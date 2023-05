Lãi Suất Cho Vay Hỗ Trợ Nhà Ở Năm 2023 Tăng Lên 5%

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2024/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dự nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông tư kể trên trong năm 2023 sẽ là 5,0%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2024/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.

Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên 5% từ năm 2023.

Trước đó, các ngân hàng thương mại triển khai cho vay từ năm 2013 cho các đối tượng thuộc thông tư kể trên với mức lãi suất 6%/năm. Đến năm 2019, lãi suất giảm xuống còn 5%/năm. Từ năm 2021 đến nay, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%/năm.

Như vậy, lãi suất hỗ trợ nhà ở năm 2023 tăng thêm 0,2% so với năm 2021 và 2022. Khoản dư nợ còn lại của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng được triển khai theo Nghị quyết 02 năm 2013 của Chính phủ dành cho khách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 sẽ là 5%/năm kể từ ngày 01/01/2023. Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trên dù hấp dẫn nhưng không phải khách hàng nào cũng có thể tiếp cận gói tín dụng này, một phần do thủ tục vay rất chặt chẽ, một phần do trên thị trường khan hiếm các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ.

Khánh An