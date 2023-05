Điểm sáng thị trường bất động sản phía Tây thành phố

Khác với các giai đoạn trước đây, yếu tố vị trí không còn là điều kiện tiên quyết để lựa chọn dự án đầu tư, mà pháp lý và tiến độ xây dựng mới là những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm nhất, bởi đó là yếu tố giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và thể hiện năng lực triển khai của chủ đầu tư. Tuy nhiên để đáp ứng điều kiện này, không phải là điều dễ dàng và dự án nào cũng đáp ứng được.



Thị trường BĐS bị ảnh hưởng bởi nguồn cung suy giảm và pháp lý khó khăn

Trong bối cảnh đó, dự án Garden Riverside chính thức được công bố và trở thành điểm sáng tại thị trường bất động sản phía Tây thành phố. Đây là dự án hiếm hoi và khác biệt với các dự án còn lại khi có pháp lý hoàn chỉnh với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng… Đặc biệt, toàn bộ các nền đất thuộc dự án đã được chuyển đổi thổ cư và chủ đầu tư cũng đã thực hiện hoàn tất tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan. Hiện tại dự án đã gần hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng để đưa ra thị trường và chuẩn bị bàn giao cho cư dân trong năm 2020.

Đô thị bên sông – xu hướng đầu tư bất động sản bền vững

Garden Riverside có vị trí thuận tiện, liền kề cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận và Quốc lộ 1A, vành đai 4… cửa ngõ giao thương quan trọng giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, Garden Riverside có môi trường sống xanh, phù hợp xu hướng sống mới khi được bao quanh bởi 03 con sông (thuộc hệ thống sông Vàm Cỏ).



Garden Riverside quy mô 26,4ha, cạnh khu công nghiệp Thủ Thừa 188ha và sở hữu 3 hệ thống kênh tự nhiên



Cận cảnh khu công viên và trung tâm thương mại, giáo dục bên trong dự án

Ngoài ra, dự án còn mang đến cơ hội đầu tư tốt, khi nằm cạnh các trung tâm kinh tế, giao thương và khu công nghiệp lớn như: TP.HCM (cách 22km), TP.Tân An (Long An), Cảng Bourbon, KCN Hòa Bình (117ha) KCN Thủ Thừa (188ha), KCN Thuận Đạo (763ha), Đặc biệt là KCN Việt Phát quy mô 1,800ha (Thủ Thừa, Long An), đây là khu công nghiệp xanh được xem là lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chính vì lẽ đó, Garden Riverside hội đủ các yếu tố và nền tảng vững chắc cho việc thu hút dân cư và phát triển kinh tế trong tương lai.



Khởi công khu công nghiệp quy mô 1,800ha tại Thủ Thừa

Để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư và giới thiệu dự án Garden Riverside đến với thị trường một cách tốt nhất, vừa qua, chủ đầu tư dự án là công ty CP phát triển KCN & đô thị thủ thừa Idico-Conac đã ký kết hợp tác phân phối độc quyền với Công ty CP ĐT & DV Đất Xanh Miền Nam – đơn vị có nền tảng và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án bất động sản lớn tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.



Garden Riverside đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Với tiềm lực của chủ đầu tư và kinh nghiệm của đơn vị triển khai dự án, Garden Riverside hứa hẹn sẽ mang đến những giá trị sống tối ưu cho người dân trong khu vực, cùng cơ hội sinh lợi bền vững cho các nhà đầu tư.