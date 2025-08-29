Lễ Công Bố Và Phát Động Giải Thưởng Quốc Gia Bất Động Sản Việt Nam Lần thứ II

Chiều 28/8, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã long trọng tổ chức Lễ công bố & phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Giải thưởng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vị thế chiến lược của lĩnh vực bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng dân tộc trên con đường bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một Giải Thưởng Mang Tầm Vóc Quốc Gia, Góp Phần Định Vị Thị Trường Bất Động Sản Trong Kỷ Nguyên Vươn Mình

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Khôi, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhìn nhận, bất động sản là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, có tính lan tỏa sâu rộng, liên quan trực tiếp tới hơn 40 ngành nghề, lĩnh vực và hàng ngàn loại hình dịch vụ. Theo đó, sự vận hành lành mạnh, minh bạch của thị trường không chỉ kiến tạo không gian sống, thúc đẩy phát triển đô thị mà còn trở thành “đầu kéo” quan trọng cho tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tiêu dùng và kích hoạt nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, xây dựng.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Với tầm nhìn ấy, TS. Nguyễn Văn Khôi cho rằng sự ra đời của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam chính là minh chứng sinh động, cụ thể hóa vai trò của ngành bất động sản nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Trên nền tảng vững chắc sự kế thừa từ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ I, TS. Nguyễn Văn Khôi cho rằng, mùa giải lần thứ II năm 2025 – 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phác họa toàn cảnh một thị trường bất động sản Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ, sáng tạo, năng động và đầy triển vọng.

Thông tin về mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II, TS. Nguyễn Văn Khôi cho biết, giải thưởng năm nay đặt trọng tâm vào việc khuyến khích, động viên doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; tôn vinh, quảng bá những doanh nghiệp và dự án xuất sắc, tiêu biểu; định hình các chuẩn mực minh bạch, nhân văn, bền vững cho thị trường; đồng thời đề cao giá trị của doanh nghiệp Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình. Đặc biệt, Giải thưởng năm nay được triển khai dựa trên ộ tiêu chí chặt chẽ, khách quan, minh bạch, gắn với khảo sát thực tế, phân tích đa chiều và phản hồi xã hội cùng những hạng mục tiêu biểu như: Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

TS. Nguyễn Văn Khôi cũng thông tin thêm, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam không giới hạn quy mô doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ hoàn toàn có cơ hội tham dự và được vinh danh, nếu đáp ứng các tiêu chí của Giải thưởng.

Giải Thưởng Quốc Gia Bất Động Sản Việt Nam Lần II: Toàn Diện, Đổi Mới, Sáng Tạo

Phát biểu phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với quy mô và tầm vóc toàn diện hơn, có nhiều điểm nổi bật so với Giải thưởng lần thứ I.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan thông tin, bên cạnh những hạng mục đã có, Giải thưởng lần thứ II bổ sung thêm nhiều hạng mục gắn với xu thế phát triển mới của thị trường như bất động sản công nghiệp; ngân hàng cho vay bất động sản minh bạch, hiệu quả; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các xu hướng, tiềm năng, triển vọng của thị trường. Ngoài ra, bộ tiêu chí cũng được nâng cấp, không chỉ dừng ở tiêu chí về quy mô, chất lượng dự án, Giải thưởng lần II nhấn mạnh hơn tới yếu tố xanh, bền vững, trách nhiệm xã hội (CSR), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Không chỉ vậy, theo nhà báo Phạm Nguyễn Toan, quyền lợi và tính lan tỏa cho doanh nghiệp được nâng cao hơn. Ngoài Cúp và Bằng chứng nhận, các doanh nghiệp đoạt giải được sử dụng thương mại biểu trưng Giải thưởng, ưu tiên tham gia xúc tiến đầu tư – thương mại – triển lãm trong và ngoài nước, quảng bá rộng rãi hình ảnh thương hiệu. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với lần I.

“Nếu như Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ I đặt nền móng, tạo niềm tin và chuẩn mực phát triển ban đầu cho thị trường, thì Giải thưởng lần thứ II sẽ toàn diện hơn về hạng mục, chuyên sâu hơn về tiêu chí và thiết thực hơn về giá trị đối với doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy bất động sản Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân”, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh.

Nhấn mạnh cam kết minh bạch và giá trị thực sự của mỗi hạng mục giải thưởng, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cho biết, Giải thưởng không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là thước đo chuẩn mực cho năng lực, uy tín và sức sáng tạo của doanh nghiệp. Hội đồng Giám khảo độc lập, gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín cùng cơ quan báo chí, tham gia giám sát và bỏ phiếu dân chủ, đảm bảo mỗi giải thưởng trao đi đều xứng đáng với giá trị thực sự của doanh nghiệp và dự án.

Ông nhấn mạnh, Giải thưởng sẽ đảm bảo quy trình đánh giá khách quan, minh bạch, có sự tham gia giám sát độc lập và công khai kết quả, để mỗi giải thưởng được trao đều xứng đáng với giá trị thực sự của doanh nghiệp và dự án. Đồng thời, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp sau Giải thưởng, hỗ trợ quảng bá thương hiệu và kết nối nguồn lực thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, triển lãm. Bên cạnh đó, Giải thưởng cũng hướng tới lan tỏa các giá trị xã hội, gắn kết với những chương trình hành động thiết thực như phát triển nhà ở xã hội, cải tạo đô thị, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cũng cho biết BTC sẽ cam kết đồng hành lâu dài trong nghiên cứu, phản biện chính sách và truyền thông, nhằm kiến tạo một môi trường phát triển minh bạch, ổn định và bền vững cho toàn thị trường bất động sản Việt Nam.

