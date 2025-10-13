Làn Sóng Môi Giới Phía Bắc “Nam Tiến” – Thị Trường Bất Động Sản Miền Trung, Miền Nam Đổi Nhịp

Hàng loạt ông lớn bất động sản lớn triển khai siêu dự án ở miền Trung và miền Nam đã kéo theo đội ngũ môi giới phía Bắc ồ ạt “Nam tiến”. Thực tế này đang khiến thị trường bất động sản sôi động hơn, thúc đẩy thanh khoản của nhiều dự án.

Môi Giới Phía Bắc Mở Rộng Mạng Lưới Khách Hàng Tiềm Năng

Vinhomes Green City, Từ đầu năm đến nay, nhiều “ông lớn” địa ốc như Vingroup, Ecopark, Masterise mở rộng chiến lược, tung ra các dự án quy mô hàng trăm, hàng nghìn héc-ta ở miền Trung và miền Nam như Vinhomes Green Paradise Ecoretreat … Trên thực tế, mỗi khi các chủ đầu tư lớn “ra quân”, thị trường sôi động không chỉ bởi quy mô dự án mà còn vì sự xuất hiện của lực lượng môi giới khổng lồ đi theo các chủ đầu tư này. Trước đây, các ông lớn trên đều phát triển mạnh các dự án quy mô ở phía Bắc, hình thành lực lượng môi giới “ruột” chỉ chuyên bán các sản phẩm của các chủ đầu tư này. Do đó, khi các chủ đầu tư dịch chuyển địa bàn phát triển dự án, kéo theo làn sóng di chuyển của đội ngũ môi giới “ruột”.

Môi giới bất động sản phía Bắc "Nam tiến" để mở rộng tập khách hàng tiềm năng. Ảnh minh họa: Dân Việt

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, nếu như trước đây, thị trường miền Trung và miền Nam chủ yếu do môi giới địa phương đảm nhiệm thì nay, hàng loạt sàn giao dịch và môi giới cá nhân từ Hà Nội đã “Nam tiến”, đổ bộ các khu vực trên. Thị phần môi giới bất động sản ở các thị trường này được “chia lửa” với đội ngũ nhân viên kinh doanh từ miền Bắc. Anh Nguyễn Tiến Long, nhân viên kinh doanh một sàn giao dịch có trụ sở tại phường Đống Đa Hà Nội cho biết, việc từ Hà Nội theo dự án vào TP.HCM bán hàng không chỉ là tìm cơ hội mới, gia tăng thu nhập mà còn là mở rộng tập khách hàng tiềm năng, thay vì chỉ bó hẹp tập khách hàng tại các tỉnh, thành phía Bắc như trước đây.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng này là hệ quả tất yếu. Khi nguồn cung mới tại Hà Nội hạn chế, giá nhà đất đã vươn quá cao, nhiều sàn môi giới phía Bắc phải tìm kiếm thị trường mới để duy trì hoạt động. Việc các tập đoàn lớn chọn miền Trung và miền Nam làm “điểm đến chiến lược” trở thành cơ hội để lực lượng môi giới Bắc “bám” theo, vừa tìm nguồn hàng, vừa mở rộng mạng lưới khách hàng.

Thị Trường Bất Động Sản Miền Trung Và Miền Nam Đổi Nhịp

Sự xuất hiện ồ ạt của môi giới phía Bắc đang tạo nên những thay đổi đáng kể cho thị trường bất động sản miền Trung và miền Nam. Trước hết, thanh khoản tại nhiều dự án đã được cải thiện và gia tăng đáng kể. Các đợt mở bán của Masteri Rivera Đà Nẵng , Vinhomes Green City, EcoRetreat với sự hiện diện của đội ngũ môi giới phía Bắc đều ghi nhận cháy hàng hoặc tỉ lệ thanh khoản đạt trên 70% mỗi đợt ra hàng. Không chỉ tập trung vào các nhà đầu tư địa phương và khu vực lân cận, đội ngũ môi giới phía Bắc còn giới thiệu sản phẩm đến với các nhà đầu tư phía Bắc, mở rộng tập khách hàng của mỗi dự án.

Nhờ sự xuất hiện của lực lượng môi giới phía Bắc, thanh khoản thị trường phía Bắc và phía Nam tăng nhiệt. Ảnh: Thời Báo Ngân Hàng

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm bán hàng dày dặn của môi giới Bắc giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bán sản phẩm, đồng thời mở rộng tệp khách hàng ra ngoài phạm vi địa phương. Một sản phẩm bất động sản tại Đà Nẵng hay TP.HCM giờ đây không chỉ nhắm tới người dân bản địa mà còn được quảng bá mạnh mẽ tới khách hàng tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, thậm chí cả Việt kiều. Thị trường trở nên “sôi động” hơn, góp phần đưa tên tuổi các dự án miền Trung, miền Nam lên bản đồ đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Nhiều nhà đầu tư cá nhân phía Bắc, vốn quen thuộc với thị trường Hà Nội, nay bắt đầu cân nhắc phân bổ dòng tiền vào các địa phương ven biển, kỳ vọng biên độ lợi nhuận tốt hơn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư Nguyễn Tứ Linh, đến từ Hà Nội cho biết, mặt trái cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh mặt tích cực. Sự đổ bộ ồ ạt của môi giới từ Bắc vào Nam vô hình trung tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt, thậm chí dẫn đến tình trạng “thổi giá”, quảng cáo quá mức. Phân khúc đất nền ăn theo các dự án lớn, cũng theo làn sóng xuất hiện đông đảo của môi giới chứng kiến cảnh “sốt ảo”, giá đất bị đẩy lên gấp đôi, gấp ba chỉ trong thời gian ngắn, để rồi sau đó thị trường rơi vào trầm lắng. “Việc các chủ đầu tư lớn mở rộng ra miền Trung và miền Nam là tín hiệu tích cực, giúp phân bổ nguồn cung bất động sản đồng đều hơn. Tuy nhiên, sự dịch chuyển quá nhanh của môi giới và nhà đầu tư phía Bắc có thể khiến thị trường biến động mạnh, tiềm ẩn rủi ro bong bóng cục bộ nếu thiếu cơ chế quản lý”, ông Linh nhấn mạnh.

