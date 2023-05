Lần đầu tiên xuất hiện tổ hợp nhà phố thương mại ngay TTHC Bù Gia Mập

Tổ hợp thương mại mang đến trải nghiệm sống mới

Dự án sở hữu vị trí “trung tâm của trung tâm” với mặt tiền đường ĐT741 sầm uất nhất khu vực Bù Gia Mập, diện tích shophouse từ 5x20 m2, 5x22 m2 được thiết kế tối ưu kinh doanh thương mại sinh lời. Khu nhà phố thương mại The Ambi Central có quy mô 2,7ha với 3 block nhà phố và 1 trung tâm thương mại – đây là một tiện ích trọng điểm phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân dự án và người địa phương.

Trung tâm thương mại có 3 tầng, tầng trệt với hàng loạt thương hiệu quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng fastfood nổi tiếng và còn là nơi dành cho bạn bè hội ngộ hàn huyên, nơi đôi lứa hẹn hò lãng mạn dịp cuối tuần. Tầng 2 mang đến cho khách hàng khu ẩm thực đa dạng với những món ngon hấp dẫn, không những thế nơi đây còn có khu vui chơi trẻ em cho cả gia đình một cuối tuần thư giãn trọn vẹn cùng nhau.

The Ambi Central – Dự án shophouse được phát triển nổi bật lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Bù Gia Mập – Bình Phước

Tầng thượng cho trải nghiệm giải trí sang trọng với khu cà phê ngoài trời cho những cuộc hẹn cùng bạn tri âm hay gặp gỡ đối tác. Việc xây dựng tổ hợp nhà phố thương mại The Ambi Central sẽ là cột mốc quan trọng trong việc hình thành nên điểm đến vui chơi giải trí mới, là nơi tập trung mua bán sầm uất của địa phương và trở thành địa điểm đẳng cấp nổi bật nhất khu vực.

Sản phẩm khan hiếm tạo sức hút hấp dẫn

Trung tâm thương mại là một trong những yếu tố thúc đẩy giá trị bất động sản tăng nhanh, bao gồm giá trị sử dụng, giá trị đầu tư và giá trị thanh lý. Theo đó, những dự án BĐS được quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích đầy đủ, đặc biệt có TTTM trong nội khu sẽ nhanh chóng gia tăng chuỗi giá trị này.

Trung tâm thương mại là tổ hợp kinh doanh hiện đại, đa chức năng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ mua sắm, giải trí (cà phê, nhà hàng, rạp phim, phòng gym, yoga…), hội trường, văn phòng cho thuê,… Vì thế, khi xây dựng trung tâm thương mại ngay trong nội khu dự án bất động sản, cư dân dự án đó sẽ được tận hưởng những dịch vụ này một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Vào những dịp cuối tuần, lễ, Tết, một trung tâm thương mại sầm uất cũng đáp ứng được nhu cầu vui chơi của mọi lứa tuổi. Đây chính là giá trị sử dụng hấp dẫn mà một bất động sản có trung tâm thương mại sở hữu.

Không những thế, trung tâm thương mại thường được xây tại những vị trí đẹp nhất dự án, gần các tuyến đường lớn, trục đường chính. Do đó, những sản phẩm gần trung tâm thương mại sẽ được hưởng thêm các ưu thế về vị trí, khả năng kết nối giao thông, tiềm năng tăng giá tốt.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá, nhà phố thương mại The Ambi Central đáp ứng tối đa kỳ vọng của nhà đầu tư bởi giá trị đầu tư hợp lý đi cùng tiềm năng tăng giá mạnh khi sở hữu trung tâm thương mại đầu tiên và duy nhất trong khu vực. Đặc biệt, khả năng khai thác cho thuê được bảo đảm, từ đó kéo theo lợi nhuận đầu tư được tối ưu.

Tất cả các yếu tố này hứa hẹn giúp The Ambi Central trở thành điểm sáng an cư và đầu tư sinh lời hấp dẫn không chỉ của người dân huyện Bù Gia Mập mà còn của các khu vực lân cận. Hơn thế, khu nhà phố thương mại The Ambi Central là khu đô thị khan hiếm với chỉ 74 sản phẩm giới hạn dành cho những nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội.