Kick Off Dự Án A&T Saigon Riverside – Khởi Động Hành Trình Chinh Phục Thị Trường

Ngày 07/10/2025, tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP.HCM, lễ kick-off dự án khu căn hộ ven sông chuẩn resort A&T Saigon Riverside – đã diễn ra với sự tham dự của gần 3.000 chuyên viên kinh doanh cùng các đối tác phân phối chiến lược. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc chính thức đưa A&T Saigon Riverside ra mắt thị trường mà còn mở màn cho hành trình kiến tạo giá trị sống khác biệt tại khu Đông Bắc TP.HCM.

Với chủ đề “A new story of riverside resort living”, sự kiện diễn ra trong bầu không khí sôi động và đầy hứng khởi. Đại diện chủ đầu tư A&T Group cùng đơn vị phát triển DXMD Vietnam đã chia sẻ góc nhìn về thị trường cũng như những định hướng chiến lược, đồng thời khẳng định cam kết “Sản phẩm thật – Pháp lý thật – Giá trị thật – Chính sách minh bạch”. Đây được xem là nền tảng để đội ngũ kinh doanh tự tin tiếp cận khách hàng trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa rõ nét.

Sự kiện kickoff “A new story of riverside resort living” của A&T Saigon Riverside đã thu hút gần 3000 chuyên viên tư vấn đến tham dự, cho thấy sự quan tâm đặc biệt từ thị trường

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, chương trình “Thank you – Tri ân bạn đồng hành” đã mang đến những khoảnh khắc xúc động và đầy ý nghĩa. Không chỉ là điểm nhấn ấn tượng của buổi lễ, chương trình còn thể hiện tinh thần “nói được – làm được” của A&T Group và DXMD Vietnam.

Thông qua hoạt động này, chủ đầu tư và đơn vị phát triển đã gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ chuyên viên tư vấn và các đối tác phân phối – những người đã đồng hành cùng thành công của A&T Sky Garden, dự án “nam tiến” đầu tay của A&T Group. Những phần quà giá trị như Mazda CX-3, Honda SH 125, Honda Air Blade được trao tặng như một minh chứng cho sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp bền bỉ của tập thể kinh doanh trong suốt chặng đường vừa qua.

Những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn thay lời tri ân của chủ đầu tư A&T Group và nhà phát triển dự án DXMD Vietnam dành cho tất cả nỗ lực đồng hành của các chuyên viên tư vấn cùng A&T Sky Garden

Đây không chỉ là lời cảm ơn chân thành mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ, tiếp thêm năng lượng để cùng nhau bước tiếp trên hành trình mới – A&T Saigon Riverside, biểu tượng tiếp theo khẳng định vị thế và tầm nhìn phát triển bền vững của A&T Group tại thị trường phía Nam.

Tại sự kiện, đại diện A&T Group chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng A&T Saigon Riverside sẽ trở thành một dự án biểu tượng tại khu Đông Bắc TP.HCM, không chỉ bởi vị trí ngay mặt tiền đường ven sông hiếm có mà còn bởi sự đầu tư bài bản và chiến lược phát triển lâu dài. Tinh thần đồng lòng bứt phá của toàn bộ hệ thống hôm nay chính là động lực để chúng tôi tự tin vào thành công sắp tới.”

Ông Nguyễn Ngọc Tiển – Phó Tổng Giám Đốc Khối Kinh Doanh & Tiếp Thị, DXMD Vietnam nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn ưu tiên minh bạch pháp lý, giá trị thực và chất lượng trong mọi giai đoạn triển khai. A&T Saigon Riverside không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà được kiến tạo như một không gian sống bên sông chuẩn resort, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn sự cân bằng và thăng hoa trong từng khoảnh khắc.”

Lấy cảm hứng từ tinh thần ấy, A&T Saigon Riverside được kiến tạo như một chốn nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị – nơi dòng sông không chỉ là phong cảnh, mà còn là phong cách sống. Nơi đây còn mở ra hành trình tìm về sự cân bằng giữa thiên nhiên và hiện đại, với từng đường nét thiết kế và tiện ích đều được đặt để như những điểm chạm cảm xúc – khơi gợi sự thư giãn, riêng tư và tinh tế cho những ai trân trọng giá trị sống thật.

A&T Saigon Riverside – Khu căn hộ chuẩn resort bên sông Sài Gòn

A&T Saigon Riverside tọa lạc ngay trên trục đường ven sông Sài Gòn, song song với Quốc lộ 13 – tuyến huyết mạch đang được đầu tư mở rộng, giữ vai trò kết nối liên vùng trọng yếu. Từ đây, cư dân chỉ mất ít phút để tiếp cận các phường trung tâm TP.HCM, thuận tiện cho cả công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ sở hữu lợi thế hiếm hoi về vị trí bên sông, dự án còn nằm trong vùng trọng điểm hạ tầng của khu Đông Bắc TP.HCM. Hàng loạt công trình quy mô lớn đang triển khai như đường ven sông Sài Gòn (2026–2030), Vành đai 3 (thông tuyến 2026), mở rộng Quốc lộ 13 (2025–2028), cùng với việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1, sẽ đồng bộ hóa cả giao thông đường bộ lẫn đường thủy.

Nhờ hưởng lợi từ vị trí chiến lược, A&T Saigon Riverside không chỉ sở hữu lợi thế kết nối mà còn đón trọn tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, dự án càng khẳng định giá trị, trở thành lựa chọn nổi bật cho cả khách hàng tìm kiếm không gian sống trong lành lẫn nhà đầu tư mong muốn kênh tích lũy an toàn.

A&T Saigon Riverside còn sở hữu hệ thống hơn 50 tiện ích nội khu hiện đại, từ công viên ven sông, khu vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng cho đến các tiện ích thương mại – tất cả đều được phát triển nhằm mang đến phong cách sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị. Pháp lý minh bạch, chính sách bán hàng linh hoạt cùng sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng là những “vũ khí” quan trọng giúp dự án gia tăng sức hút trên thị trường.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn sàng lọc, chỉ những dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược và chính sách minh bạch mới có sức cạnh tranh thực sự. A&T Saigon Riverside hội tụ đầy đủ những yếu tố này, đồng thời được triển khai bởi chủ đầu tư uy tín – tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 52 triệu/m2, A&T Saigon Riverside hứa hẹn mang đến sự đột phá về một chuẩn sống mới tại khu vực Đông Bắc TP.HCM

Kết thúc sự kiện, tinh thần “đồng lòng bứt phá” được toàn bộ đội ngũ kinh doanh và các đối tác phân phối khẳng định mạnh mẽ. Nhiều chuyên viên cho biết họ cảm thấy tự tin hơn khi đồng hành cùng một sản phẩm có nền tảng vững chắc và định hướng phát triển rõ ràng. Dự án được ví như “đại du thuyền trên sông Sài Gòn” chính thức ra khơi với sự đồng hành của A&T Group, DXMD Vietnam cùng hệ thống hơn 35 đối tác phân phối chiến lược.

Đặc biệt, mức giá chỉ từ 52 triệu đồng/m² được công bố tại sự kiện, kết hợp với phương thức thanh toán linh hoạt chỉ từ 1%/tháng, chiết khấu lên đến 6%, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 60 tháng cùng tiềm năng tăng giá trị từ hạ tầng khu Đông Bắc, sẽ giúp A&T Saigon Riverside trở thành lựa chọn hấp dẫn cả với khách hàng an cư lẫn giới đầu tư.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chủ đầu tư, định hướng phát triển rõ ràng và sự đồng hành từ mạng lưới phân phối, A&T Saigon Riverside được kỳ vọng nhanh chóng khẳng định vị thế, trở thành một trong những dự án ven sông đáng chú ý nhất tại TP.HCM.

