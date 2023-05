Khu dân cư An Sương - “ngôi sao sáng” của quận 12, TP.HCM

Khu quy hoạch kiểu mẫu đồng bộ bậc nhất quận 12

TP.HCM là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về diện tích, quy mô dân số và tốc độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước. Sở hữu 24 quận, huyện, TP.HCM mang trong mình sự đa dạng mà hiếm nơi nào khác có được. Nếu như quận 1 nổi danh với hình ảnh trung tâm lịch sử, quận 7 có khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng gắn liền với sự phồn vinh, giàu có thì khu dân cư An Sương – “ngôi sao mới nổi” của phường Tân Hưng Thuận, quận 12 lại nằm ở vị trí lõi trung tâm đô thị vệ tinh mới, kết nối xuyên suốt từ khu vực trung tâm đến các tỉnh công nghiệp liền kề.



Khu dân cư An Sương được quy hoạch với diện tích 64ha

Là địa điểm có quy mô rộng, đẹp bậc nhất quận 12, khu dân cư An Sương được quy hoạch với diện tích 64ha. Với bề dày hình thành, khu dân cư An Sương về cơ bản đã hoàn thiện hạ tầng bên ngoài cũng như bên trong khu vực dân cư, được quy hoạch đồng bộ chỉnh chu, an ninh.

Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ tại cửa ngõ giao thương Tây Bắc

Hệ thống hạ tầng đồng bộ tại khu dân cư An Sương nói riêng và quận 12 nói chung là điểm sáng khó có thể bỏ qua. Sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, quận 12 là khu vực dễ dàng kết nối về trung tâm Quận 1, Bình Dương và cả khu vực Tây Nam Bộ thông qua quốc lộ 1A hay quốc lộ 22. Tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương đang gấp rút hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực di chuyển cho các phương tiện giao thông nơi đây. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới siêu dự án: nút giao thông 3 tầng gồm cầu vượt An Sương, vòng xoay An Sương và hầm chui An Sương được đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Trong tương lai, sau khi sân bay Tân Sơn Nhất được mở rộng theo quy hoạch, tuyến đường trên cao sẽ giúp kết nối xuyên suốt từ sân bay về trung tâm TP.HCM.

Không chỉ vậy, dự án đại lộ ven sông Sài Gòn đang được kiến nghị bổ sung vào quy hoạch đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (Tây Ninh). Theo đó, đại lộ ven sông Sài Gòn sẽ được nối từ bến Bạch Đằng, Quận 1 tới các quận phía Tây như Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Quận 12, trở thành dự án thành phần của cao tốc đang gấp rút triển khai đi vào hoạt động.



Hệ thống hạ tầng đồng bộ là một điểm sáng của khu dân cư An Sương

“Một bước chân, trăm tiện ích”

Với định hướng trở thành khu đô thị văn minh kiểu mẫu của quận 12, khu dân cư An Sương có đầy đủ tiện ích giáo dục liên cấp, mua sắm, y tế… “Một bước chân, trăm tiện ích” là miêu tả ngắn gọn nhất của người dân về sự thuận lợi và tiện nghi tại đây. Hệ thống giáo dục liên cấp: mầm non Phù Đổng, tiểu học Thần Đồng, THCS&THPT Ngọc Viễn Đông, THPT Trường Chinh, Hội Anh Văn Việt Mỹ VUS… giúp phụ huynh dễ dàng “chọn mặt gửi vàng” cho con em mình theo học. Hệ thống y tế đa dạng từ bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, các phòng khám Đa khoa Cộng Hòa, Chợ Cầu cho đến nhà thuốc, trạm y tế cũng là một điểm cộng của khu vực này. Vào dịp cuối tuần, người dân có thể đến các khu vực mua sắm, giải trí, tiện ích cách đó không xa, tiêu biểu như Aeon Mall Bình Tân, Tân Phú, Big C Pandora, Lotte Gò Vấp, Emart, Vincom Quang Trung – Phan Văn Trị… Mặc dù mang trong mình sự sầm uất, sôi động bậc nhất của Quận 12, khu dân cư An Sương vẫn tự hào mang lại sự an tâm tối đa cho dân an cư nhờ sở hữu các cung đường có camera, đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt trực 24/7…



Khu dân cư An Sương có đầy đủ các tiện ích giáo dục liên cấp, mua sắm, y tế…

Với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và các tiện ích nội khu hiện đại, khu dân cư An Sương đã và đang trở thành “miền đất hứa” thu hút tầng lớp dân trí cao đến an cư và lập nghiệp. Nói về cơ sở hạ tầng đồng bộ không thể không nhắc đến một ví dụ điển hình đó là dự án An Sương I-Park gồm 2 Block, thiết kế gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, tổng 196 căn hộ. Dự án đã hoàn thiện và dự kiến bàn giao vào Quý 1/2020. Đây cũng là lý do đẩy giá đất khu vực này tăng trưởng nhanh. Con số này được đánh giá là cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm trung bình chỉ vào khoảng 4,3%/năm (kỳ hạn 1-3 tháng) tại một số ngân hàng nhà nước, nhưng lại không có gì là khó hiểu khi so sánh với mặt bằng giá chung của bất động sản toàn khu vực.

Sự tăng giá “thần tốc” của khu vực An Sương nói riêng và quận 12 nói chung đang khiến dân an cư và nhà đầu tư bất động sản “đứng ngồi không yên”, đồng thời dấy lên dự đoán về sự khan hiếm quỹ đất tại khu vực này trong tương lai không xa.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/25/khu-dan-cu-an-suong-ngoi-sao-sang-cua-quan-12-tp-hcm