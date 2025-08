Khu Vực Tây Bắc TP.HCM Đón Loạt Nguồn Cung Mới

Khu vực Tây Bắc TP.HCM đang là khu vực đón nguồn cung sơ cấp dồi dào. Sự hiện của hàng loạt ông lớn bất động sản tại khu vực này đang kích thích làn sóng đầu tư bất động sản tại đây. Một diện mạo mới của đô thị đang được hình thành tại khu vực.

Cán Cân Thị Trường Đang Nghiêng Về Phía Tây Bắc TP.HCM

Hơn một thập kỉ qua, sự sôi động của thị trường bất động sản TP.HCM tập trung chính ở khu vực phía Đông thành phố. Đơn cử, chỉ ở riêng phân khúc căn hộ , theo báo cáo của Saivlls và CBRE, nguồn cung tại khu Đông thành phố, theo từng thời điểm của hai năm 2023 và 2024, chiếm đến 60-70% tổng nguồn cung toàn thị trường.

Thế nhưng, từ đầu năm 2025 đến nay, khu vực Tây Bắc TP.HCM đang nổi lên là một khu vực đón nhiều dự án quy mô lớn với sự góp mặt của các ông lớn trên thị trường địa ốc. Sự hiện diện của một loạt ông lớn tại thị trường này đang khiến bất động sản khu vực vô cùng sôi động. Vai trò dẫn sóng của các ông lớn, tất yếu kéo theo mối quan tâm và dòng tiền đầu tư.

Đơn cử, vào tháng 2/2025, Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường đại dự án Eco Retreat quy mô 220 ha. Được biết, dự án Eco Retreat nằm trên đường Nguyễn Hữu Trí, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức (Long An) với mật độ nhà ở chỉ có 19,5%. Toàn bộ phần diện tích còn lại được dùng để phát triển cảnh quan và hạ tầng. Giai đoạn đầu mở bán, dự án tung ra 5 loại hình sản phẩm là TownHouse, TownVilla, Villa, ShopVilla, Shophouse với diện tích dao động từ 112-280m2.

Khu vực Tây Bắc TP.HCM đang đón loạt nguồn cung mới trong quý 1/2025. Ảnh: Môi giới cung cấp

Tháng 3/2025, Vingroup khởi công Vinhomes Green City ở Đức Hòa (Long An). Được biết, Vinhomes Green City thuộc thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh là công ty thành viên của Vinhomes làm chủ đầu tư. Vinhomes Green City có tổng diện tích khoảng 200ha với đa dạng loại hình bất động sản là biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, chung cư cao tầng và khu nhà ở liền kề. Dự án được phát triển theo mô hình đại đo thị “all in one”, quy tụ hệ tiện ích từ trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Hồ trung tâm The Great Lake, bể bơi, sân chơi liên hoàn trẻ em, khu tập gym, khu BBQ, khu thiền và yoga, khu công viên thể thao đa năng,…

Cũng trong tháng 3/3025, khu vực Tây Bắc TP.HCM đón thêm một dự án quy mô lớn chính thức được khởi công. Đó là dự án khu đô thị An Huy do Tập đoàn An Huy làm chủ đầu tư. Được biết, khu đô thị An Huy có quy mô 120 ha với tổng vốn đầu tư 3.800 tỉ đồng. Riêng giai đoạn 1 của dự án, trên quy mô 60 ha, sẽ có 2.250 sản phẩm đất nền, nhà liền kề, biệt thự, shophouse… được giới thiệu ra thị trường.

Bên cạnh các đại đô thị quy mô lớn chính thức chào sân thị trường Long An thời điểm đầu năm 2025 thì nguồn hàng sơ cấp tại khu vực Tây Bắc TP.HCM tiếp tục được bổ sung với các đợt mở bán mới từ phân khu Park Village của khu đô thị Waterpoint có quy mô 355ha của Nam Long. Trong năm nay, Waterpoint cũng sẽ mở bán phân khu mới, cung cấp cho thị trường nguồn cung thấp tầng mới. Ngoài ra, khu đô thị LA Home của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Prodezi Long An với quy mô hơn 100ha cũng đang mở bán Phân khu LA Sol…

Khảo sát của Batdongsan.com.vn với các sàn môi giới địa phương và các sàn môi giới tại TP.HCM ghi nhận, cuộc đổ bộ của các ông lớn với các siêu dự án tại khu vực Tây Bắc TP.HCM đang hút mối quan tâm lớn của nhà đầu tư. Các siêu dự án này cũng hút các sàn giao dịch bất động sản phía Bắc thực hiện hành trình “Nam tiến”, đặt trụ sở văn phòng tại phía Nam để bán hàng. Ngoài ra, đất nền Long An “ăn” theo sóng các dự án lớn cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 15-30% so với thời điểm giữa năm ngoái.

Diện Mạo Mới Của Khu Vực Đang Được Hình Thành

Theo quy hoạch của TP.HCM, khu vực Tây Bắc TPHCM gồm Củ Chi, Hóc Môn và một phần Long An sẽ trở thành khu đô thị sinh thái, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ hướng tới hình thành “Đô thị hiện đại và sinh thái” trong tương lai.

Sự xuất hiện của các dự án lớn đang mở ra không gian phát triển mới, đánh thức tiềm năng khu vực Tây Bắc TP.HCM. Ảnh: Vnexpress

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định, khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm quỹ đất, giá bán tăng cao nên các đại đô thị vệ tinh ở vùng ven trở thành điểm đến thu hút người mua. Xu hướng dịch chuyển đầu tư bất động sản ra các tỉnh vùng ven TP.HCM để đón sóng giãn dân cư sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Đặc biệt, tại khu vực Tây Bắc thành phố, nơi đang hưởng lợi theo các trục đường giao thông phát triển như trục động lực Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành, Metro số 2 “Bến Thành – Tham Lương – Củ Chi… Cũng theo ông Tuấn, thị trường khu vực Tây Bắc hiện vẫn bị chi phối bởi các dự án đất nền manh mún, căn hộ đơn lẻ, thiếu vắng những đại đô thị đồng bộ, tích hợp, quy hoạch bài bản đủ sức đón làn sóng di cư dân cư cao cấp, chuyên gia nước ngoài đi theo làn sóng FDI. Nói cách khác, nơi đây đang thiếu trầm trọng các dự án có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sự xuất hiện của các dự án lớn như Vinhomes Green City, Eco Retreat hay Waterpoint đang mở ra không gian phát triển mới, đánh thức tiềm năng khu vực Tây Bắc TP.HCM. Hạ tầng và giá trị bất động sản khu vực sẽ được kích thích mạnh mẽ, tạo nên những biến đổi diện mạo đô thị. Thực tiễn cho thấy, nơi nào có sự góp mặt của các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Ecopark hay Nam Long thì nơi đó nhanh chóng có sự tăng trưởng mạnh, không chỉ về dân cư, hạ tầng – dịch vụ mà còn về giá trị bất động sản.

Cũng theo ông Đính, với những nhà đầu tư sành sỏi, bất động sản không chỉ gắn liền với câu chuyện vị trí hay tiện ích, mà còn là nắm bắt đúng thời điểm. Thị trường bất động sản đang vận hành ở chu kì mới. Khi giá bất động sản TP.HCM đã tăng cao thì các khu vực vùng ven, đô thị vệ tinh đang ở thời điểm thích hợp để mở ra những cơ hội đầu tư mới, đón đầu các đợt sóng tăng trưởng. Diện mạo mới của đô thị khu vực đang dần được hình thành theo hướng hiện đại, văn minh, hứa hẹn sức bật lớn trong tương lai.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07:00 22/04/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/khu-vuc-tay-bac-tp-ho-chi-minh-don-loat-nguon-cung-moi-67166.html

—————