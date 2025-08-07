Lần Đầu Tiên Biệt Thự Hàng Hiệu Gần 70 Tỷ Được Đặt Giá Thành Công Trên Livestream Của Sunshine Group

Tối 5/8, livestream BĐS NobleGo của Sunshine Group gây chấn động khi một khách hàng mạnh tay “chốt deal” thành công căn biệt thự Noble Palace Long Bien với mức giá gần 70 tỷ đồng ngay trên sóng trực tiếp, đánh dấu thương vụ có giá trị cao nhất từ trước tới nay trên nền tảng này.

Dù giá trị biệt thự đã vượt 2,5 triệu USD, khách hàng vẫn “săn” được mức giá hời hiếm có, thấp hơn khoảng 15% so với giá thị trường, chưa kể khoản tặng thêm 500 triệu đồng đến từ Sunshine Group.

Được biết đây là một trong gần 200 biệt thự hàng hiệu phiên bản giới hạn thuộc Noble Palace Long Bien – dự án thấp tầng Branded Residences đầu tiên tại khu vực Long Biên, nay là phường Việt Hưng, Hà Nội. Với quy mô 4 tầng, 1 tum, diện tích sàn xây dựng hơn 324 m2, biệt thự được đánh giá là sản phẩm hạng sang hiếm có trên thị trường Đông Hà Nội với kiến trúc Châu Âu tinh xảo, vật liệu hoàn thiện mặt ngoài tinh tuyển cùng các gói nội thất hàng hiệu “may đo” theo nhu cầu gia chủ và quản lý vận hành 5 sao quốc tế.

Với mức giá khởi điểm từ 40,03 tỷ đồng, biệt thự V1-05 đã được khách hàng N.Cường chốt thành công với giá 67,7 tỷ đồng, rẻ hơn 15% so với thị trường, chưa tính quà tặng 500 triệu đồng từ Sunshine Group.

Không chỉ ghi dấu bằng thương vụ đặt giá triệu đô, phiên livestream NobleGo tối 5/8 còn bùng nổ cảm xúc với phần quà may mắn trị giá 20 triệu đồng đã đến tay một khán giả theo dõi trực tiếp trên Noble App. Đặc biệt, trong phiên kế tiếp ngày 8/8, nền tảng sẽ chính thức nâng cấp hệ thống phần thưởng với tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng, mở ra cơ hội “trúng lớn” cho bất kỳ khán giả nào chỉ bằng một hành động đơn giản: tải Noble App và theo dõi trọn vẹn livestream NobleGo.

Sau 11 phiên livestream, Sunshine Group đã trích lập 5,5 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu/phiên) để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 16 mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cải tạo, xây mới một điểm trường tại Cao Bằng.

Noble Palace Long Bien – Dự Án Thấp Tầng Hàng Hiệu Tiên Phong Tại Long Biên

Tọa lạc tại đất rồng Long Biên và nằm trong quy hoạch hạ tầng Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, Noble Palace Long Bien sở hữu tọa độ thượng lưu dẫn đầu hạ tầng đô thị khu vực. Từ dự án chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến phố cổ sau khi siêu cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện và chỉ mất từ 5-10 phút để tới các tiện ích hàng đầu khu vực như sân Golf Long Biên, Aeon Mall Long Biên, trường Quốc tế Wellspring, bệnh viện đa khoa Tâm Anh… Đáng chú ý, dự án còn được bao quanh bởi hệ sinh thái xanh lên tới 20ha diện tích mặt nước trong bán kính chỉ 2km, cùng chuỗi tiện ích "all-in-one" với bộ 3 trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế & hệ thống trường học công lập và tư thục chất lượng cao.

100% biệt thự Noble Palace Long Bien sở hữu bể bơi riêng, vườn tư gia, không gian đa năng linh hoạt cùng tiện ích 5 sao và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Noble Palace Long Bien là tuyệt tác biệt thự hàng hiệu được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật mang linh hồn châu Âu cổ điển, từ cấu trúc mặt tiền bề thế, hệ mái Mansard đặc trưng, thức cột và phù điêu trang trí tinh xảo, đến vật liệu hoàn thiện cao cấp được xử lý bằng công nghệ chuẩn Châu Âu. Đặc biệt, dự án tích hợp các gói giải pháp nội thất hàng hiệu “may đo” theo nhu cầu gia chủ, được thực hiện bởi S-Decoro – thành viên của Sunshine Group, giúp tối ưu chi phí và đảm bảo đẳng cấp thẩm mỹ xuyên suốt.

Noble Palace Long Bien xác lập chuẩn sống thượng lưu với hệ thống quản lý Smart Home – Smart Living tiên tiến, cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa chuẩn khách sạn 5 sao được vận hành bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng.

Bao quanh dự án là hệ tiện ích cao cấp với clubhouse, vườn thượng uyển, hồ bơi sinh thái, quầy bar thư giãn… được kết nối trực tiếp với toàn bộ hệ tiện ích 5 sao của dự án Noble Crystal Long Bien và Sunshine Green Iconic cũng do Sunshine Group phát triển ngay kề bên, định hình nghệ thuật sống thượng lưu nơi trung tâm thịnh vượng phía Đông Hà Nội.

Gần 200 dinh thự tại Noble Palace Long Bien đang được thi công đồng bộ, dự kiến bàn giao từ quý 4/2025

Ngày 8/8: Căn Hộ Cao Cấp Sunshine Green Iconic Lên Sóng Livestream Với Giá Khởi Điểm Chỉ Từ 4,2 Tỷ Đồng

Tâm điểm phiên livestream 8/8 sắp tới sẽ là căn hộ A-CH0906 thuộc dự án Sunshine Green Iconic, nằm tại tầng 9, diện tích thông thủy 73,7m², thiết kế 2 phòng ngủ, ban công hướng Tây Nam nhìn thẳng ra sân golf Long Biên. Căn hộ tích hợp Smart Home – Smart Living và bàn giao nội thất liền tường cao cấp từ Hafele, Kohler, Casta…

Căn hộ A-CH0906 sẽ lên sóng NobleGo ngày 8/8 với mức giá khởi điểm chỉ từ 4,2 tỷ đồng – bằng 50% giá thị trường

Sunshine Green Iconic tọa lạc tại trung tâm phường Phúc Lợi, liền kề sân golf Long Biên, cách phố cổ chỉ 10 phút lái xe và kế cận siêu cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công. Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng đã hoàn thiện và bàn giao từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, hệ tiện ích đa dạng, pháp lý rõ ràng, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Đây là căn hộ thứ ba của Sunshine Green Iconic lên sóng NobleGo, tiếp nối hai phiên đầu tháng 7 từng gây “sốt” khi giúp chủ sở hữu tiết kiệm từ 2,5 đến 6 tỷ đồng so với giá thị trường.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; cùng fanpage VTVTimes của Thời báo VTV, Đài THVN.



