Tại các dự án bất động sản có quy mô đại đô thị, có sự tích hợp nhiều tiện ích, dịch vụ đã hình thành xu hướng kinh doanh homestay. Trong sự lên ngôi của bất động sản dòng tiền thời gian qua, xu hướng kinh doanh này càng được giới đầu tư ưa chuộng.

Khoảng 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản bắt đầu xuất hiện những dự án có quy mô đại đô thị với diện tích lên tới vài trăm hecta, được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn. Với lợi thế diện tích, các dự án không chỉ xây dựng nhà ở mà còn tích hợp đầy đủ các tiện ích, dịch vụ khác như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, các khu vui chơi…

Đặc biệt, chuỗi tiện ích tại một số dự án còn mang tính độc lạ như biển nhân tạo, hồ tạo sóng, công viên Vườn Nhật, công viên mùa Hạ, công viên mùa thu… Chính bởi vậy mà các dự án này không chỉ thu hút cư dân đến ở mà còn tạo hấp lực cả với những người bên ngoài muốn đến trải nghiệm. Mô hình kinh doanh homestay đã nở rộ nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, tham quan của những người không phải cư dân dự án.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận rất nhiều nhà đầu tư đã mua các căn hộ tại các dự án đại đô thị để kinh doanh homestay. Ngoài ra, một số nhà đầu tư hoạt động theo hình thức “thuê rồi cho thuê lại” khi thuê gom nhiều căn từ chủ nhà để đầu tư chuỗi homestay. Chị Khánh Ly, môi giới căn hộ tại Gia Lâm (Hà Nội) cho biết xu hướng này phát triển mạnh trong 3 năm gần đây, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19, trào lưu du lịch staycation lên ngôi. Khi đó, xu hướng du lịch nghỉ dưỡng “tại chỗ”, ven đô, không phải di chuyển bằng máy bay được người dân ưa chuộng do hạn chế phần nào những tác động lây lan của dịch bệnh. Khi dịch bệnh được kiểm soát,”staycation” vẫn được ưa chuộng do lợi thế khoảng cách gần, chi phí rẻ so với các chuyến du lịch xa, tiết kiệm thời gian và quan trọng là những trải nghiệm mới lại tại một số dự án bất động sản.