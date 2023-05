Phân khu The Ambi được đánh giá là phân khu có vị trí đắc địa và sầm uất nhất tại đại đô thị Stella Mega City, tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt và Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Ngoài những sản phẩm đất nền đã gia nhập thị trường, tại sự kiện Tập đoàn KITA Group giới thiệu hai sản phẩm mới là nhà phố thương mại (Shophouse) và nhà phố liền kề (Townhouse) thuộc phân khu The Ambi. Các sản phẩm có thiết kế hiện đại, tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, mang đến một không gian sống hiện đại, một cơ hội đầu tư kinh doanh hiệu quả cho quý khách hàng và các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, KITA Group áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt trị giá lên đến 120 triệu đồng/sản phẩm dành cho quý khách hàng có giao dịch thành công ngay tại sự kiện.



Khu nhà phố liền kề (Townhouse) view Hồ Ánh Sáng

Khu nhà phố liền kề (Townhouse) được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản nhưng tinh tế, với không gian mở nhằm tăng khả năng lấy sáng và gió tự nhiên mang đến sự thoáng mát cho ngôi nhà. Toàn bộ khu Townhouse được thiết kế hướng tầm nhìn ra bờ hồ cảnh quan thoáng mát, cộng với hệ thống cây xanh tự nhiên được bố trí xung quanh khu nhà giúp gia chủ có được một không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Hai yếu tố cảnh quan góp phần nâng cao giá trị của khu Townhouse và biến nơi đây trở thành không gian đáng sống bậc nhất tại khu đại đô thị Stella Mega City đó chính là Hồ Ánh Sáng và Golf Academy. Hồ Ánh Sáng có diện tích mặt nước lên đến 5.000m2, nơi cư dân có thể tản bộ, tập thể dục và tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất cùng gia đình và người thân. Về đêm, Hồ Ánh Sáng trở nên lung linh đa sắc màu kết hợp với những màn trình diễn nhạc nước tạo nên một sân khấu trên hồ lộng lẫy và thơ mộng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho cư dân. Trong khi đó, hệ thống sân tập golf (Golf Academy) chuẩn quốc tế có diện tích hơn 25.000 m2 được trang bị các trang thiết bị công nghệ hiện đại và tích hợp dịch vụ 5 sao là nơi cư dân có thể tập luyện nâng cao kỹ năng chơi golf, nơi thư giãn cùng gia đình và gặp gỡ bạn bè đối tác.



Khu nhà phố thương mại (Shophouse)

Nếu khu nhà phố liền kề (Townhouse) là điểm đến cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên thì khu nhà thương mại (Shophouse) sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng có nhu cầu tìm kiếm một nơi vừa để an cư vừa có thể phát triển hoạt động kinh doanh. Khu Shophouse sở hữu không gian tầng trệt được thiết kế tối ưu hóa để phục vụ nhu cầu kinh doanh mua bán của gia chủ, các lối đi được thiết kế riêng biệt để tạo không gian tách biệt và sự riêng tư giữa khu vực kinh doanh và không gian sống. Đây là cách bố trí Shophouse được ứng dụng phổ biến ở phương Tây, hiện chưa được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam, nhưng hứa hẹn sẽ lan rộng trong thời gian tới do sự tiện dụng và tính an ninh cao.

Ngay phía trước mặt tiền khu nhà thương mại Shophouse chính là Đại Lộ Ánh Sáng mang lại cơ hội đầu tư và kinh doanh rất tốt cho các nhà đầu tư, vừa giúp gia chủ gia tăng giá trị bất động sản vừa thuận tiện trong việc mua bán và mở rộng hoạt động kinh doanh. Với số lượng khách đến tham quan Đại Lộ Ánh Sáng sẽ mở ra nhu cầu mua sắm, ăn uống rất lớn, chưa kể đến phục vụ cho cộng đồng cư dân hiện đang sinh sống ngay trong khu đô thị, đây chính là ưu thế để hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư có thể tiếp cận được đến đông đảo đối tượng khách hàng tiềm năng.



Đại Lộ Ánh Sáng tại The Ambi

Thêm vào đó, khách hàng và nhà đầu tư khi lựa chọn hai sản phẩm Shophouse và Townhouse tại The Ambi còn được tận hưởng tất cả những tiện ích nội khu hiện đại trong quy hoạch tổng thể của khu đại đô thị Stella Mega City về dịch vụ thương mại, phúc lợi cộng đồng, hệ thống chăm sóc sức khỏe… Với khả năng thanh khoản tốt, tiềm năng kinh doanh ổn định, tỷ suất lợi nhuận cao, The Ambi đang tạo nên sức hút lớn không chỉ cho đối tượng khách hàng mua để ở mà còn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư và giới kinh doanh.