Khu dân cư Gia An: Điểm sáng An cư – Đầu tư tại Đất Đỏ

Phối cảnh khu dân cư Gia An Lakeside

Tiềm năng “miền đất hứa” Đất Đỏ

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 10/2021 vừa được Batdongsan.com.vn công bố, dịch bệnh được kiểm soát tích cực khiến nhu cầu giao dịch nhà đất tại nhiều tỉnh thành phía Nam có dấu hiệu bùng nổ. Trong đó, Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những thị trường sôi động nhất khi dẫn đầu với nhu cầu tìm mua nhà tăng gần 74%.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Đất Đỏ được xem là “miền đất hứa” với sự phát triển đột phá về kinh tế, giao thông kết nối ngày càng thuận tiện cùng sự đổ bộ của hệ thống hạ tầng làm tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Đặc biệt là sau quyết định phê duyệt xây dựng sân bay Lộc An được ban hành, bức tranh bất động sản khu vực này như được khoác lên mình màu sắc mới.

Địa phương tiếp nhận những thay đổi tích cực về định hướng phát triển, cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ như xây dựng quốc lộ 55, nâng cấp tuyến giao thông ven biển Phước Hải – Lộc An, xây dựng thêm hai cung đường Lộc An – Láng Dài nối dài và đường tỉnh ĐT.992C,… giúp rút ngắn khoảng cách từ Đất Đỏ đi Phước Hải, Bình Châu, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, TP HCM.

Bên cạnh sức bật hạ tầng, giá bất động sản Đất Đỏ vẫn nằm trong khu vực "vùng trũng" so với các khu vực lân cận như thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa hay thành phố Vũng Tàu làm tăng thêm thế mạnh và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Gia An Lakeside – Điểm sáng an cư và đầu tư

Mang những lợi thế khác biệt tại thị trường Đất Đỏ, Gia An Lakeside giúp khách hàng và nhà đầu tư đạt được sự an tâm “kép” về một nơi an cư, đầu tư lý tưởng.



Khu dân cư Gia An Lakeside

Dự án tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 765 – tuyến đường huyết mạnh kết nối liên vùng với trung tâm huyện Đất Đỏ – nơi có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và đầy tiềm năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, khu dân cư Gia An còn sở hữu lợi thế 3 mặt tiền đường phù hợp với nhu cầu để ở và kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo được môi trường sống thoáng đãng, trong lành khi bao bọc xung quanh là các hồ điều hòa lớn với nhiệt độ mát mẻ quanh năm.

Với quy mô 3,44 ha, Gia An Lakeside gồm 213 sản phẩm đất nền liền kề được thiết kế linh hoạt giúp chủ nhân tương lai vừa tiện sinh sống vừa có thể sử dụng các không gian theo nhu cầu kinh doanh dịch vụ, tối ưu hóa lợi nhuận.

Là dự án tâm huyết tiếp theo của Phúc Điền Invest phát triển tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia An Lakeside không chỉ mở ra không gian sống “đưa thiên nhiên vào trong nhà”, tận hưởng cảm xúc bình yên, tươi mới mà còn là kênh đầu tư tiềm năng trong thời điểm này.