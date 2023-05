Khu đô thị khép kín Anderson Park vào tầm ngắm của cư dân tinh hoa

Xu hướng thịnh hành

Với mức sống ngày càng được nâng cao, cư dân hiện đại đang dần có những tiêu chuẩn mới khi lựa chọn cho mình tổ ấm trong mơ. Bên cạnh vị trí thuận lợi, tiện ích xứng tầm, khách hàng ngày càng quan tâm đến phong cách sống và văn hóa cộng đồng nơi họ thuộc về. Thực tế cho thấy, vào thời điểm này, thay vì tìm mua sản phẩm nhà đất riêng lẻ, các dự án quy mô nhỏ với tiện ích nội khu hạn chế, thiếu sự đồng bộ, khách hàng và giới đầu tư ngày càng ưa chuộng sản phẩm nằm trong các khu đô thị quy mô lớn, có hệ thống dịch vụ – tiện ích đa dạng, chủ đầu tư có thương hiệu và chất lượng xây dựng đảm bảo.



Phù hợp với sự thay đổi về nhu cầu của người mua nhà, việc phát triển các khu đô thị tiện nghi khép kín trong lòng thành phố là xu thế tất yếu

Các khu đô thị này được đầu tư để sở hữu lợi thế về quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích đáp ứng tất cả nhu cầu sống từ học tập, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, thư giãn và kết nối cộng đồng. Điểm đặc biệt nữa của khu đô thị khép kín, một mặt là giải pháp an ninh hiệu quả, mặt khác giúp tách biệt khỏi những bộn bề của cuộc sống đô thị.

Nhiều năm qua, thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM ghi nhận sự hình thành và phát triển của các khu đô thị khép kín với các tên gọi như “Compound”, “Gated Community”, đô thị “All-in- one” (tiện ích tất cả trong một) hay “City within city” (thành phố bên trong thành phố). Nối tiếp thành công của những đại diện sáng giá như KĐT quốc tế Phú Mỹ Hưng ở Q.7 hay Vinhomes Riverside tại Long Biên Hà Nội, mô hình KĐT khép kín ngày càng trở thành xu thế của các đô thị hiện đại ngày nay.

Ứng cử viên sáng giá

Sở hữu vị trí tâm điểm TP. Thuận An, Anderson Park nằm trong quần thể khu đô thị có quy mô lên đến 50.000m², nơi hội tụ của mô hình khép kín quy tụ hàng trăm tiện ích cao cấp theo từng phân khu đồng bộ. Hiện dự án đang trong quá trình hình thành giai đoạn 1 với đầu tư tâm huyết cho 23.580m² với điểm nhấn 70% là mảng xanh và tiện ích nghỉ dưỡng mang tính “signature” cho toàn khu đô thị.



Được thiết kế theo quy chuẩn của khu đô thị khép kín, nên vấn đề an ninh tại Anderson Park luôn được đảm bảo tuyệt đối nhờ hệ thống an ninh khép kín hoàn thiện 24/7

Đẳng cấp của Anderson Park còn đến từ chuỗi tiện ích đỉnh cao gồm tiện ích sống, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, mua sắm đầy đủ. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 28,76% dự án, còn lại đều tập trung vào các tiện ích đa dạng theo phong cách nghỉ dưỡng ngay nội khu như: Đường chạy bộ dài phủ cây xanh bao quanh dự án, hồ bơi resort tại trung tâm dự án với trang thiết bị nghỉ dưỡng sang trọng, sân cầu lông, phòng tập gym, yoga hay khu tổ chức tiệc ngoài trời, BBQ… Tất cả mang đến không gian sinh hoạt và thư giãn độc đáo hiếm thấy cho cộng đồng dân cư.

Từ Anderson Park cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận với những tiện ích nổi bật của khu vực như AEON Mall, MM Mega Market, BV Quốc tế Becamex, BV Quốc tế Hạnh Phúc,… hay 10 – 20 phút để tiếp cận với những siêu đô thị mới sở hữu tiện ích đa dạng khác như Thủ Dầu Một, Thủ Đức, KĐT mới Thủ Thiêm,…

Lần đầu tiên một dự án định vị “all in on” ngàn tiện ích xuất hiện tại Thuận An đang thu hút sự quan tâm của giới tri thức, thành đạt và chuyên gia nước ngoài sống tại khu vực. Với những tâm huyết trên, nhà phát triển dự án kỳ vọng sẽ mang đến những lựa chọn an cư cho những cư dân tinh hoa ưu tú mà còn hướng đến những cư dân có lối sống tích cực và yêu thích những giá trị cộng đồng văn minh.



Sức hấp dẫn của mô hình đô thị khép kín Anderson còn đến từ pháp lý rõ ràng, giá bán phù hợp với nhu cầu ở thực (trung bình từ 1,2 – 1.6 tỷ đồng) và phương thức thanh toán giãn tiến độ khi chỉ cần trả gốc trực tiếp 15 – 20 triệu đồng/tháng

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 1/2023. Như vậy, trong thời gian ngắn tới đây, thị trường BĐS Thuận An sẽ sớm chính thức xuất hiện mô hình khu đô thị khép kín kiểu mẫu, trở thành biểu tượng sống mới cho cộng đồng cư dân tinh hoa tại khu vực.

Hoàng Tuấn