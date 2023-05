Kịch bản nào cho thị trường BĐS Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm?

Sự sôi nổi của thị trường Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong mạch vận động chung của thị trường khi quỹ đất ở TP.HCM khan hiếm, giá tăng cao, các đơn vị phát triển bất động sản có xu hướng dịch chuyển về tỉnh lẻ để tìm kiếm quỹ đất, phát triển sản phẩm. Trong đó, hai loại hình chính “ăn theo” các nền tảng kinh tế của tỉnh là đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 222 dự án BĐS đang hoạt động hoặc triển khai có đăng tin trên Batdongsan.com.vn. Trong đó có 37 khu đô thị mới, 26 khu nghỉ dưỡng sinh thái, 27 dự án căn hộ chung cư, 10 khu phức hợp,… còn lại là các loại hình BĐS khác như: biệt thự, condotel, nhà ở xã hội, khách sạn, trung tâm thương mại…

Với hơn 305km bờ biển và nhiều cảnh quan đặc sắc được thiên nhiên trời phú, Bà Rịa – Vũng Tàu có thế mạnh trong phát triển bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng. Trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, đây cũng là địa phương luôn nằm trong top các tỉnh thành thu hút đông đảo lượng khách du lịch.

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh, năm 2019, toàn tỉnh đón 15,55 triệu lượt khách, tăng 15,19% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch đạt 16.558 tỷ đồng, tăng 16,16% so với cùng kỳ. Khi đại dịch cơ bản được kiểm soát, du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chứng kiến những con số tăng trưởng ấn tượng. Theo thống kê từ Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, riêng dịp Tết Nguyên đán 2022, tỉnh đón hơn 420.000 lượt khách, tăng hơn 81% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước.

Hàng loạt ông lớn bất động sản đã đổ vào Vũng Tàu để phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng với các dự án quy mô lớn và đa dạng loại hình như Novaworld Hồ Tràm (Novaland), Tropicana Beach (Tập đoàn Kim Group), Lan Rừng Phước Hải Resort & Spa (Công ty TNHH An Kim Thiện), Thuỳ Dương Resort (Công ty CP May và Xây dựng Huy Hoàng), The Long Hải resort (Công ty CP Thương mại – Du lịch Tân Thành), Oceanami Villas & Beach Club (Công ty CP Beegreen và Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào)… Những dự án này đã thổi luồng gió mới vào thị trường cơ sở lưu trú của tỉnh với sự xuất hiện của resort, khách sạn 5 sao thay vì vai trò chủ đạo của các cơ sở lưu trú bình dân trước đó.

Bên cạnh đó, đất nền cũng là loại hình hấp lực mạnh dòng vốn đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu với các điểm nóng tiêu biểu là Châu Đức và Phú Mỹ. Đây là 2 khu vực sở hữu nhiều KCN nhất tỉnh, thu hút đông đảo doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ,… tới đầu tư và sản xuất. Làn sóng đầu tư này đã kéo theo sự gia tăng dân số tự nhiên và cơ học, cùng với đó là nhu cầu về nhà ở, bất động sản thương mại, dịch vụ… Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, trong vòng 2 năm, từ 2020 đến nay, đất nền tại khu vực Châu Đức tăng từ 8 triệu đồng/m2 lên 14 triệu đồng/m2, hay từ 7 triệu đồng/m2 lên đến 30 triệu đồng/m2 tại khu vực Phú Mỹ.

Sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu khởi sắc những năm gần đây. Hàng loạt các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Hồ Tràm, cũng như kết nối 13 tỉnh miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu một cách dễ dàng. Ngoài ra, dự án đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu; sân bay Lộc An, Gò Găng, các tuyến đường liên tỉnh nối với Đồng Nai, đề án mở rộng toàn tuyến và điều chỉnh tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Xuyên Mộc từ 12m lên đến 42m và nối thẳng đến La Gi, Mũi Né (Phan Thiết) sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

