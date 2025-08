Lãi Suất Chạm “Đáy” 20 Năm, Dòng Tiền Trở Lại Với Bất Động Sản

Bất động sản đang là kênh đầu tư ghi nhận những tín hiệu tích cực khi dòng tiền dần quay trở lại.

Dòng Tiền Đang Có Xu Hướng Trở Lại

Lãi suất liên tục giảm trong suốt một năm qua đã khiến mặt bằng lãi suất chạm “đáy” 2 thập kỷ, thậm chí, mức lãi suất hiện nay còn thấp hơn nhiều so với giai đoạn đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Tuy nhiên, trong tháng 3/2024, xu hướng giảm lãi suất vẫn tiếp diễn. Trong đó, 14 ngân hàng thương mại đã công bố điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Thậm chí, có một số ngân hàng 2 lần giảm lãi suất chỉ trong 1 tháng.

Điều này đã khiến lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trong nước giảm từ 0,1% – 0,5%, tùy thuộc vào kỳ hạn và ngân hàng cụ thể. Hiện tại, không còn ngân hàng nào áp dụng mức lãi suất 6%/năm ở tất cả các kỳ hạn, ngoại trừ các khoản tiền gửi có giá trị lớn theo quy định khác nhau của từng ngân hàng.

TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – tiền tệ Quốc gia cho rằng, việc lãi suất huy động giảm khiến kênh đầu tư truyền thống trở nên kém hấp dẫn, dẫn đến hiện tượng dòng vốn tìm kiếm các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ hoặc bất động sản. Tuy nhiên, TS Cấn Văn Lực đánh giá, bất động sản là kênh “chuyển vốn” tiềm năng nhất.

Giải thích về vấn đề này, ông Lực cho biết: Lãi suất huy động giảm, đồng nghĩa lãi vay cũng sẽ giảm theo, yếu tố này sẽ khiến thị trường bất động sản trở nên “nóng” dần. Bởi lẽ, bản thân các doanh nghiệp bất động sản khi hoạt động cũng chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay ngân hàng, trong khi người mua nhà cũng phải vay tiền, do đó ngành này nhận được tác động tích cực kép.

TS Cấn Văn Lực nhận định, trong năm vừa qua, dù thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn nhưng nguồn vốn tín dụng vẫn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2022. Điều này cho thấy, niềm tin từ nhà đầu tư với thị trường này đã có sự cải thiện rõ rệt.

Quan sát cho thấy, hiện rất nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đang trở lại thị trường bất động sản. Động thái “săn hàng” và sẵn sàng xuống tiền cũng rõ rệt hơn thời điểm đầu quý IV/2023.

Theo báo cáo và chỉ số về tâm lý người tiêu dùng của batdongsan.com.vn, 65% người tham gia khảo sát dự định mua bất động sản làm kênh đầu tư trong năm 2024. Các dấu hiệu tích cực này đặt ra kỳ vọng phục hồi nhanh của thị trường trong năm 2024.

Đi Tìm “Long Mạch” Của Thị Trường

Mặc dù được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng trong năm 2024, song không phải mọi phân khúc bất động sản đều có triển vọng tăng trưởng.

Hầu hết, các chuyên gia trong ngành đều đánh giá, phân khúc bất động sản vừa túi tiền có giá dưới 2 tỷ đồng vẫn luôn là sản phẩm “hot” trên thị trường. Tuy nhiên, phân khúc này hiện nay gần như “tuyệt chủng”, chỉ có một vài dự án nằm trong khoảng giá này, nhưng số lượng rất hạn chế.

Bên cạnh đó, các sản phẩm bất động sản tại các đô thị biển cũng được đánh giá có tiềm năng rất lớn bao gồm nhiều phân khúc khác nhau, như căn hộ biển, biệt thự biển, villa biển,…

Các sản phẩm bất động sản tại các đô thị biển cũng được đánh giá có tiềm năng rất lớn

Điển hình như dự án Thành phố tự do Libera Nha Trang – Đô thị biển duy nhất sở hữu bãi biển riêng nằm trên đường Trần Phú kéo dài thuộc thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Với quy mô 44ha, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp thu trọn quang cảnh núi biển trùng điệp của Vịnh Nha Trang trong tầm mắt, Libera Nha Trang hội tụ trải nghiệm sống resort đúng nghĩa, tiêu chuẩn 5 sao sang trọng cùng với nhịp sống sôi động, mang đậm màu sắc văn hóa bản địa ngay trong nội đô thành phố. Đặc biệt, đây còn là đô thị biển được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế bởi sự kết hợp giữa những tên tuổi tầm cỡ là Tập đoàn kinh tế đa ngành uy tín KDI Holdings, nhà phát triển bất động sản quốc tế hàng đầu Masterise Homes,…

Dự án Thành phố tự do Libera Nha Trang – Đô thị biển duy nhất sở hữu bãi biển riêng ngay nội đô Nha Trang (Khánh Hòa)

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, Việt Nam là quốc gia có thế mạnh đặc biệt về biển. So với các quốc gia trong khu vực và thế giới, thị trường du lịch biển của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Giá trị bất động sản biển so với các quốc gia khác của Việt Nam hiện còn thấp. Do đó, khả năng tăng giá của bất động sản biển luôn cao hơn và dài hạn hơn so với bất động sản ở thông thường khác.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Đính cũng nhấn mạnh: “Mặc dù rất tiềm năng, nhưng để tránh rủi ro, nhà đầu tư cần lưu ý một số yếu tố trước khi xuống tiền. Thứ nhất, nhà đầu tư nên rót tiền tại các khu vực tiềm năng, chính quyền địa phương có chủ trương rõ ràng, kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư. Thứ hai là khu vực có kết nối hạ tầng giao thông hoàn chỉnh. Thứ ba là chất lượng của dự án. Thứ bốn là năng lực, uy tín của chủ đầu tư. Thứ năm là đơn vị quản lý vận hành dự án và cuối cùng là pháp lý của dự án đó phải uy tín và đánh giá cao trên thị trường”.

Cũng theo ông Đính, các sản phẩm bất động sản đô thị biển Việt Nam được đánh giá rất cao nhờ tính đa dụng, vừa là kênh đầu tư sinh lời lâu dài, vừa có thể mua để ở, hoặc có thể ủy thác, khai thác cho thuê. Về lâu dài, giá trị của căn hộ biển vẫn có triển vọng tăng giá. Như vậy, ngoài việc cho thuê, nhà đầu tư có thể coi dòng sản phẩm này là kênh đầu tư chờ sinh lời trong dài hạn.