Khu Đông Thủ Đô - Cực Tăng Trưởng Mới Tạo Đà Bất Động Sản Cao Cấp

Theo quy hoạch chung của Hà Nội đến 2045, tầm nhìn đến năm 2065, phía Đông Thủ đô được định hướng là vùng phát triển quan trọng của tiến trình chỉnh trang đô thị. Thành phố cũng đã phân bổ 87 nghìn tỷ đồng (3,4 tỷ USD) cho 12 dự án giao thông trọng điểm, tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản. Cùng nhịp phát triển của khu vệ tinh Hưng Yên, The Fullton được đánh giá là dự án biệt thự thấp tầng khép kín hạng sang “kiểu mẫu” trong phân khúc bất động sản cao cấp.

“Miền Đất Hứa” Quy Tụ Bất Động Sản Hạng Sang

Theo dữ liệu "Toàn cảnh Thị trường BĐS vệ tinh Hà Nội 2024 – 2025 của Batdongsan.com.vn", Hưng Yên là khu vực ghi nhận biến động về giá bán tích cực nhất giai đoạn 2021 – 2024 nhờ hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và quy hoạch tổng thể. Đồng thời, đây cũng là thị trường có mức độ quan tâm và tỷ lệ tiêu thụ các dự án mới ở mức ngưỡng khả quan, khẳng định sức bật mạnh mẽ của khu vực.

Không chỉ là “điểm nóng” về tiềm năng tăng giá, Hưng Yên đang chuyển mình trở thành trung tâm mới của bất động sản cao cấp. Sự góp mặt của những “ông lớn” trong ngành như CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN), Vinhomes, Masterise, đang từng bước định hình diện mạo mới cho phía Đông Thủ đô, từ các khu đô thị quy mô hàng trăm hecta, tổ hợp chung cư cao tầng đến khu biệt thự khép kín (compound) hạng sang. Cũng theo Batdongsan.com.vn, cư dân Hà Nội đang dành sự quan tâm lớn tới phía Đông Thủ đô với tỷ trọng mức độ quan tâm khoảng 44%, và tỷ lệ hấp thụ trung bình lên đến 75% của các dự án mới mở bán.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phân khúc bất động sản cao cấp tại khu Đông Hà Nội là hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đóng vai trò then chốt thu hút đầu tư vào Hưng Yên. Tuyến Vành đai 4 nối với trung tâm Thủ đô dài 112,8km giúp kết nối với các khu vực trọng điểm và trung tâm kinh tế lớn. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 5 giảm thời gian di chuyển từ Hưng Yên tới Hà Nội chưa đầy 30 phút. Đặc biệt, dự án trọng điểm Cầu Ngọc Hồi vừa được khởi công xây dựng ngày 19/8 với tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng sẽ trực tiếp kết nối phía Nam Hà Nội với trung tâm Hưng Yên, rút ngắn quãng đường vào trung tâm thủ đô chỉ còn dưới 20 phút.

Dự án Cầu Ngọc Hồi kết nối Hà Nội với Hưng Yên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa hai địa phương, thắt chặt nhịp giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch. Ảnh: Diễn đàn đô thị.

Song hành với hạ tầng, Hưng Yên còn được định hướng trở thành điểm đến văn hóa – giải trí mới của Đông Thủ đô với tổ hợp trung tâm thương mại – dịch vụ chất lượng cao, khu vui chơi hiện đại, tạo ra một hệ sinh thái sống vẹn tròn, hứa hẹn gia tăng giá trị bền vững cho phân khúc bất động sản cao cấp.

The Fullton Edition Cộng Hưởng Phát Triển Cùng Hưng Yên

Trong bức tranh tăng trưởng năng động tại phía Đông, The Fullton, dự án thấp tầng khép kín hạng sang đầu tiên của CLD VN tại khu vực miền Bắc, là minh chứng rõ nét khẳng định chiến lược dài hạn của tập đoàn trong việc mang chuyên môn quốc tế vào thị trường giàu tiềm năng, góp phần nâng tầm bất động sản hạng sang tại Hưng Yên.

Ra mắt vào đầu tháng 8/2025, phân khu đầu tiên The Fullton Edition tựa miền an trú dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm. Nơi đây thiết lập nên chuẩn sống mới qua thiết kế đẳng cấp, tiện ích đặc quyền và giá trị tinh hoa gắn kết con người với thiên nhiên và cộng đồng.

Khẳng định giá trị gìn giữ riêng tư và an toàn cho gia chủ tinh hoa, The Fullton Edition, được xây dựng với mô hình compound (khép kín), vận hành hệ thống an ninh 24/7 và bảo mật đa lớp.

Sự đẳng cấp còn được tô điểm bởi “bộ sưu tập” sản phẩm đa dạng và độc bản. Từ Boutique Townhouse (Nhà phố thương mại) sầm uất, Enclave Villa (biệt thự tứ lập) khơi mở trải nghiệm sống gắn kết, Twin Villa (biệt thự song lập) giao hòa giữa sự kết nối và riêng tư, đến Garden Villa (biệt thự đơn lập vườn) an yên, và cuối cùng là “di sản” Pool Villa (biệt thự đơn lập bể bơi) chuẩn phong cách nghỉ dưỡng. Mỗi dòng sản phẩm sở hữu những nét đặc trưng riêng biệt, phản chiếu phong cách sống cùng gu thẩm mỹ độc bản của chủ nhân, song vẫn hài hòa để khắc họa rõ nét bức tranh tổng thể sang trọng và đồng nhất.

Biệt thự tại The Fullton Edition chinh phục giới tinh hoa nhờ thiết kế độc đáo, vừa tối ưu công năng vừa tôn vinh vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian. Ảnh: CapitaLand

Tinh hoa của phân khu càng được khắc họa rõ nét với Clubhouse The Fullhaus – “linh hồn” của miền an trú không dành cho số đông, biểu tượng cho bản sắc sống vẹn tròn. Là mô hình Clubhouse chuẩn quốc tế đầu tiên trong khu vực, The Fullhaus quần tụ 12 tiện ích độc bản, kết nối trực tiếp với công viên trung tâm gần 2ha. Tại đây, một hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng được kiến tạo, nơi riêng tư và gắn kết cộng đồng giao hòa trong từng trải nghiệm.

Phía sau những tuyệt tác ấy là sự đồng hành của những đối tác quốc tế danh tiếng như studioMilou đảm nhận tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan, SuMisura kiến tạo không gian nội thất Clubhouse, còn ITH gửi gắm tinh thần duy mỹ trong từng căn biệt thự mẫu.

Sảnh lễ tân Clubhouse The Fullhaus mang đến không gian sang trọng với điểm nhấn từ chất liệu đá vân mây, sự sắp đặt ánh sáng khéo léo cùng phong cách thiết kế chủ đạo “xếp tầng” hiện đại. Ảnh: CapitaLand.

Sự cộng hưởng từ những yếu tố về quy hoạch, thiết kế và hệ tiện ích đã góp phần định hình nên chuẩn mực sống mới cho cư dân tinh hoa. Trong bức tranh ấy, phía Đông Hà Nội tạo nên tâm điểm của sự kết nối và thịnh vượng, cộng hưởng nhịp phát triển vươn mình của Hưng Yên tạo nên câu chuyện tầm nhìn về phát triển chiến lược đô thị dài hạn. Song hành cùng nhịp phát triển của thủ đô, The Fullton không chỉ là chốn an cư đẳng cấp, mà còn là cánh cửa mở ra những giá trị tăng trưởng đầy hứa hẹn, trở thành biểu tượng của chất sống tinh anh khu Đông.

