Nhiều dự án trọng điểm đang triển khai

Thực tế cho thấy, đang có làn sóng nhà đầu tư săn lùng BĐS khu vực phía Tây Hà Nội. Đây là khu vực có hệ thống hạ tầng phát triển bậc nhất Thủ đô với những công trình hạ tầng đã hoàn thiện như Đại Lộ Thăng Long, đường 32, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông… cùng nhiều dự án đang và sắp triển khai với mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ.

Trước tiên phải kể đến đường vành đai 3,5 mà được quan tâm nhiều nhất là đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32. Tuyến đường dài 5,6 km, tốc độ thiết kế đạt 80km/h, quy mô mặt cắt ngang 60m với tổng số vốn đầu tư là hơn 1000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối nhanh chóng các quận, huyện: Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Việc khởi công xây dựng đường vành đai 3.5 từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 chính là một giải pháp hàng đầu của TP. Hà Nội nhằm phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Hoài Đức nói riêng cũng như toàn thành phố nói chung. Hiện tuyến đường đang gấp rút hoàn thiện để kịp thời điểm Hoài Đức lên quận.



Đường vành đai 3.5 đoạn từ ĐL Thăng Long tới QL32 đang gấp rút thi công

Tiếp đó, đường liên khu Mỹ Đình – Nam An Khánh có điểm đầu tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và điểm cuối tại hồ trung tâm khu đô thị Nam An Khánh cũng đang gấp rút thi công để nhanh chóng thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ An Khánh đến Mỹ Đình xuống chỉ còn 5 phút. Tuyến đường giao cắt với: Đại Lộ Thăng Long, Đường 70, đường sắt đô thị, Lê Trọng Tấn – Hà Đông, chiều dài 6,5km, chiều rộng mặt cắt trung bình 40m và được thiết kế với 6 làn xe. Hiệ, đoạn qua Vinhomes Smart City & hầm chui đại lộ Thăng Long (3km) đã hoàn thiện thi công.

Chính sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng đã khiến cho BĐS Tây Hà Nội gia tăng giá trị nhanh chóng. Ngày càng nhiều dự án “đổ bộ” về đây, tạo thành một làn sóng đầu tư và an cư sầm uất, nổi bật trong số đó là Thăng Long Capital.

Thăng Long Capital- Tâm điểm kết nối, an cư vững vàng

Dự án nằm trong quần thể khu đô thị Nam An Khánh, nơi được coi là “tọa độ vàng” khi nằm tại khu vực được đẩy mạnh phát triển về hạ tầng giao thông: Nằm ngay đại lộ Thăng Long, kết nối với đường vành đai 3.5 và đường liên khu Nam An Khánh – Mỹ Đình nhanh chóng, hứa hẹn có giá trị tăng mạnh trong tương lai, nhất là khi Hoài Đức lên quận trong thời gian tới.

Một điểm cộng nữa đó là trong khi nhiều tòa chung cư tại Hà Nội gây hoang mang vì hành lang nhỏ, hẹp thì tại tòa T4- Thăng Long Capital, cư dân hoàn toàn yên tâm vì có hành lang rộng rãi, cùng với đó là sảnh tòa nhà sang trọng, bố trí 6 thang máy tốc độ cao. Các thiết bị bàn giao cũng được nâng cấp hơn so với tòa T3, được chọn lọc từ những thương hiệu uy tín. Nội khu dự án là hệ thống tiện ích đa dạng gồm 5 tầng thương mại, dịch vụ, 3 tầng để xe, bể bơi ngoài trời, siêu thị, nhà trẻ… Mọi nhu cầu của cự dân đều đáp ứng ngay ngưỡng cửa.

Sở hữu nhiều ưu điểm về vị trí, chất lượng công trình, song căn hộ Thăng Long Capital có mức giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn 2 phòng ngủ. Bên cạnh đó, khách hàng mua nhà dịp cuối năm này còn đưởng hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư Phúc Hà Group: Tặng 03 chỉ vàng cho các khách hàng đặt cọc mua căn hộ đến hết tháng 01/2021; chiết khấu 5% khi thanh toán 70% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng.