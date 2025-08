Thị trường BĐS khu Tây TP.HCM từng được xem là cái nôi của BĐS nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, xét theo nguồn cung đang triển khai trong năm 2023, thị trường này đang ngày càng ít dự án giá vừa túi tiền cho người mua thu nhập tầm trung.

Khu Tây TP.HCM bao gồm các quận Bình Tân, quận 8, và một phần huyện Bình Chánh, đây đều là những quận huyện có diện tích lớn, tốc độ phát triển kinh tế mạnh với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và các hộ sản xuất kinh doanh lớn.

Hiện tại, các dự án căn hộ có mức giá trên dưới 40 triệu đồng/m2 đã trở thành sản phẩm khó kiếm ở khu vực này. Hầu hết các dự án đang triển khai trong năm 2022 – 2023 đều chạm ngưỡng giá trên 60 triệu đồng/m2.

Cụ thể, dự án The Privia (quận Bình Tân) đang được CĐT Khang Điền triển khai. Dự án này đã chào sân thị trường BĐS khu Tây từ đầu năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa ấn định thời gian chính thức mở bán. Theo chia sẻ từ các sàn môi giới, giá bán dự kiến của The Privia dao động từ 60 – 65 triệu đồng/m2 và có thể cao hơn tùy vào tình hình thị trường.

Hay khu vực quận 8, dự án D – Aqua của chủ đầu tư DHA, quy mô khoảng 650 căn hộ với giá bán trung bình giai đoạn này đang là 55 – 58 triệu đồng/m2. Dự án này theo đúng kế hoạch sẽ bàn giao vào năm 2024 tuy nhiên hiện vẫn đang trong giai đoạn xây dựng móng, chuẩn bị lên tầng.

Căn hộ chung cư Moonlight Centre Point của chủ đầu tư Hưng Thịnh đang rao bán tại Bình Tân có khoảng 1.200 sản phẩm. Giá trung bình căn hộ tại đây dao động từ 57 – 67 triệu đồng/m2, tăng 15% so với giá bán đầu năm 2021. Dự án Picity High Park (quận 12), giá mở bán năm 2022 là vào tầm 58 – 60 triệu/m2, tăng thêm từ 8 – 17 triệu/m2 so với trước đó. Dự án Aio City do Tập đoàn Hoa Lâm Group xây dựng, tọa lạc tại phường Bình Trị Đông B, quy mô 2.000 căn hộ cũng có giá từ 65 triệu đồng/m2.