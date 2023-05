Báo cáo thị trường tháng 7/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 cùng lệnh giãn cách xã hội kéo dài trên 19 tỉnh/thành phía Nam đang gây ra nhiều ảnh hưởng lớn khiến giao dịch nhà đất ảm đạm.

Cụ thể, số liệu báo cáo thị trường tháng 7/2021 mới đây chỉ ra lượng tin đăng BĐS giảm gần 43% so với cùng thời điểm năm 2020 và giảm 22% so với tháng trước đó. Lượt tìm kiếm nhà đất toàn quốc cũng giảm đến 18% so với cùng kỳ và 12% so với tháng 6/2021. Tại TP.HCM, thị trường đang bùng phát dịch lớn nhất cả nước ghi nhận nhu cầu tìm mua nhà đất trong tháng 7 giảm đến 33%, Đồng Nai và Bình Dương, hai thị trường có số ca nhiễm gia tăng liên tục trong tháng vừa qua cũng ghi nhận mức tìm mua nhà đất giảm 35% so với tháng trước.

Nguồn hàng chào bán và nhu cầu tìm kiếm nhà đất giảm mạnh trong tháng 7/2021 dưới tác động từ đại dịch Covid-19. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Đất nền và căn hộ chung cư là hai loại hình nhà ở có lượt tìm mua giảm mạnh nhất toàn quốc, với mức giảm lần lượt là 21% và 11%. Tổng lượng tin đăng rao bán BĐS tại TP.HCM giảm kỷ lục, với mức giảm lên đến 52% so với tháng trước. Lượng tin đăng bán nhà đất, nhà riêng và căn hộ tại TP.HCM giảm trung bình từ 48-59% chỉ trong 1 tháng. Tương tự, nhu cầu tìm mua chung cư, đất nền và nhà riêng tại TP.HCM cũng giảm mạnh ở mức từ 25-41%, một mức giảm thấp kỷ lục trong các năm gần đây.

Nhìn nhận về thị trường TP.HCM trong tháng vừa qua, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, chỉ thị 16 kéo dài liên tục trong tháng qua đã khiến mọi hoạt động kinh tế của TP.HCM bị đình trệ, hầu hết các kênh đầu tư trong đó có Batdongsan.com.vn chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc không thể trực tiếp tham gia mua bán và tìm kiếm nhà đất. Thị trường bất động sản TP.HCM trong tháng 8 tới đây sẽ tiếp tục đối diện thách thức lớn khi lệnh giãn cách vẫn còn kéo dài. Tuy TP.HCM đang kiểm soát dịch bệnh tốt nhờ kế hoạch tiêm chủng diện rộng nhưng để mở cửa lại thị trường trong thời điểm này là chưa thể. Bên cạnh đó, thị trường các tỉnh lân cận, nhất là Bình Dương, Đồng Nai cũng đối mặt nhiều thách thức do dịch bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Tuy nhiên, ông Đinh Minh Tuấn kỳ vọng, với kế hoạch tiêm chủng mở rộng của Chính phủ, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát vào các tháng cuối năm và thị trường sẽ tái khởi động lại.

Phương Uyên