽ được phát triển một cách hoàn chỉnh, kiến tạo nên một phong cách sống mới mẻ của khu compound ven sông hiếm hoi còn sót lại tại Nam Sài Gòn. Tại Mizuki, 39 gia đình sẽ cùng nhau vun đắp một cộng đồng thịnh vượng và tận hưởng những phút giây an nhiên quý giá nhất của cuộc sống.

Khánh An