Quảng Ninh trở thành điểm đến của người dân Hà Nội đang có nhu cầu sở hữu second homes.

Xu hướng sở hữu second homes tại Quảng Ninh

Thông tin UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép các địa phương mở lại có kiểm soát các hoạt động tập trung đông người như bãi tắm công cộng trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định Quảng Ninh là điểm đến an toàn với các du khách, nhà đầu tư.

Trước đó, với việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, “khoá chặt” các ca nhiễm mới, Quảng Ninh đã cho phép các điểm du lịch hoạt động đón khách nội tỉnh từ ngày 8/6. Ngay khi quyết định này được công bố, lượng khách có xu hướng tăng dần trở lại, chủ yếu là du lịch biển đảo như Hạ Long, Cô Tô, Vân Đồn. Nhịp sống thường ngày đã chính thức quay trở lại với Quảng Ninh.

Những lần thần tốc kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng, đảm bảo chuỗi sản xuất, dịch vụ sớm đi vào quỹ đạo bình thường đã khiến rất nhiều du khách và nhà đầu tư càng tin tưởng vào môi trường ổn định của Quảng Ninh. Đây cũng là lý do mà không ít người Hà Nội đã lựa chọn Quảng Ninh là nơi sở hữu căn nhà thứ 2 (second homes), vừa để nghỉ dưỡng, vừa đầu tư sinh lời.

Trên thế giới, trong bối cảnh dịch bệnh, xu hướng này đang bùng nổ mạnh tại các nước như Mỹ, châu Âu hay những quốc gia tại châu Á có điểm đến vốn giàu tiềm năng phát triển thị trường nghỉ dưỡng.

Ông Jonathan Miller – chuyên gia bất động sản đến từ Mỹ cho rằng, ngôi nhà thứ hai ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ để nghỉ dưỡng một vài ngày trong năm mà hiện có vai trò tương đương nơi cư trú hiện tại.

Tại Việt Nam, các tổ chức nghiên cứu thị trường đều chung nhận định, dù là xu hướng mới mẻ nhưng second homes đã và đang dần tạo nên cơn sốt trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Báo cáo của Savills mới đây dẫn lại đánh giá của báo Anh Quốc (Telegraph), theo đó, Việt Nam là 1 trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng “second homes” nghỉ dưỡng cao nhất thế giới với chi phí đầu tư hấp dẫn. Theo ông Lưu Tiến, Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh của WeLand, một đơn vị tư vấn phát triển bất động sản, việc sở hữu second homes đối với khách hàng Hà Nội, Hải Phòng đang là xu hướng. Hiện tại, với những dự án như The Holiday Ha Long khi chỉ cần 30 triệu/tháng, khách hàng đã có thể sở hữu 1 căn second homes tại Hạ Long, đang được nhiều khách hàng săn đón.

Hầu hết các chuyên gia dự báo, thị trường second home sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trước nhu cầu tìm về thành phố ven biển, để tận hưởng không gian nghỉ dưỡng bình yên của những người Hà Nội đang ngày càng gia tăng. Còn Quảng Ninh sẽ trở thành tâm điểm của thị trường second homes nhờ môi trường du lịch luôn được đảm bảo an toàn.

The Holiday Ha Long: Căn nhà thứ hai “đúng chất”

Nhìn tổng quan trên thị trường Quảng Ninh, The Holiday Ha Long là dự án hiếm hoi sở hữu rất nhiều lợi thế của second homes “đúng chất”, từ vị trí đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp.

The Holiday Ha Long nằm ngay giữa trung tâm thành phố du lịch biển Hạ Long, là thành phố biển gần nhất với Hà Nội, Hải Phòng. Với vị trí chỉ cách Thủ đô khoảng 90 phút di chuyển, sở hữu những bãi cát tắm đẹp mịn màng cùng vịnh kỳ quan, Hạ Long từng được mệnh danh là thủ phủ du lịch luôn “thất thủ” trong những ngày cuối tuần, đặc biệt là những kỳ nghỉ lễ, lượng du khách tới nơi đây tăng đột biến.

Nhờ lợi thế nằm tại Bãi Cháy, trung tâm của thành phố biển, những chủ nhân sở hữu second homes tại The Holiday Ha Long dễ dàng trải nghiệm những hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí cùng đặc sản biển hấp dẫn. Nơi đây còn là khu phố du lịch sầm uất với những dãy phố hàng quán ẩm thực cùng các hoạt động vui chơi, lễ hội bốn mùa tại công viên SunWorld và quảng trường SunCarnival.

Sức nóng của ngành du lịch Hạ Long càng được thổi bùng hơn khi The Holiday Ha Long là tổ hợp khách sạn – căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần nâng tầm cơ sở dịch vụ lưu trú tại thành phố biển.

Thiên đường nghỉ dưỡng tại The Holiday Ha Long.

The Holiday Ha Long được ví như thiên đường nghỉ dưỡng với 36 tiện ích đỉnh cao. Một ngày nghỉ dưỡng tại đây sẽ là trải nghiệm trọn vẹn, chạm đến mọi cung bậc cảm xúc: Buổi sáng nhâm nhi ly rượu vang tại bar chân mây tại tầng 39, sải mình trong làn nước mát lành của bể bơi vô cực, ngắm bình minh trên vịnh; Buổi chiều tận hưởng hệ thống chăm sóc sắc đẹp, spa tại tầng 7; Buổi tối, dạo quanh những cửa hàng thời trang hay nhà hàng nổi tiếng từ tầng 1 đến tầng 6.

Với chuỗi tiện ích đẳng cấp nội khu cùng với vị trí là giao điểm của trung tâm du lịch giải trí, The Holiday Ha Long chắc chắn sẽ trở thành second homes đúng nghĩa, mang đến cảm xúc trọn vẹn, giúp cân bằng cuộc sống cho mỗi thành viên trong gia đình những ngày cuối tuần.

The Holiday Ha Long xứng đáng là ngôi nhà thứ 2 bình yên bên vịnh kỳ quan, nơi giữ trọn những kỷ niệm quý giá của gia đình, cảm nhận hạnh phúc, "chạm" thiên nhiên tươi đẹp, "gắn kết" gia đình mỗi cuối tuần dành cho những người Hà Nội.