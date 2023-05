Kiếm Nhà “Vừa Túi Tiền” Ở Khu Tây TP.HCM Có Dễ?

Sống và làm việc ở TP. Thủ Đức hơn 7 năm nay nhưng chị Xuân quyết định chuyển đến quận Bình Tân mua nhà khi tính toán thấy mình không đủ tài chính mua căn hộ ở Thủ Đức. Chị cho biết, đầu năm 2021 chị đã bắt đầu tìm kiếm các dự án chung cư có giá tầm 40 triệu đồng/m2 ở cả khu Đông và khu Tây nhưng ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh, thị trường đứng im cũng không kiếm được dự án nào phù hợp với mức giá trên. Đi một vòng chị quyết định về khu Tây mua nhà khi tìm được dự án giá vừa tầm tài chính. “Đầu năm 2021 thấy tình hình giá nhà khó giảm, tôi quyết mua luôn một căn hộ tại Bình Tân diện tích 64m2 giá 2,7 tỷ đồng đã bao gồm thuê (khoảng 42 triệu đồng/m2). Quyết định này chính xác vì hiện tại, sau 1 năm giá bán căn cùng diện tích ở dự án này đã hơn 45 triệu đồng/m2 chưa tính thuế”, chị Xuân cho biết.

Không may mắn như chị Xuân, anh Phước Hải, nhân viên văn phòng đang làm việc tại quận 10, TP.HCM trầy trật kiếm nhà ở các quận khu Tây nhưng mãi không tìm được dự án nào ở khoảng giá dưới 45 triệu đồng/m2. “Nhớ cái thời 2019-2020 giá bán căn hộ tại quận Tân Phú , quận 8 còn chưa đầy 38-40 triệu đồng/m2 mà mình chê mắc quá không mua. Giờ quay lại vừa không có nhiều dự án để lựa chọn giá lại toàn trên 50 triệu đồng/m2. Tính chuyển qua mua chung cư cũ thì giá cũng đã tăng theo giá sơ cấp chào bán trên khu vực, lại không dễ đi vay mua”. Tuy nhiên anh Hải thừa nhận, so với TP. Thủ Đức, những người thu nhập tầm trung như anh vẫn còn có thể cân nhắc mua nhà mấy quận khu Tây .

Nhiều người có nhu cầu mua ở thực ưa chuộng dự án căn hộ tại thị trường khu Tây TP.HCM

Khu Tây Sài Gòn từng được xem là “vùng trũng " của BĐS, biến động tăng giá khu vực này trước nay khá ổn định, nguồn cung cũng đa dạng và phần nhiều hướng đến nhóm đối tượng người mua có nhu cầu ở thực. Tuy nhiên gần một năm trở lại đây, các quận khu Tây thiết hụt nghiêm trọng nguồn cung dự án mới, giá bán cũng vì thế mà điều chỉnh tăng mạnh. Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, giá BĐS khu Tây đã không còn rẻ. Từ mức 28-30 triệu đồng/m2 năm 2018, căn hộ tại các quận 12, quận 6, Tân Phú, Bình Tân… tăng lên 35 -40 triệu/m2 vào đầu năm 2021 và hiện tại là trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Xét về nguồn cung sơ cấp đang chào bán tại thị trường khu Tây, hầu hết giá bán đều đạt mức 55-70 triệu đồng/m2. Cụ thể, dự án căn hộ được đánh giá là vừa túi tiền và phù hợp tầm tay người mua thực tại khu Tây hiện tại là Akari City (Võ Văn Kiệt, Bình Tân) cũng đang có giá bán từ 45-48 triệu đồng/m2. Trước đó, các block căn hộ này từng có mức giá bán 35-37 triệu đồng/m2 sau tăng lên mức 42-43 triệu đồng/m2 năm 2021 và hiện tại, giá sơ cấp giai đoạn 2 đang ở mức trung bình 45 triệu đồng/m2. Xét theo tiêu chí “vừa túi tiền”, giá bán của Akari City không được gọi là mềm nhưng nếu so sánh với các dự án khác trên cùng khu vực, tầm giá này đã là khá mềm và thuộc hàng hiếm. Điều này thể hiện rõ qua việc nhu cầu mua và tỷ lệ tiêu thụ của dự án luôn đạt 90-100% mỗi đợt mở bán. Akari City có quy mô 8,5ha được CĐT Nam Long triển khai nhiều năm nay và hiện có khoảng 2.000 hộ dân cư sinh sống.

căn hộ Inter Stella Võ Văn Kiệt (Bình Tân) của Kita Group sắp mở bán cũng có giá dao động từ 60 triệu đồng/m2; hay Aio City của CĐT Hoa Lâm có giá từ 60-65 triệu đồng/m2. Akari City hiện là dự án hiếm hoi còn khoảng giá trên dưới 40 triệu đồng/m2 tại khu Tây. Trên thực tế, cùng phân khúc trung cấp, giá nhiều dự án tại đây đang tăng quá nhanh và vượt mức “vừa túi tiền”. Cụ thể, dự án Picity High Park (quận 12) của chủ đầu tư Gia Cư từ mức 38-40 triệu đồng/m2 năm 2020 hiện đang bán giai đoạn mới ở khoảng 52-57 triệu đồng/m2; căn hộ Moonlight Centre Point (Bình Tân) do Công ty địa ốc Vĩnh làm chủ đầu tư có mức giá bán từ 65-67 triệu đồng/m2; dự án căn hộ Happy One Premium (quận 12) của Vạn Xuân Group có giá bán năm 2020 chỉ từ 39 triệu đồng/m2 hiện cũng tăng lên 48-50 triệu đồng/m2. D-Aqua của CĐT DHA có giá bán dao động từ 60-65 triệu đồng/m2. Sắp tới đây, CĐT Khang Điền cũng có kế hoạch triển khai dự án The Privia tại quận Bình Tân với mức giá dự kiến vào khoảng 80 triệu đồng/m2;căn hộ Inter Stella Võ Văn Kiệt (Bình Tân) của Kita Group sắp mở bán cũng có giá dao động từ 60 triệu đồng/m2; hay Aio City của CĐT Hoa Lâm có giá từ 60-65 triệu đồng/m2.

Khu Tây TP.HCM cũng đang trên đà tăng giá BĐS cùng với xu hướng chung của TP.HCM

Chia sẻ về thị trường căn hộ TP.HCM, bà Trang Bùi, TGĐ Cushman&Wakefield cho biết, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM trong quý 3 vừa qua chỉ có khoảng 4.100 căn, giảm 56% so với quý trước. Trong đó, căn hộ có giá bán trên 55 triệu đồng/m2 chiếm 75% giỏ hàng và 76% nguồn cung tập trung ở khu vực phía đông, phần còn lại vẫn là thuộc khu Nam, khu Tây chỉ chiếm khoảng 10% tổng cung. Giá sơ cấp trung bình căn hộ TP.HCM là 66,7 triệu đồng/m2. Theo ước tính, quý 4/2022 sẽ có tầm 4.100 căn hộ mới được chào bán và vẫn tập trung về khu Đông, khu Nam. Bên cạnh đó, đà tăng giá BĐS sẽ vẫn tiếp diễn trong các quý tới trước áp lực gia tăng lãi suất, chi phí triển khai dự án và vật liệu leo thang. Với thị trường khu Tây nói riêng và TP.HCM nói chung, sẽ ngày càng khó xuất hiện các dự án tầm giá dưới 50 triệu đồng/m2.

Còn theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, khu Tây TP.HCM luôn là thị trường có mức độ hấp thụ căn hộ tầm trung rất cao do mật độ dân cư cao trong khi nguồn cung khan hiếm. Nhu cầu đầu tư tại thị trường này chiếm khoảng 20-30%, trong khi khách mua để ở có thể lên đến 70-80%. Xét về chỉ số giá trong vòng 2 năm trở lại đây, giá nhà ở khu Tây có tốc độ tăng giá khá nhanh nhưng nếu so với tầm giá của khu Đông, khu Nam thì còn khá dễ chịu. Bên cạnh đó, khu khu vực này lại đang được chú trọng, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để thay đổi diện mạo đô thị. Đó cũng là lý do khiến mức độ tăng giá BĐS khu Tây dự kiến sẽ còn tiếp diễn theo chiều hướng nhanh trong những năm tới.

Phương Uyên

