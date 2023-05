Kỳ Co Gateway- Giai điệu đương đại bên vịnh Phương Mai

Vị trí cửa ngõ bên vịnh biển

Xác định mục đích “khác biệt từ vị trí”, Kỳ Co Gateway sở hữu vị trí mặt tiền quan trọng hàng đầu trong kết cấu hạ tầng giao thông tại Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung. Dự án có hơn 1.000m mặt tiền quốc lộ 19B – công trình giao thông có quy mô lớn nhất tỉnh, kết nối nhanh đến sân bay Phù Cát, trung tâm TP. Quy Nhơn và các điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định. Sau khi hoàn thành, tuyến đường có ý nghĩa chiến lược về liên kết vùng, giao thương, thúc đẩy sự phát triển thuận lợi về kinh tế – xã hội cho địa phương.



Kỳ Co Gateway kiến tạo nên đô thị phồn hoa bên Vịnh biển

Đúng như tên gọi và kỳ vọng của chủ đầu tư về một dự án có vai trò cửa ngõ, Kỳ Co Gateway tựa như cánh cổng lớn dẫn vào hàng loạt các khu du lịch nổi tiếng bậc nhất phố biển. Với vị trí nằm tại trung tâm của khu kinh tế Nhơn Hội, từ Kỳ Co Gateway, chỉ bằng vài bước chân, du khách sẽ được dẫn bước đến Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sẹo, Bãi Dứa, với những bãi cát trắng và dòng nước biển xanh trong như ngọc. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành “trái tim” của Bình Định về phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp sạch, công nghệ cao và cảng biển.

Vai trò cửa ngõ của Kỳ Co Gateway còn thể hiện ở vị trí mở lối vào bán đảo Phương Mai thông qua cầu Thị Nại. Nếu như cầu Thị Nại được xem là công trình đặc biệt của Bình Định nối liền TP. Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai thì chính bản thân Phương Mai cũng giống như “nàng thơ” của đất võ đang được vươn mình thức giấc, khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy hiện đại.

Địa thế nằm nép mình bên bán đảo Phương Mai và gần kề với hàng loạt các khu du lịch nổi tiếng mang đến cho Kỳ Co Gateway tầm nhìn trực diện ra biển. Đối với bất động sản biển và tâm lý của khách hàng, một ngôi nhà có view biển, có thể lắng nghe được tiếng sóng vỗ, tận mắt nhìn ngắm những bãi cát miên man trải dài, thả tâm hồn theo làn nước trong xanh luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Kỳ Co Gateway trao tay cơ hội sở hữu tầm nhìn trọn vẹn, đón không gian thiên nhiên trong lành thoáng mát, hoàn hảo cho du khách cũng như khách hàng an cư và đầu tư.

Nâng tầm giá trị sống

Nhắc đến biển xanh, cát trắng và nắng vàng, những người sành sỏi về kiến trúc sẽ nghĩ về giai điệu mang cảm hứng đương đại. Khởi nguồn từ ý tưởng về một khu đô thị giữa những khu vườn xanh mướt, bên cửa sổ thoáng rộng và phóng tầm nhìn trực diện về phía biển kết hợp cùng những đường nét mạnh mẽ, phóng khoáng tạo nên giai điệu đương đại mang tên Kỳ Co Gateway.



Thiết kế kiến trúc ấn tượng của Kỳ Co Gateway đang tạo cảm hứng mới cho du khách

Nét đương đại của một khu đô thị biển Kỳ Co Gateway không chỉ nằm ở phong cách kiến trúc mà còn ở lối sắp đặt và kiến tạo một không gian sống văn minh cho cư dân. Tại Kỳ Co Gateway, cư dân sẽ trải nghiệm một cuộc sống thịnh vượng – yên bình, tận hưởng từng khoảnh khắc trong sự giao hòa của biển trời. Đặc biệt, mỗi căn nhà tại đây đều có tầm nhìn mở rộng, đón trọn ánh sáng tự nhiên, thông gió, thoáng khí tốt cho sức khỏe của cư dân.



Chuỗi tiện ích hiện đại mang đến trải nghiệm khác biệt cho cư dân tại Kỳ Co Gateway

Đến Kỳ Co Gateway, cứ ngỡ đang quay ngược thời gian trở về tuổi thơ với sự hội tụ của công viên ánh sang được tái hiện tại công viên nội khu. Dự án được xây dựng với hoài bão sẽ mang đến cho Nhơn Hội một biểu tượng sống mới – nơi văn minh hội tụ, nơi văn hóa bảo tồn.

Xuất hiện như một “viên ngọc quý” tại tâm điểm Nhơn Hội New City, Kỳ Co Gateway sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại như: Công viên ánh sáng rộng 60.000m, nhà điều hành, sân golf quốc tế, hồ bơi bốn mùa, trường học, y tế,… Nhờ đó, cư dân sẽ được thụ hưởng toàn bộ những giá trị sống đích thực tại Kỳ Co Gateway.

Với nỗ lực kiến tạo môi trường sống phồn vinh – khu đô thị biển Kỳ Co Gateway đang bừng lên một sức sống mới, xứng đáng trở thành một biểu tượng mới của Nhơn Hội về kiến trúc và không gian sống.