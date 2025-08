Vào năm ngoái, lãi suất ngân hàng liên tục tăng cao buộc nhiều người phải gác lại dự định mua nhà an cư. Thế nhưng, lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp thời gian gần đây khiến người mua thực khởi động lại kế hoạch tìm mua nhà.

Như vậy, sau nhiều lần giảm, hiện lãi suất ngân hàng đang tiệm cận mức lãi suất của năm 2021– thời điểm dịch lãi suất chưa đảo chiều đi lên. Mặt bằng lãi suất giảm được giới chuyên gia đánh giá là sẽ mang đến những tác động tích cực cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM cho biết, lãi suất ngân hàng giảm sẽ trực tiếp kéo thấp các khoản chi phí vay, giảm áp lực lãi vay cho các chủ đầu tư bất động sản. Nhờ vậy mà doanh nghiệp sẽ có động lực trong phát triển và làm các dự án mới. Sự cộng hưởng của các yếu tố: lãi suất ngân hàng giảm và các vướng mắc về pháp lý bất động sản được tháo gỡ sẽ tạo tiền đề cho sự tăng trưởng trở lại của nguồn cung thời gian tới. Đây là một chỉ dấu tích cực cho sự khởi sắc của thị trường bất động sản. Cũng theo ông Châu, lãi suất ngân hàng giảm là một trong những lực đẩy quan trọng, từng bước giúp nền kinh tế, trong đó có bất động sản phục hồi.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV nhận định, lãi suất ngân hàng giảm cho thấy chính sách tiền tệ đã thay đổi từ thận trọng sang linh hoạt, là nền tảng để người dân và doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư, tiêu dùng nhiều hơn, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, lãi suất ngân hàng giảm sẽ khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển dịch dòng tiền từ tiết kiệm sang chứng khoán và bất động sản nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, đi cùng với các kỳ vọng về triển vọng phục hồi của thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, kể từ tháng 8/2023, khi lãi vay bất động sản ở một số ngân hàng lớn thực sự quay đầu, dao động 8-8,5%/năm trong năm đầu tiên, vợ chồng anh Huế mới quyết định khởi động kế hoạch tìm nơi an cư. Anh Huế cho biết, với mức lãi suất vay này thì áp lực trả nợ hàng tháng của vợ chồng anh “nhẹ” hơn rất nhiều so với mức lãi suất lên tới 12-14%/năm của năm ngoái.

Môi giới Nguyễn Thị Thanh, hiện đang môi giới tại dự án Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, lãi suất giảm mạnh khiến lượng người mua thực trong 2 tháng gần đây đang tăng mạnh so với thời điểm 6 tháng đầu năm. Ở các phân khu mở bán mới của chủ đầu tư, lượng hàng sơ cấp vẫn mua mạnh do các chính sách bán hàng ưu đãi từ chủ đầu tư. Đối với các phân khu đã đi vào hoạt động, chủ yếu là hàng thứ cấp, không còn hỗ trợ từ các chính sách bán hàng, lượng người tìm mua ở tăng mạnh do lãi suất vay giảm đáng kể. Liên tục trong một tháng gần đây, chị Thanh tất bật hơn trong việc dẫn khách đi xem nhà. Lượng giao dịch cũng tăng so với trước đó.