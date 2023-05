Lễ cất nóc tòa A3 – Dự án Nhà ở xã hội THT New City

Sáng ngày 28/12/2021, Chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu đã tổ chức thành công buổi lễ cất nóc Tòa A3 THT New City – Dự án Nhà ở xã hội tiêu biểu của khu vực phía Tây Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức long trọng với sự hiện diện của các đại diện: Bà Trần Thị Thu Hiền- TGĐ Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Bà Bùi Thúy Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Ông Đinh Trung Quyết – Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam; Ông Đặng Văn Dương- TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp THT; Lê Thị Hằng – TGĐ Công ty cổ phần tập đoàn tài chính HNT; Ông Nguyễn Minh Hùng – CTHĐQT Công ty CP Tập đoàn THT, cùng đại diện các đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, công nhân viên đại diện công ty.

Đại diện Chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án THT New City thực hiện nghi thức tại Lễ cất nóc tòa A3

Nhận thức rõ được nhu cầu mua nhà ở của người dân tại Hà Nội đang ngày một tăng cao. Bên cạnh những dự án thành công và đi vào sử dụng thì còn nhiều dự án gặp khó khăn, với muôn vàn thách thức. Hiểu được điều này, Chủ đầu tư – Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long cùng các Nhà thầu đã tiếp tục thi công, hoàn thiện dự án THT New City – Thành phố mới tại Thủ đô.

Tòa nhà A3 là tòa nằm trong dự án THT New City có địa chỉ tại mặt đường 32, Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, thuộc huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Dự án bao gồm 04 khối nhà chung cư 35 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 170.116m2. Hệ thống các căn hộ chung cư tại dự án được bố trí từ tầng 7 -35 của 4 tòa nhà cao tầng, trong đó mỗi tầng được thiết kế 12 căn hộ thông thoáng với diện tích dao động từ 50m2 -70m2. Mỗi căn hộ được bố trí từ 2-3 phòng ngủ. Mỗi tòa có 4 thang máy tốc độ cao đảm bảo việc di chuyển, đi lại thuận tiện của cư dân trong tòa nhà. Các căn hộ đều được thiết kế nhằm tận dụng tối đa diện tích và ánh sáng tự nhiên mang đến không gian tươi sáng cho toàn khu chung cư.

Tòa A3 thuộc dự án Nhà ở xã hội THT New City

Phát biểu tại Lễ cất nóc, Bà Bùi Thuý Quỳnh đại diện Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long – Chủ đầu tư dự án THT New City cho biết: “Dự án THT New City là một trong những dự án nhà ở an sinh xã hội tiêu biểu và có triển vọng mà chủ đầu tư chúng tôi cũng như các nhà thầu thi công đang gấp rút hoàn thành. Ngay sau Lễ cất nóc ngày hôm nay, tôi mong muốn dự án sẽ tiếp tục đẩy nhanh các hạng mục thi công khác để gấp rút hoàn thiện, bàn giao căn hộ với mong muốn nhanh chóng mang đến cho khách hàng nơi an cư vững chắc để an tâm an cư, vững chí lập nghiệp.”

Ông Đinh Trung Quyết – Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, đại diện đơn vị tổng thầu dự án phát biểu: “Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cùng với kinh nghiệm dày dặn của đơn vị thi công, dự án THT New City đã và đang đi đến đích hoàn thiện. Trong tương lai, đây sẽ là dự án tâm điểm trên địa bàn huyện Hoài Đức, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cơ bản nhất của mọi gia đình, mọi lứa tuổi, mọi phong cách”.

Ông Đinh Trung Quyết – Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, đại diện đơn vị tổng thầu dự án phát biểu tại Lễ cất nóc

Ngoài sở hữu vị trí đắc địa, tại dự án Nhà ở xã hội THT New City cư dân còn được sở hữu không gian sống cao cấp ngay trong căn hộ của mình, được tận hưởng các tiện ích dịch vụ hoàn hảo: Sự tận tình, chu đáo của các đơn vị chuyên nghiệp thực hiện như lễ tân, bảo vệ, giặt là, vệ sinh…, 2 tầng trung tâm thương mại rộng lớn, khu cafe & giải khát, thác trần, khu vui chơi trẻ em…, phần lớn diện tích được dành cho không gian cây xanh, cảnh quan, mặt nước. Cùng với đó, khi nộp hồ sơ mua Nhà ở xã hội THT New City, quý khách được ngân hàng hỗ trợ gói vay ưu đãi lên tới 70% GTCH trong vòng 20 năm, với lãi suất ưu đãi.

Các đơn vị tham dự chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ cất nóc

Với những điều này, dự án Nhà ở xã hội, chung cư THT New City sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, góp phần hiện thực hóa về chốn an cư lý tưởng cho những người có thu nhập thấp tại Hà Nội, từng bước đem lại cho những người dân, công nhân, cán bộ có nhà ở được hưởng những chính sách ưu đãi xã hội ổn định đời sống.