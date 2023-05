Kiến Á - 25 năm kiến tạo giá trị trường tồn

Với những nỗ lực kiến tạo cộng đồng và xã hội, Kiến Á được vinh danh tại hạng mục giải thưởng danh giá nhất năm nay Best Developer (Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam).

Khách hàng là trung tâm

Tại lễ trao giải năm 2019, TS. Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch HĐQT Kiến Á, cũng là người được trao danh hiệu Real Estate Personality of the Year (Nhân vật Bất động sản của năm 2018), phát biểu: “Các dự án của Kiến Á vinh dự đạt giải thưởng đã khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như định hướng phát triển đúng đắn của Tập đoàn, lấy khách hàng làm trung tâm, đóng góp cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất”.

Điều đó lý giải tại sao Kiến Á rất thành công khi phát triển Khu đô thị Cát Lái, quận 2 với dòng căn hộ Citi dành cho thị dân trẻ. Citialto, Citiesto, Citisoho… có phong cách kiến trúc đương đại, không gian sống lý tưởng được bao phủ bởi mảng xanh rộng lớn và tiện ích cao cấp. Bên cạnh đó, Citibella, Lavila Nam Sài Gòn… với thiết kế cao cấp vượt trội, môi trường cảnh quan và chất lượng bền vững dành cho những người thành đạt.



Khu biệt thự biệt lập ven sông Lavila De Rio được Kiến Á phát triển tại Nam Sài Gòn.

Chính vì vậy, không chỉ được vinh danh là Best Developer tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 (năm 2018 danh hiệu này thuộc về CapitaLand), Kiến Á còn được ghi nhận ở nhiều hạng mục khác: Best Mixed Use Developer, Best Township Development, Best Affordable Condo Development…

Giải thưởng là minh chứng rõ nhất khẳng định sự đúng đắn cho những giá trị mà Kiến Á hướng đến và dành hết tâm huyết để kiến tạo. Nhưng chắc chắn không chỉ có 25 năm, Kiến Á tương lai sẽ tiếp tục mở ra kỷ nguyên mới, kiêu hãnh vươn rộng và xa hơn nữa trên trường quốc tế. Bằng niềm tin và trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ, Tập đoàn không ngừng mở rộng phạm vi phát triển dự án từ TP.HCM đến Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Không chỉ về mặt địa lý, Kiến Á còn định hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động khác như: tài chính, thương mại, nông nghiệp xanh, điện gió, năng lượng…

Và để làm được điều đó, Tập đoàn luôn kiên trì theo đuổi các giá trị thương hiệu xây dựng bao năm qua: trở thành Nhà kiến tạo đô thị bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, hòa hợp với thiên nhiên và không ngừng đổi mới. “Nếu muốn phát triển bền vững, mọi thứ phải làm từ Tâm và dù có bất kỳ khó khăn nào, Kiến Á chưa bao giờ xa rời phương châm này”, ông Bùi Tường Thụy, Tổng Giám đốc Kiến Á, khẳng định.

Tâm huyết đặc biệt dành cho giáo dục

Trên chặng đường riêng của mình, Kiến Á còn được biết đến là nhà phát triển giáo dục với xuất phát điểm đơn giản từ chữ “Tâm” của một người Thầy, TS. Huỳnh Bá Lân, người luôn đau đáu về thế hệ tương lai tươi sáng cho quê hương, đất nước.

Trường Phổ thông Duy Tân (Phú Yên), Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF), Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn (SITEC) đã in đậm dấu ấn Kiến Á. Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM (UMT) sắp khởi công xây dựng sẽ mang đến ngôi trường chất lượng quốc tế, kiến trúc đặc sắc với những giá trị giáo dục tốt nhất.

TS. Huỳnh Bá Lân chụp ảnh lưu niệm với đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông Duy Tân tại Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020.

Nhìn lại chặng đường 25 năm đã qua, TS. Huỳnh Bá Lân chia sẻ: “Thời gian có thể trôi đi, nhưng những giá trị để lại sau 25 năm ấy mới chính là sự thành công mà tất cả chúng ta luôn phấn đấu không ngừng. Như Albert Einstein từng nói, đừng cố gắng làm một người thành công, mà hãy cố gắng làm một người có giá trị. Đó mới chính là Kiến Á!”.