Trao tận tay 335 sổ hồng

Từ sáng sớm, 335 khách hàng từ Bình Dương, TP. HCM, Đồng Nai,… đã có mặt tại Trung tâm hội nghị TX. Bến Cát để làm thủ tục nhận sổ hồng. Nhiều khách hàng bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi.

Cầm cuốn sổ hồng trong tay, cô Trần Thị Ánh Nguyệt (TP. HCM), hào hứng chia sẻ: “Nhận được thông báo từ Kim Oanh Group tôi thực sự rất vui mừng vì đã chính thức trở thành chủ nhân đối với tài sản của mình. Giờ đây, tôi càng yên tâm hơn khi quyết định đầu tư vào các dự án do Kim Oanh Group phát triển và sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân khi có nhu cầu mua đất ở hoặc đầu tư”.



Ông Nguyễn Thuận, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Lợi (thành viên Kim

Oanh Group) trao sổ hồng dự án Golden Center City 1 cho các khách hàng

Không giấu được xúc động, anh Trần Anh Tuấn (Đồng Nai) cho biết vợ chồng anh may mắn khi mua được một nền đất tại Golden Center City 1 với giá chỉ 270 triệu đồng. “Hiện có người hỏi mua lại với mức 890 triệu đồng nhưng tôi vẫn chưa muốn bán vì khả năng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa khi dự án đã hoàn thiện rất đẹp và có sổ. Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kim Oanh Group trong những dự án sắp tới”, anh Tuấn nói.

Khu đô thị Golden Center City 1 có quy mô 14 ha, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, thị xã Bến Cát (Bình Dương). Hiện nay, dự án đã trở thành một khu đô thị mới sầm uất với nhiều dãy nhà khang trang và cửa hàng kinh doanh sầm uất, mang lại lợi nhuận lớn cho khách hàng và góp phần tạo nên sự phồn vinh cho địa phương.



Nhân viên Kim Oanh Group làm thủ tục bàn giao sổ hồng dự án

Golden Center City 1 cho các khách hàng.

Ở thời điểm hiện tại, Golden Center City đang chào bán trên thị trường thứ cấp với giá khoảng 920 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/nền, trong khi giá gốc năm 2016 chỉ từ 270 triệu đồng/nền. Những căn nhà phố bên trong giá từ 590 triệu đồng/căn nay tăng lên 1,5 – 2,5 tỉ đồng/căn. Đặc biệt, dãy nhà phố ở các trục đường chính lúc đầu giá chỉ khoảng 2,4 tỉ đồng/căn thì nay đã tăng đến 7,5 tỉ đồng/căn.

Tất cả vì lợi ích của khách hàng

Trước đó ngày 24/7/2019, Kim Oanh Group cũng đã tiến hành trao sổ hồng đợt 1 cho các khách hàng đã mua sản phẩm Golden Center City 1. Nhiều khách hàng trong số này đã đồng hành với Kim Oanh Group từ những ngày đầu thành lập và thường xuyên “xuống tiền” đầu tư mỗi khi công ty công bố dự án mới.



HDBank vừa mở chi nhánh tại khu đô thị Golden Center City 1, mang lại tiện ích

thiết thực cho cư dân dự án và khu vực lân cận.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Real), cam kết và đảm bảo quyền lợi của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Kim Oanh Group trong quá trình hoạt động. Từ khi triển khai cho đến hoàn thành các dự án, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Kim Oanh Group đã hết sức cố gắng hoàn thành để đảm bảo quyền lợi cũng như giúp khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi quyết định an cư, đầu tư vào các dự án do công ty phát triển và phân phối.

"Việc liên tục bàn giao sổ hồng dự án Golden Center City 1 là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc thực hiện trách nhiệm cũng như đảm bảo lợi ích cho khách hàng. Hy vọng khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ, lựa chọn các dự án của Kim Oanh Group triển khai thời gian tới”, bà Oanh chia sẻ.

Được biết, hiện nay Kim Oanh Group cũng đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng và cấp sổ hồng cho khách hàng mua nhà, đất ở các dự án như Golden Center City 2, Mega City, Bến Cát Center City 2 (thị xã Bến Cát), Mega City 2 (Nhơn Trạch, Đồng Nai…