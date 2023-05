Khu đô thị Cát Lái, Quận 2 vẫn là tâm điểm nóng của thị trường

Cát Lái Quận 2 – Sức hút của khu đô thị mới, đô thị của tri thức

Tọa lạc tại cửa ngõ khu Đông, Khu đô thị Cát Lái, Quận 2 được đánh giá cao, trở thành điểm sáng mới trên thị trường bất động sản bởi quy hoạch bài bản và đồng bộ, đầy đủ các chức năng thương mại, tài chính, văn hóa, giáo dục… Đặc biệt, mật độ cây xanh cao gấp 9 lần nội thành, môi trường sống trong lành, xanh mát.

Với tốc độ đô thị hóa cùng việc tăng trưởng dân số, nhất là tại các thành phố lớn như TP.HCM, dẫn đến nguồn cầu khá cao khiến cho mỗi năm cần thêm rất nhiều nguồn cung căn hộ. Và tại Khu đô thị Cát Lái, hiện có khoảng 2.500 gia đình sinh sống tại CitiHome, CitiBella, Lavila Đông Sài Gòn 1, Ventura. Dự kiến từ năm 2020, các dự án đã và đang được phát triển như CitiAlto, CitiEsto, CitiSoho, Lavila Đông Sài Gòn 2,… sẽ đón thêm khoảng 3.000 hộ gia đình. Như vậy, chỉ trong vòng vài năm nữa, Khu đô thị Cát Lái sẽ đón thêm khoảng 12.000 cư dân về sinh sống, tạo nên một cộng đồng dân cư vô cùng phát triển.

Bên cạnh đó, các công trình giao thông tại khu vực đã đưa vào sử dụng như: Hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 1, cầu Sài Gòn 1-2 và sắp tới là cầu Thủ Thiêm 2 nối liền Quận 2, Quận 9 với trung tâm, tạo sự thuận lợi khi di chuyển. Những trục đường chính giúp Cát Lái kết nối đến các nơi cũng đã hoàn thành như vòng xoay Mỹ Thủy hoàn thành giai đoạn 1, đại lộ Mai Chí Thọ, đường 25B, xa lộ Hà Nội, đường Vành Đai 2, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Một số công trình cũng đã và đang triển khai có thể nhắc đến như: Tuyến Metro số 1, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh, khép kín Vành đai 2 và 3, dự án 4 tuyến quanh Khu đô thị Thủ Thiêm… Ngoài ra, việc triển khai dự án cầu Cát Lái, dự án đường sắt trung chuyển container, khu công nghiệp Cát Lái giai đoạn 1 cũng góp phần gia tăng sức hút cho thị trường bất động sản nơi đây.

CitiGrand sở hữu môi trường sống trong lành với mật độ cây xanh cao gấp 9 lần nội thành

Sở hữu CitiGrand – Sở hữu căn hộ có tiềm năng tăng giá hấp dẫn

Hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng, tiện ích của Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, Tập đoàn Kiến Á tiếp tục mang đến một phiên bản mới của dòng Citi với tên gọi CitiGrand, ngôi nhà dành cho thị dân trẻ thành đạt.

CitiGrand có tổng số 666 căn hộ, 2PN, 2WC và tất cả đều có 2 mặt thoáng, cửa kính rộng lớn từ sàn đến trần. Được mệnh danh là ngôi nhà của thiên nhiên trong lành, điểm nhấn đặc biệt của dự án chính là những căn hộ có thiết kế chiều cao tầng 5,4m, hệ thống 6 lõi xanh thông tầng xuyên suốt đón trọn nắng gió, giúp tất cả căn hộ đều thông thoáng, ngập tràn ánh sáng. Sống tại CitiGrand là lựa chọn phong cách sống thời thượng với những tiện ích đón đầu xu hướng, đặt trên đỉnh tòa nhà như: khu vận động ngoài trời, phòng tập gym, cafe lounge, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, lối dạo mát, thẻ từ an ninh, sảnh đón sang trọng…

CitiGrand sở hữu lợi thế lớn về mặt kết nối giao thông nhanh chóng khi chỉ mất 9 phút để đến Phú Mỹ Hưng và 15 phút để đến Quận 1, chỉ khoảng 5 – 10 phút để di chuyển tới Estella Place, Vincom Mega Mall, Mega Market, CoopMart, Big C… Không những thế, CitiGrand còn được thừa hưởng những tiện ích cao cấp từ khu vực với Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Mỹ Thủy, trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao TP.HCM; công viên trung tâm rộng 4 ha, dự án Trường Đại học Quản lý và công nghệ (UMT) sắp khởi công. Đặc biệt, sự xuất hiện của siêu thị My Market vào cuối năm 2019 cũng góp phần gia tăng tiện ích cho khu vực này.

CitiGrand có tiện ích nội khu cao cấp: Hồ bơi vô cực, khu vận động ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ…

Với lợi thế vượt trội từ hệ thống hạ tầng, môi trường sống chất lượng và được phát triển bởi Tập đoàn KIẾN Á uy tín, dự án CitiGrand đã được đề cử hai hạng mục giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019: Best High End Condo Development (Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất), Best High End Condo Architectural Design (Dự án căn hộ cao cấp có kiến trúc đẹp nhất). Chắc chắn đây sẽ là lựa chọn đáp ứng được cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư trong giai đoạn hiện nay.