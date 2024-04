Lam Sơn Nexus City – Đất Nền “Chắc Vị Trí – Vững Pháp Lý” Tại Bắc Giang

Sẵn sổ đỏ từng lô, nằm ở vị trí kết nối trên các tuyến đường lớn cùng giá bán hợp lý là những lý do khiến dự án Lam Sơn Nexus City được lượng lớn nhà đầu tư quan tâm “xuống tiền”.

Vị Thế Của Đất Nền Sẵn Sổ Đỏ

Tổng kết Quý I/2024, thị trường BĐS ghi nhận sự sôi động trở lại, đặc biệt ở phân khúc đất nền. Đánh giá mức độ hồi phục mạnh của đất nền, chuyên gia cho rằng, phân khúc này được thúc đẩy tích cực nhờ 3 động lực.

Thứ nhất, do tính chu kỳ của đất nền, vào tháng 3 – sau Tết âm lịch, nhu cầu tìm kiếm thường tăng. Thứ hai, do có sự điều chỉnh giá đất nền ở một số khu vực, nhiều nhà đầu tư đã cân nhắc tham gia thị trường. Sau cùng, do tác động từ 3 bộ Luật mới liên quan đến BĐS có hiệu lực từ 2025, với quy định siết chặt phân lô bán nền, dự báo nguồn cung đất nền phân lô sẽ giảm mạnh nên loại hình truyền thống này càng được săn đón.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều sản phẩm đất nền đã được mở bán trong thời gian qua, ghi nhận lượng lớn giao dịch trong thời gian ngắn như Lam Sơn Nexus City – dự án đất nền sẵn sổ đỏ tại trung tâm TP. Bắc Giang.

Hàng trăm giao dịch đã được thực hiện thành công trong 2 tiếng diễn ra Lễ mở bán dự án Lam Sơn Nexus City vào ngày 3/4 vừa qua.

Dự án được mở bán đầu tháng 3 vừa qua với hơn 100 giao dịch thành công trong 2 tiếng mở bán, cho thấy sức hút của đất nền pháp lý vững, ở một thị trường vốn nhiều tiềm năng như Bắc Giang.

Không chỉ khẳng định vị thế nhờ pháp lý minh bạch, sẵn sổ đỏ, những dự án đất nền như Lam Sơn Nexus City còn hợp thị hiếu của nhà đầu tư nhờ có vị trí đắc địa, giá bán hợp lý và đặc biệt tiềm năng tăng giá trong tương lai, khi nguồn cung đối với loại hình sản phẩm này ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu về đất nền khó đi xuống vì tâm lý người Việt vẫn rất chuộng loại hình này.

Sức hấp thụ sản phẩm của Lam Sơn Nexus City không chỉ cho thấy vị thế của phân khúc đất nền sẵn sổ đỏ, mà còn là minh chứng cho thấy tiềm năng của thị trường Bắc Giang, xứng đáng để nhà đầu tư rót tiền cho các sản phẩm trung và dài hạn.

2 Tuyệt Phẩm Đầu Tư Tại Lam Sơn Nexus City

Nằm tại khu cư dân đông đúc, đã hiện hữu, thuộc phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, Lam Sơn Nexus City được đánh giá là dự án đáng sở hữu nhất thời điểm hiện tại trong khu vực.

Dự án nằm gần sông Thương, kết nối với khu trung tâm qua cầu Mỹ Độ và cầu Á Lữ, kế bên Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, chợ, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu khác. Đặc biệt, từ Lam Sơn Nexus City, cư dân có thể di chuyển, kết nối dễ dàng tới mọi hướng thông qua 3 tuyến đường lớn xuyên tâm: Đường Quốc lộ 17 rộng 60m, đường 48m và đường 27m.

3 tuyến đường tiếp giáp trực tiếp Lam Sơn Nexus City tạo nên những kết nối đa điểm dễ dàng từ dự án.

Đây là 3 tuyến đường huyết mạch cho phép kết nối 2 chiều từ dự án tới Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, 1km sang trung tâm TP và tới các tỉnh lân cận, cùng các khu công nghiệp lớn trong tỉnh: KCN Song Khê, Vân Trung, Quang Châu…

Loại hình sản phẩm đang được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tại Lam Sơn Nexus City trong giai đoạn này là nền đất với giá từ 27 triệu đồng/m2 và các căn shophouse với giá từ 52 triệu đồng/m2. Các căn shophouse nằm trên mặt đường 48m với 8 làn xe, kết nối thẳng đến cao tốc Bắc Giang – Hà Nội và các khu công nghiệp, cho lợi thế khai thác kinh doanh, đầu tư cho thuê.

Trong khuôn viên dự án, các căn shophouse sẽ trực tiếp hưởng lợi quy hoạch từ công trình nhà ở xã hội. Theo đó, sau khi các tòa tháp nhà ở xã hội tại dự án được triển khai thi công, dự kiến vào Quý I/2025, và đi vào vận hành, sẽ có hàng trăm hộ gia đình sinh sống, mang tới cơ hội và tiềm năng khai thác kinh doanh bất tận cho chủ nhân các căn shophouse.

Do chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số lượng sản phẩm của dự án, các căn shophouse tại Lam Sơn Nexus City nhận được chăm chút đặc biệt từ phía chủ đầu tư về tính đồng bộ và chất lượng. Lý do không chỉ vì giá trị của dòng sản phẩm này với số lượng bán ra giới hạn mà còn đến từ vai trò của shophouse trong việc tạo nên bộ mặt của cả dự án. Chính vì vậy, sở hữu shophouse tại Lam Sơn Nexus City là sở hữu BĐS với khả năng sinh lời và thanh khoản hấp dẫn.

Không chỉ được hỗ trợ lãi suất bởi hai ngân hàng Vietcombank và TPBank, khách hàng mua các sản phẩm đất nền, shophouse tại Lam Sơn Nexus City trong tháng 4/2024 còn được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Với sức hút từ chính nội tại dự án cùng sự uy tín của chủ đầu tư Lam Sơn, đơn vị đầu tư & phát triển dự án SGO Land và các đối tác phân phối uy tín, Lam Sơn Nexus City hứa hẹn sẽ là dự án đầu tư tiềm năng bậc nhất trong thời gian này tại Bắc Giang.

Thông tin chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ:

Đơn vị đầu tư và phát triển dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh BĐS SGO (SGO Land)