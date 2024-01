Suy thoái kinh tế nên càng về cuối năm – thời điểm áp lực dòng tiền lớn khiến thị trường chứng kiến làn sóng trả mặt bằng văn phòng tăng cao. Dù tỉ lệ mặt bằng trống đang tăng nhưng giá thuê vẫn đang đi ngang.

Mặt Bằng Văn Phòng Vắng Khách Thuê Cuối Năm

Chị Nguyễn Thị Yến, nhân viên dọn vệ sinh một toà văn phòng hạng A trên đường Phạm Hùng cho biết, ngoài là nhân viên dọn vệ sinh chính thức của toà nhà, chị còn nhận dọn dẹp, vệ sinh riêng cho 2 công ty đặt văn phòng ở tầng chị phụ trách để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, nguồn thu nhập này sắp mất bởi cả 2 công ty sẽ trả mặt bằng vào cuối tháng 12. Do tình hình kinh tế khó khăn, một công ty ngừng hoạt động hoàn toàn, công ty còn lại chuyển thuê văn phòng hạng C giá rẻ hơn. Chị cho biết nhiều đồng nghiệp của chị phụ trách các tầng khác cũng bị mất khoản kiếm thêm ngoài do một số công ty rời đi, trả mặt bằng văn phòng thời điểm cuối năm.

Làn sóng trả mặt bằng văn phòng tăng mạnh cuối năm. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Tại một toà văn phòng hạng B khu Trung Kính (Cầu Giấy), chị Bùi Thị Mơ, nhân viên dọn vệ sinh ở đây cho biết công ty thuê chị dọn riêng cũng sẽ trả mặt bằng văn phòng vào tháng 1/2024. Do kinh doanh khó khăn, chủ công ty này không tái kí thuê tiếp, mà chọn phương án đóng cửa văn phòng đại diện tại Hà Nội và chuyển hẳn về tập trung làm tại Hải Phòng – nơi có trụ sở chính.

Một khảo sát vào tháng 11/2023 của Batdongsan.com.vn ghi nhận làn sóng trả mặt bằng văn phòng tăng cao thời điểm cuối năm. Ngay tại một số văn phòng hạng C vốn có mức giá rẻ ở phố Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Thái Tông… (Cầu Giấy), tỉ lệ văn phòng bị trống đang ở mức khoảng 15%. Với các văn phòng hạng B và hạng A, tỉ lệ mặt bằng văn phòng trống là 15-30%. Các con số này cao hơn hẳn so với những năm trước, khi tỉ lệ trống luôn được khống chế dưới 10%. Thậm chí, từ năm 2022 đổ về trước, khi nền kinh tế sôi nổi, có toà văn phòng luôn trong tình trạng full, khi có mặt bằng trống luôn có khách thuê mới thế vào. Tình trạng trả mặt bằng văn phòng cũng đang diễn ra ở Mỹ Đình, Mễ Trì (Nam Từ Liêm) và Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân)…

Giá Thuê Mặt Bằng Văn Phòng Vẫn Đang Đi Ngang

Dù tỉ lệ trống đang tăng lên thời điểm cuối năm nhưng theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, giá thuê mặt bằng văn phòng vẫn đang đi ngang so với giá thuê của 3 tháng trước đó. Cụ thể, tại quận Cầu Giấy, giá thuê văn phòng hạng C vẫn đang dao động ở mức 12-16 USD/m2/tháng. Giá thuê mặt bằng văn phòng tại toà Luxury Park Views vẫn là 13-15 USD/m2/tháng, Chelsea Park vẫn duy trì giá thuê 13-16 USD/m2/tháng, giá thuê của Plus Office vẫn là 14-16 USD/m2/tháng, Sunrise Building vẫn có giá thuê 13-15 USD/m2/tháng… Một vài toà văn phòng hạng B ở Cầu Giấy cũng đang duy trì mức giá thuê cũ. Đơn cử, Discovery Complex vẫn có giá thuê 24-27 USD/m2/tháng, IDMC Duy Tân Building vẫn có giá thuê 21-23 USD/m2/tháng, Thai Nam Building vẫn đang có giá thuê 25-28 USD/m2/tháng, CMC Tower có giá thuê 18-21 USD/m2/tháng…

Giá thuê mặt bằng văn phòng hiện vẫn đi ngang. Ảnh: Báo Lao động

Tương tự, tại quận Thanh Xuân, so với thời điểm giữa năm, giá thuê cũng không có biến động. Các toà nhà hạng B như Diamond Flower Tower, Stellar Garden, Ha Noi Center Point, The Artemis, HUD Tower… vẫn duy trì mức giá thuê 16-20 USD/m2/tháng. Các toà nhà hạng C tại khu vực này, giá thuê cũng không có sự biến đổi khi các toà văn phòng như Hapulico Center Building, Star City Lê Văn Lương, Golden Palace, Rivera Park, Imperia Garden… vẫn đang có mức giá thuê 12-16 USD/m2/tháng. Tại các quận khác như Nam Từ Liêm, Đống Đa, giá thuê vẫn duy trì mức cũ so với 3-6 tháng trước, thị trường chưa ghi nhận tình trạng suy giảm giá thuê.

Tuy nhiên, môi giới Vũ Văn Xuân, người chuyên môi giới văn phòng cho thuê khu vực phía Tây Hà Nội cho biết, nếu tình trạng trả mặt bằng văn phòng tiếp tục tăng cao, nền kinh tế vẫn khó khăn kéo dài thì việc giá thuê suy giảm sẽ là điều chắc chắn xảy ra trong năm 2024. Do kinh tế khó khăn, nhiều công ty quy mô nhỏ trả mặt bằng văn phòng rồi tìm thuê căn hộ chung cư, nhà riêng tại các quận, huyện không quá trung tâm của Hà Nội làm văn phòng để tiết kiệm chi phí. Các công ty siêu nhỏ dưới 10 người thì lựa chọn hình thức co-working. Anh Xuân nhận định thị trường văn phòng cho thuê sẽ đón một năm 2024 đầy thách thức.

Nguyễn Nam

