Khu Đông Sài Gòn – Thánh địa mới của giới nhà giàu Việt

Kỷ nguyên mới của Đông Sài Gòn

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi hành vi của con người, trong đó không thể không nhắc đến khẩu vị đầu tư đối với không gian sống. Thực tế trong vài năm gần đây đang cho thấy sự thống soái của Đông Sài Gòn trên bản đồ bất động sản TP.HCM. Hành trình về khu Đông (Journey to the East: The Extension of HCMC Metropolis) – tên gọi của một báo cáo đặc biệt do CBRE xuất bản – cho thấy sự sôi động của khu vực này. So với thánh địa cũ – Nam Sài Gòn với khu đô thị Phú Mỹ Hưng thời hoàng kim 2007-2008 (từng được biết đến là tâm điểm dẫn dắt thị trường bất động sản cả về quy mô, giá cả lẫn sức hấp dẫn so với khu Đông), trong những năm gần đây, Đông Sài Gòn đã bứt phá ngoạn mục, vượt xa khu Nam và được dự báo sẽ duy trì sức hấp dẫn cao trong thời gian tới với mức giá bán tăng trung bình 7,3% đối với phân khúc bất động sản cao cấp tại quận 2. Từ năm 2018, giá bất động sản trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể khi tuyến metro đang dần hoàn thiện với mức giá chào bán lại cao hơn 25%-75% so với giá bán khởi điểm ban đầu. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, giá bất động sản khu Đông sẽ còn tiếp tục thiết lập mặt bằng mới trong thời gian tới khi thành phố phía Đông được thành lập trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục khan hiếm.



Đông Sài Gòn – Tiềm năng vô tận của bất động sản hạng sang

Mức tăng giá này bất chấp tình hình dịch bệnh được lý giải bởi các yếu tố vĩ mô và vi mô. Đó là khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt cùng mức tăng trưởng kinh tế 1,8% theo dự báo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) – yếu tố cho thấy Việt Nam là một trong những nền kinh tế hiếm hoi tăng trưởng dương trong khi cả thế giới đang phải gánh chịu mức tăng trưởng âm tồi tệ chưa từng có. Bên cạnh lợi thế mà Việt Nam có được nhờ sự dịch chuyển sản xuất từ các phân xưởng lớn của thế giới sang Việt Nam hay các Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA)… còn là những thông tin tích cực từ việc thành lập TP.Thủ Đức, dự án tuyến metro số 1 sắp đi vào hoạt động; các tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng, Dầu Giây – Phan Thiết; sân bay Long Thành; Hương lộ 2, đường Vành Đai 3, đường 319… Tất cả giúp mang lại sự sôi động cho thị trường bất động sản Đông Sài Gòn, bất chấp tình hình dịch bệnh cùng nhiều thách thức.

Thánh địa mới của giới nhà giàu tại Việt Nam

Đại dịch Covid cũng đã khiến làn sóng ly tâm của giới nhà giàu tại các đô thị lớn trên thế giới – từ London, New York cho đến Moscow – diễn ra mạnh mẽ và khiến giá bất động sản hạng sang ven đô tăng vọt.

Hoa Kỳ chứng kiến cuộc đại di cư của người giàu New York đến các vùng ngoại ô lân cận như The Dutchess County, Kingston hay Westchester, nơi doanh số bán nhà trong tháng Bảy tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Anh, đó là Canford Cliffs, một vùng ngoại ô giàu có của Poole ở Dorset, Worthing ở Sussex, Ipswich ở Suffolk hay East Neuk của Fife với những khu làng chài đẹp như tranh vẽ được giới nhà giàu London ưa chuộng.

Trong bối cảnh dịch bệnh này, sức khỏe thể chất và tinh thần đang trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với con người, kéo theo nhu cầu về một không gian sống sang trọng và thoáng đãng giữa thiên nhiên. Và dù đó là những không gian sống ở ven đô New York, London hay Việt Nam thì những giá trị nguyên bản, thuận theo tự nhiên luôn được giới thượng lưu tìm kiếm.



The Icon được kiến tạo bởi SwanCity

Trong bối cảnh đó, The Icon – dự án biệt thự phiên bản giới hạn mang tính biểu tượng của SwanCity – thương hiệu bất động sản quốc tế tại Đông Sài Gòn, được kiến tạo nhằm đáp ứng mong muốn của lớp cư dân thượng lưu về một không gian sống sang trọng và thoáng đạt giữa thiên nhiên.

Lần đầu tiên tại Đông Sài Gòn, một kiệt tác không gian sống hoàn mỹ được “đo ni đóng giày” cho chỉ 90 chủ nhân thành đạt và am tường phong cách sống. Với phong cách thiết kế hiện đại nhưng tuân thủ triết lý về môi trường sống xanh giữa thiên nhiên cùng các tiện ích xứng tầm như Clubhouse có thiết kế đậm tính nghệ thuật kiến trúc và ứng dụng hài hòa giá trị phong thuỷ; sân golf mini, câu lạc bộ triệu phú, không gian Gym, yoga, công viên triệu phú, đài phun nước, spa, thẩm mỹ viện,… The Icon không chỉ là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, mà còn là biểu tượng của những trải nghiệm sống thanh tao không dành cho số đông.