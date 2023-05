La Villa Green City “phá bỏ” rào cản mua nhà của khách hàng

Vùng ven – Sự lựa chọn cho căn nhà thứ 2

Khi lựa chọn căn nhà thứ 2, người mua khắt khe hơn trong những tiêu chí sở hữu. Theo khảo sát của Social Listening – Reputa, có nhiều động lực giúp khách hàng dễ dàng quyết định sở hữu sản phẩm bất động sản hơn hiện nay bao gồm: hệ sinh thái xanh, vị trí và phong thủy tốt, tiện ích đầy đủ hiện đại, giá hợp lý chính sách bán hàng hấp dẫn, hạ tầng hoàn chỉnh, cơ hội sinh lời khi đầu tư.

Trong đó, tiện ích xanh được coi là át chủ bài mang tính quyết định sự chọn lựa sản phẩm của khách hàng. Những tiện ích xanh giúp nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như công viên, khu thể thao được chú trọng.

Sở hữu ngôi nhà thứ 2 tại vùng ven – An tâm tận hưởng cuộc sống

Ngày nay, căn nhà thứ 2 tại vùng ven cũng thuộc tầm ngắm của những gia đình trẻ thành đạt. Trước guồng quay cuộc sống bận rộn họ đòi hỏi khả năng cân bằng giữa công việc, thời gian cho bản thân, gia đình, môi trường đầy đủ tiện ích từ giáo dục, y tế cho đến vui chơi, mua sắm là lựa chọn hàng đầu giúp tối ưu thời gian cũng như chi phí.

Có thể nói, tất cả những tiêu chí trên đều được đáp ứng trong những sản phẩm bất động sản tại ven thành phố – nơi quỹ đất lớn và chi phí đầu tư không quá cao. Đồng thời, vùng ven vẫn còn giữ được những nét tinh túy thiên nhiên từ không gian đến môi trường.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông hiện đại được nâng cấp và đầu tư mới giúp nối liền khoảng cách, giúp việc đi lại giữa trung tâm thành phố về các vùng ven nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, nhóm sản phẩm nhà phố, biệt thự trong các khu đô thị khép kín, đầy đủ tiện ích sẽ được phát triển đa dạng trong thời gian tới tại các thị trường vệ tinh của TP.HCM. Đây cũng chính là nguồn cung bổ sung cho thị trường TP.HCM trong bối cảnh quỹ đất cạn kiệt, giá cả tăng cao. Với những người có điều kiện, họ đề cao chất lượng sống, giá trị sống nhiều hơn. Do đó, theo ông Kiệt, họ chấp nhận bán đi căn nhà chật chội trong hẻm nhỏ để đi xa hơn, có được cuộc sống tiện nghi, thoải mái hơn.

“Phá bỏ” rào cản mua nhà của khách hàng tại vùng ven

Mặc dù bất động sản vùng ven hội tụ đủ mọi yếu tố đáp ứng nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2 của khách hàng. Tuy nhiên, sản phẩm tại đây cũng tồn tại nhiều rào cản ảnh hưởng đến quyết định “xuống tiền” của người mua, trong đó, rào cản lớn nhất là giấy phép, tiến độ xây dựng dự án.

Tọa lạc ngay trung tâm TP.Tân An, tỉnh Long An là một trong những đô thị vệ tinh tiềm năng tại phía Nam, dự án khu đô thị La Villa Green City đã “phá vỡ” rào cản nói trên khi sở hữu hạ tầng và pháp lý hoàn chỉnh. Khi sở hữu La Villa Green City khách hàng có thể nhận nhà ở ngay, đặc biệt với những khách hàng có nhu cầu sở hữu nhà mới trong dịp cuối năm này. Hiện nơi đây đã có cư dân đến sinh sống và hoạt động kinh doanh nhộn nhịp.

Toàn cảnh dự án La Villa Green City tại Tân An – Long An

Đồng thời, dự án cũng thuộc phân khúc sản phẩm khan hiếm tại thị trường vùng ven khi được xây dựng theo xu hướng người sử dụng từ hệ thống tiện ích nội khu khép kín như công viên cây xanh; khu vui chơi trẻ em; hồ bơi; sân vận động; phòng gym… đến hệ thống tiện ích ngoại khu gồm: trường học; bệnh viện; trung tâm thương mại; hệ thống ngân hàng; cơ quan nhà nước…

Đối với cấu trúc xây dựng nhà phố tại La Villa, các kiến trúc sư đã dành riêng cho mỗi chủ nhân 2 khoảng sân vườn trước và sau nhằm đưa thiên nhiên vào trong không gian sống.

Dịch bệnh bùng phát đã làm thay đổi thói quen và lối sống của nhiều gia đình, do đó, lựa chọn ngôi nhà an cư tại vùng ven, giúp tránh xa khói bụi thành phố và sự ồn ào hàng ngày đem lại nguồn năng lượng sống tích cực hơn, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho gia đình.

Để sở hữu nhà phố tại La Villa Green City, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 20% đến quý 2/2022. Đây là mức thanh toán vô cùng “khó kiếm” đối với dòng sản phẩm nhà phố đã xây hoàn thiện, đầy đủ pháp lý trong trung tâm thành phố của tỉnh.