La Pura: Dự Án Có Mặt Tiền Xanh 300m Dài Nhất Đại Lộ Đông Bắc TP.HCM

Trong khi nhiều dự án lựa chọn sử dụng toàn bộ mặt tiền cho mục đích thương mại thì La Pura lại dành 300m mặt tiền để phát triển một dải xanh liên hoàn dọc theo Quốc lộ 13 tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Không gian xanh phía trước tạo nên một lớp “đệm sinh thái”, giúp cư dân tách biệt khỏi ồn ào đô thị, mang đến trải nghiệm sống như resort ngay giữa lòng thành phố.

Một Biểu Tượng Sống Xanh Mới…

Vài năm trở lại đây, Quốc lộ 13 trở thành tâm điểm phát triển mới của thị trường bất động sản TP.HCM và vùng giáp ranh Bình Dương. Hiện Quốc lộ 13 đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng lên đến 60m với vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Chuyên gia dự báo, khi tuyến đường này hoàn thành vào giai đoạn 2027 – 2028, đồng nghĩa kết nối sẽ thông thoáng, thuận lợi. Từ đó, giá trị bất động sản khu vực sẽ tăng mạnh, tạo ra cuộc cạnh tranh sôi động giữa các dự án.

La Pura sở hữu tới 300m mặt tiền xanh tại Quốc lộ 13

Khi thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, các dự án sở hữu vị trí đắc địa và hướng phát triển bền vững sẽ được người mua nhà lẫn nhà đầu tư săn đón. Nổi bật trong số đó là La Pura – dự án sở hữu mặt tiền xanh 300 dài nhất nhất Quốc lộ 13 đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Được biết, không gian này đóng vai trò là rào chắn tự nhiên giúp giảm khói bụi, tiếng ồn từ tuyến giao thông lớn. Mảng xanh lớn ngay mặt tiền còn tạo nên sự thư thái cho nội khu, điều mà rất ít dự án đô thị tại TP.HCM hiện nay làm được.

Việc kiên định theo đuổi định hướng quy hoạch xanh ngay từ mặt tiền cho thấy La Pura là một dự án nhà ở được chăm chút đến từng chi tiết, biến mỗi bước chân của cư dân thành hành trình thư giãn giữa thiên nhiên. Đây là cam kết mạnh mẽ của nhà phát triển Realty Holdings về một dự án bền vững, kiến tạo dự án dựa trên giá trị cốt lõi của sản phẩm.

Trong dài hạn, các dự án bất động sản được xây dựng với các khoảng xanh lớn, kiến trúc đẹp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiện nghi luôn đạt được tỉ lệ thanh khoản cao trên thị trường. Yếu tố này giúp gia tăng giá trị bất động sản, đồng thời cũng là lý do khiến La Pura chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất.

…Nơi Con Người Được “Dưỡng Lành”

Nhà phát triển Realty Holdings cũng triển khai một không gian sống tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên mang tính “dưỡng lành” tại La Pura, giúp con người “sạc pin”, tái tạo năng lượng, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần mỗi ngày.

La Pura hiện thực hóa lý tưởng đó bằng ý tưởng “Urban Healing in Nature” với thiết kế độc bản: 4 tầng thiên nhiên liên hoàn và 10 tầng cây xanh đa lớp. “La Pura là khát vọng mang đến một thành phố dưỡng lành giữa trung tâm Đông Bắc TP.HCM, nơi mà con người có thể sống chậm lại, hít thở sâu hơn, tận hưởng từng phút giây bình yên trong một không gian đáng sống bậc nhất”, đại diện Realty Holdings nhấn mạnh.

Phối cảnh vườn treo thác nước độc đáo tại La Pura

Theo đó, tầng thứ nhất là tầng trệt, nơi cư dân có thể thư giãn tại sân hiên ngoài trời, tản bộ qua vườn treo thác nước, hoặc để trẻ nhỏ vui đùa tại khu rừng khám phá, sân chơi nước trẻ em, sân thể thao đa năng. Một đường chạy bộ xanh “non – stop” dài 1km bao quanh toàn khu giúp cư dân vận động giữa thiên nhiên trong lành mỗi ngày.

Cầu hoa trên cao đầu tiên tại miền Nam

Tầng thứ hai là không gian dạo bộ trên không nổi bật với cầu hoa trên cao và khu "green heart" rộng 2.000m2, mang lại cảm giác thư thái, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống đô thị bên ngoài.

Bể thuỷ trị liệu tại tầng 20

Lên đến tầng thứ ba – tầng 20 là nơi được thiết kế theo ý tưởng "Fresh Air, No UV", cư dân có thể tận hưởng hồ bơi phong cách resort, hồ bơi trẻ em riêng biệt, bể thủy trị liệu, cùng chuỗi tiện ích như vườn đọc sách, ghế đá thiền nhiệt,… Ngoài ra, còn có khu BBQ ngoài trời và vườn bé yêu – không gian an toàn cho trẻ dưới 2 tuổi vui chơi mỗi ngày.

Vườn thiền "Flower of Life" ở tầng mái

Tầng thứ tư là tầng mái của La Pura, nơi lan tỏa năng lượng tích cực với concept "Vitamin D For All", gồm vườn Leng Keng đón nắng sớm cùng chuông gió thiền định, vườn Thủy Mộc trồng thảo dược, vườn thiền "Flower of Life", vườn cổ tích sunny cho bé tắm nắng… Người lớn tuổi được chăm chút với khu gym ngoài trời thiết kế riêng cùng đường sỏi và tay vịn hỗ trợ vận động nhẹ nhàng. Cũng tại tầng mái, khu vườn sự kiện ngoài trời là nơi lý tưởng để tổ chức tiệc gia đình, sinh nhật hay chiếu phim cuối tuần, tạo nên sự gắn kết, cân bằng và ngập tràn cảm hứng mỗi ngày.

Sau khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, những dự án có lợi thế như mặt tiền xanh hiếm có, không gian sống xanh với 4 tầng cảnh quan và hạ tầng kết nối mạnh như La Pura sẽ là lựa chọn hàng đầu của cả người mua ở lẫn nhà đầu tư đón đầu tiềm năng tăng trưởng. Đặc biệt, trong tương lai, khi Quốc lộ 13, tuyến đường sắt trên cao số 2 của Bình Dương hình thành, việc di chuyển từ La Pura đến trung tâm TP.HCM thậm chí sẽ nhanh hơn nhiều. Đây cũng chính là yếu tố giúp gia tăng giá trị bất động sản của dự án trong dài hạn.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 07:00 24/04/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/la-pura-du-an-co-mat-tien-xanh-300m-dai-nhat-dai-lo-dong-bac-tphcm-20201224000029929.html

