Kinh doanh căn hộ dịch vụ cho thuê đang là loại hình ăn lên làm ra trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà trọ đầy đủ tiện ích gia tăng. Tuy nhiên cũng cần tính kỷ bài toán chi phí và vận hành.

Kinh Doanh Căn Hộ Dịch Vụ Cho Thuê Đang "Chạy" Tốt

Bỏ ra gần 3 tỷ đồng cải tạo căn nhà riêng quận Bình Thạnh để kinh doanh căn hộ dịch vụ cho thuê, anh Phú (quận 11, TP.HCM) chủ tòa nhà chia sẻ, khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận tốt hơn cả kỳ vọng trước đó của anh.

Ngôi nhà 5 tầng anh cải tạo thành 22 căn hộ dịch vụ diện tích 20-32m2 và cho thuê lại với giá dao động từ 5,5 – 10 triệu đồng/tháng. Chỉ sau có 2 tuần “chạy” quảng cáo, các phòng trọ của anh đã full khách thuê.

Loại hình đầu tư cho thuê căn hộ dịch vụ diện tích nhỏ được nhiều người ưa chuộng do lượng khách thuê lớn.

Anh Phú cho biết, do đang trong giai đoạn mới đi vào hoạt động, anh ưu đãi cho khách thuê các khoản phí dịch vụ vệ sinh, quản lý trong 1 năm đầu. Sau sẽ tính gộp vào giá thuê chung. Việc quản lý cho thuê căn hộ dịch vụ không khó như nhiều người nghĩ, do mình đã lắp đặt các thiết bị theo dõi ở mọi khu vực công cộng trong tòa nhà, thuê các đơn vị vệ sinh làm theo giờ cố định và sử dụng khóa vân tay nên không phải lúc nào cũng nhất thiết phải có mặt ở khu nhà trọ theo dõi. Chỉ khi nào có vấn đề khách liên hệ thì mình đến giải quyết.

Được biết khách thuê chủ yếu của anh Phú là các bạn trẻ đang đi học hay vừa mới ra trường. Anh đang tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh căn hộ dịch vụ ra một số quận khác ở TP.HC như Thủ Đức, Tân Phú, quận 12 v.v Ở những khu vực ngoại thành, giá thuê dự kiến sẽ mềm hơn vì đối tượng sinh viên chiếm ưu thế.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều tòa nhà cho thuê căn hộ dịch vụ mini tại Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, quận 10, quận 11…đang có tỷ lệ lấp đầy đạt trên dưới 80%, thậm chí có một số dự án khai thác thuê đạt tỷ lệ lấp đầy 100% phòng. Tỷ lệ lấp đầy của căn hộ dịch vụ diện tích nhỏ tại TP.HCM tăng mạnh trong thời gian qua và có xu hướng mạnh lên trong các tháng hè khi sinh viên chuẩn bị mùa tựu trường.

Theo tìm hiểu, giá thuê các căn hộ dịch vụ đang khá đa dạng, tùy thuộc vào diện tích, chất lượng, nội thất và khu vực. Trung bình các căn hộ dịch vụ cho thuê sẽ giao động ở khoảng từ 4,5 -8 triệu đồng/tháng. Ở những khu vực trung tâm thì giá có thể tăng từ 7 -12 triệu đồng/tháng tùy diện tích.

Thị Trường Hấp Dẫn Nhưng Cạnh Tranh

Căn hộ dịch vụ, tên tiếng anh là Apartment service, là thuật ngữ dùng để mô tả về những loại hình phòng cho thuê gần giống với khách sạn về mặt tiện nghi, có đầy đủ như tủ lạnh, giường, ghế, phòng tắm, tivi, điều hòa,… Chúng khác với căn hộ chung cư thông thường là có thêm dịch vụ vệ sinh, quản lý, được trang bị đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, bếp nấu,… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật của người ở. Gần như khi thuê căn hộ dịch vụ, khách thuê chỉ cần dọn đồ vào ở ngay, không cần mua sắm thêm gì nhiều.

Theo khảo sát, thu nhập có được từ kinh doanh căn hộ dịch vụ cho thuê không hề thấp, lại mang tính ổn định cao. So với phòng trọ thông thường có cùng diện tích, giá cho thuê căn hộ dịch vụ mini thường cao hơn ít nhất 1.5-2 lần/phòng. Đặc biệt, nếu nhà đầu tư biết cách tận dụng không gian, giảm chi phí ban đầu, phát triển tiện ích, gia tăng các loại hình dịch vụ phù hợp,… thì mức giá hoàn toàn có thể nâng lên cao hơn.

Việc quản lý, tính toán thu chi hàng tháng ở căn hộ dịch vụ có phần phức tạp hơn so với cho thuê phòng trọ hay căn hộ thông thường. Tuy nhiên, mô hình này lại không yêu cầu phải có các đơn vị vận hành chuyên nghiệp, chỉ cần nhà đầu tư biết cách quản lý bài bản, chặt chẽ ngay từ đầu thì có thể tận dụng được khá nhiều ưu thế từ hoạt động kinh doanh căn hộ dịch vụ.

Tuy nhiên theo nhiều nhà đầu tư cho thuê căn hộ dịch vụ , cần tính toán thận trọng khi tham gia phân khúc này bởi không phải lúc này cũng “sáng”. Anh H. Hiếu (Tân Bình, TP.HCM) một nhà đầu tư lâu năm loại hình này cho biết, anh đã từng có khoảng thời gian ăn nên làm ra với hình thức kinh doanh căn hộ dịch vụ. Vì thấy “dễ ăn”, anh còn hùn vốn với bạn bè để mở rộng kinh doanh, thuê lại nhiều căn nhà quy mô để cải tạo thành căn hộ dịch vụ.

“Tôi cũng chịu ảnh ế ẩm, mỗi tháng gánh nợ 150 -200 triệu đồng tiền thuê nhà giai đoạn 2020 -2021. Lúc đó, trong tay mình có 4 tòa nhà làm căn hộ dịch vụ cho thuê, và hầu như không có khách. Cuối cùng phải trả lại 3 căn nhà dù đã bỏ cả chục tỷ đồng vào xây dựng, đầu tư nội thất…. May mà chủ nhà họ thương nên cũng giúp tôi phần tiền cọc, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ”, anh Hiếu chia sẻ.

Các căn hộ dịch vụ cho thuê full tiện ích đang chiếm ưu thế so với loại hình căn hộ hay nhà trọ thông thường.

Còn với anh Ngọc (Bình Tân), người đang kinh doanh mô hình này, chia sẻ do các căn hộ dịch vụ của anh thuộc sản phẩm bình dân, diện tích nhỏ, giá thuê chỉ tầm 4,5 – 7 triệu đồng/phòng/tháng nên hầu như luôn kín khách. Tuy nhiên, trước đó anh đã đầu tư cả hệ thống thang máy di chuyển (do tòa nhà có đến 6 tầng), nên hàng tháng tiêu tốn chi phí điện, bảo trì và dọn dẹp quá lớn, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Anh Hiếu chia sẻ, khi tham gia phân khúc này, nhà đầu tư cần tính toán cẩn thận mọi chi phí phát sinh vì rất dễ thua lỗ do những điều nhỏ nhặt.

Bên cạnh đó, thị trường kinh doanh căn hộ dịch vụ cho thuê đang ngày càng cạnh tranh khá gắt gao. Mặc dù nhu cầu về sản phẩm hiện khá cao nhưng song song với đó, số lượng nhà đầu tư muốn nhảy vào mô hình này cũng không ít. Vì vậy, tìm kiếm, thu hút khách hàng sẽ là một vấn đề lớn cần tính toán.

Nên chọn vị trí cho thuê đẹp, giao thông thuận tiện, đông đúc dân cư. Nếu chọn sai vị trí triển khai, đánh giá nhầm về hạ tầng có thể dẫn đến kế hoạch thất bại. Cũng nên đưa ra mức giá thuê phù hợp với khu vực đầu tư, nhóm đối tượng thuê tiềm năng hướng đến. Giá thuê không phù hợp với nhu cầu chung của khu vực rất dễ khiến sản phẩm bị “ế”.

Việc đầu tư cho thuê căn hộ dịch vụ đều cần số vốn ban đầu ở mức kha khá. Thiếu hụt về nguồn lực tài chính là một trong những trở ngại lớn. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải tính toán rất kỹ các khoản thu chi, xem xét mọi yếu tố rủi ro và có phương án dự phòng.

Phương Uyên