Khu Vực Nào Mới Có Nhà Giá Thấp, Khi Căn Hộ TP.HCM Lên Đến Gần Chục Tỷ Đồng/Căn?

Mặt bằng căn hộ tại Bình Dương đã chạm đến 60 triệu đồng/m2. Trong khi đó, căn hộ thuộc Khu đô thị Bcons City đang chỉ từ 2 tỷ đồng (khoảng 40 triệu đồng/m2), nơi này lập tức thu hút mạnh sự chú ý của thị trường ở đầu năm 2025.

Căn Hộ Tại TP.HCM Chạm Ngưỡng Gần Chục Tỷ Đồng/Căn, Tại Làng Đại Học Vẫn Còn Căn Hộ Hơn 2 Tỷ Đồng

Thị trường bất động sản năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang với cơ cấu sản phẩm tập trung căn hộ cao cấp và hạng sang, khiến cho giá bán trung bình của toàn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cao. Như phân tích của các đơn vị nghiên cứu thị trường, ngay từ quý 3/2024, giá trung bình đã đạt 80,2 triệu đồng/m2, tăng 5% so với quý trước đó.

Khu đô thị Bcons City đang có nguồn cung căn hộ phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ

Khẳng định mạnh mẽ cho việc nguồn cung nhà ở đang xa tầm với người dân với những số liệu của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, mức giá của 1.611 căn nhà thuộc 4 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn đưa sản phẩm ra thị trường năm 2024, được các Chủ đầu tư đăng ký với Sở Xây dựng đang là 9,39 tỷ đồng/căn. Mức giá này thêm một lần nữa minh chứng cho sự thật là sản phẩm nhà ở vừa túi tiền tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn “biến mất”.

Không chỉ dừng ở giá cao, tiếp theo là tình trạng nguồn cung nhà ở trong tương lai tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Trong năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 12 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội và chỉ có 2 dự án nhà ở thương mại được cấp Giấy phép xây dựng.

Thị trường Bình Dương đà tăng giá cũng không kém cạnh. Theo bảng giá đất năm 2025 của tỉnh Bình Dương, một số tuyến đường tại các Thành phố Dĩ An có đơn giá tăng đến 84% so với bảng giá đất cũ.

Số liệu báo cáo của DKRA Group, từ cuối tháng 11/2024, giá căn hộ tại Bình Dương cao nhất được ghi nhận là 60 triệu đồng/m2, thấp nhất là 39 triệu đồng/m2. Trong khi đó, năm 2023, giá cao nhất ở thị trường này là 51 triệu đồng/m2. Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm, giá căn hộ tại thị trường Bình Dương đã tăng gần 10 triệu đồng/m2.

Còn theo Batdongsan.com.vn, giá chung cư Bình Dương đến thời điểm đầu năm 2025 này, đã tăng trung bình từ 7-10% so với năm 2024, tùy dự án và tùy khu vực. Nhưng hiện tại, Thành phố Dĩ An lại đang sở hữu mức giá thấp hơn hẳn. Nếu như Thành phố Thuận An, Thành phố Thủ Dầu Một có mức giá dao động 40-60 triệu đồng mỗi m2, thì tại thành phố Dĩ An đang có giá từ 35-45 triệu đồng mỗi m2.

Cách Chợ Bến Thành Chỉ 20 Phút Di Chuyển Bằng Metro, Khu Vực Làng Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trở Thành Nơi An Cư Lý Tưởng

Nguồn cung mới khan hiếm, thì bài toán nào cho người dân sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu nhà? Bàn về giải pháp thúc đẩy thị trường, các chuyên gia cho rằng, người dân nên đi xa hơn 1 chút thay vì tập trung ở khu trung tâm. Năm 2025 này, khu vực cửa ngõ hướng Đông, cụ thể là khu Làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xem là nơi mà người dân có thể sở hữu được nhà ở.

Vì sao lại nhấn mạnh vị trí an cư tại khu vực Làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh? Phân tích kỹ trên nhiều yếu tố từ khoảng cách, giao thông, điều kiện sống, mức giá…. có thể thấy rằng nơi này hiện đang đáp ứng được mọi yêu cầu cho người mua nhà.

Khu đô thị Bcons City cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tầm 30 phút di chuyển

Nến như các dự án tại Thành phố Thủ Đức đang có giá cao ngất ngưỡng, chạm đến chục tỷ đồng/căn hộ, thì khu vực Làng Đại học vẫn có sản phẩm căn hộ với mức giá từ 2 tỷ đồng/căn hộ như các sản phẩm căn hộ trong Khu đô thị Bcons City của Tập đoàn Bcons.

Hiện tại, các căn hộ Tháp Green Emerald thuộc Khu đô thị Bcons City đưa ra các sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ với giá từ 2 tỷ đồng. Qua tìm hiểu, hiện trạng Tháp căn hộ Green Emerald đang thi công các hạng mục thuộc sàn tầng tum, chuẩn bị hoàn tất giai đoạn thi công kết cấu để cất nóc và thời gian bàn giao nhà sẽ không còn xa.

Bên cạnh có nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, khu vực Làng Đại học hiện tại còn là nơi lý tưởng để chọn để an cư nhờ vào yếu tố giao thông thuận lợi. Nếu như, khoảng cách di chuyển tầm 30 phút bằng xe máy đã được xem là cự li vàng để an cư, thì giờ đây di chuyển bằng tàu Metro thì thời gian đi từ Khu đô thị Bcons City ở làng Đại học và di chuyển đến làm việc trong khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn khoảng 17-20 phút.

Như ước tính, từ Khu đô thị Bcons City tiếp cận được các Ga Metro Suối Tiên hoặc Ga Làng Đại học chỉ tầm 5 phút di chuyển. Bởi vậy, Bcons City hiện được xem là “vị trí vàng” trên bản đồ an cư khi có sự cộng hưởng từ Metro. Theo kế hoạch đường Thống Nhất hay còn gọi là Trục chính Đông Tây sẽ nối liền mạch vào Xa Lộ Hà Nội, đoạn trước bến xe Miền Đông trước Tết Nguyên đán 2025.

Trung Tâm Thương Mại Cách Cửa Nhà Chỉ Vài Bước Chân

Khu dân cư nơi Bcons City tọa lạc giờ đây đã đổi thay từ khu vực vắng vẻ xưa kia, trở thành nơi cực kì sôi động. Điều kiện an cư tại Bcons City rất tiện nghi khi có đến 133 hạng mục tiện ích ngay nội khu, kết hợp cùng mảng xanh 643 ha của Làng Đại học.

Trung tâm thương mại 12.000 m2 hiện hữu ngay khối đế tháp Bcons City

Trong bức tranh tiện ích này, có thể thấy rằng cư dân tại đây chỉ cần bước chân ra khỏi cửa nhà là mọi nhu cầu từ mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khoẻ, học tập…. được đáp ứng tại gần 12.000 m2 mặt sàn trung tâm thương mại, cùng chuỗi shophouse và các nhà phố thương mại, phố đi bộ, chợ đêm, trường học liên cấp B.School,….

Như đánh giá về tiêu chí của một không gian sống đạt chuẩn là nơi đó phải đáp ứng được mọi mong muốn trong đời sống hàng ngày và Bcons City hội tụ được tất cả từ điều kiện sống, giá còn thấp, cơ hội tăng giá trị cao, lại cho thuê sinh lợi dễ dàng. Nhờ vậy, Bcons City mới trở thành ứng viên sáng giá, thu hút người trẻ lựa chọn khi mua nhà trong thời gian qua.

