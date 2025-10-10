Lễ Kick-Off NAMMON Square: Đánh Thức Tiềm Năng Bất Động Sản Nam Hà Nội

Ngày 8/10, lễ kick-off dự án NAMMON Square đã được tổ chức tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, đánh dấu màn ra mắt chính thức của tâm điểm thương mại – dịch vụ mới góp phần nâng tầm bản sắc kinh tế địa phương, xây dựng chuẩn sống mới cho khu vực.

NAMMON Square Khai Mở Hành Trình Kiến Tạo Tâm Điểm Thương Mại – Dịch Vụ Phía Nam Thủ Đô

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, Thường Tín (cũ) – vùng đất danh hương khoa bảng, bách nghệ tinh hoa đang chuyển mình trên hành trình vươn tới thịnh vượng. Sự bứt phá về hạ tầng với Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Vành đai 4, tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam cùng định hướng xây dựng sân bay thứ hai của Thủ đô biến Thường Tín thành nơi giao thương sầm uất.

Kế thừa chất sống thịnh vượng ấy, NAMMON Square hiện diện như một điểm sáng trên bản đồ bất động sản khu vực. Dự án được định vị trở thành “hub” kinh doanh all-in-one sôi động bậc nhất khu Nam Hà Nội, nơi góp phần nâng tầm bản sắc kinh tế địa phương và chuẩn sống tại khu vực.

NAMMON Square hứa hẹn kiến tạo tâm điểm thương mại – dịch vụ sầm uất bậc nhất khu vực

Nhằm “khởi vận” cho hành trình mới trên vùng đất danh hương. Lễ kick-off dự án với chủ đề “The Land of Masters” được tổ chức như một lời tuyên ngôn cho tầm nhìn của dự án, đồng thời tôn vinh hơn 500 chiến binh kinh doanh – những người sẽ cùng đồng hành để viết tiếp câu chuyện phồn vinh.

Màn trình diễn đầy cảm xúc trong sự kiện Kick-off dự án NAMMON Square “The Land of Masters”

Chương trình được dàn dựng công phu, mở màn bằng tiếng trống hào hùng vang dội như lời hiệu triệu, khơi dậy năng lượng bùng nổ cho các chiến binh kinh doanh, mở đầu một hành trình mới đầy hứng khởi. Sự thăng hoa cảm xúc được ghi dấu tại màn công bố chính thức dự án NAMMON Square cùng các thông tin chiến lược về tiềm năng bứt phá của dự án cũng như khu vực phía Nam Thủ Đô.

Được quy hoạch trên quỹ đất 19ha thuộc xã Hồng Vân, cùng lợi thế tiếp giáp 11 khu công nghiệp trọng điểm cùng hơn 100 làng nghề truyền thống, dự án mang đến lợi thế song hành giữa giá trị kinh tế và văn hóa, lịch sử. Với 196 căn thấp tầng được thiết kế 5 tầng linh hoạt cùng mặt tiền rộng từ 5–10m, NAMMON Square kiến tạo không gian đa năng, tối ưu cho cả đầu tư, kinh doanh và an cư.

Khoảnh khắc chính thức ra mắt dự án NAMMON Square đầy thiêng liêng

NAMMON Square được quy hoạch thành 3 phân khu độc đáo, định vị giá trị riêng biệt. Nếu Vạn Tín được ví như tổ hợp dịch vụ thiết yếu, quy tụ cửa hàng tiện ích, nhà hàng, không gian cộng đồng thì Ngọc Tín là trung tâm cao cấp, “sân khấu mở” cho nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ. Trong khi đó Nam Tín sở hữu vị trí trên trục Quốc lộ 1A, là không gian lý tưởng cho các thương hiệu cao cấp và dịch vụ giải trí, đồng thời kiến tạo chuẩn sống thượng lưu với cảnh quan xanh, tiện ích thể thao và hồ nước nội khu.

Đại diện Chủ đầu tư chia sẻ:“Tại NAMMON Square, mỗi khu phố không chỉ là điểm giao thương sầm uất mà còn là cầu nối đưa tinh hoa Thường Tín ra thế giới, để giá trị văn hóa – kinh tế song hành và để vùng đất này trở thành trung tâm hội tụ tinh hoa, năng lượng mới của khu vực”.

Không khí hào hứng, sôi động của các “chiến binh kinh doanh” trong buổi lễ Kick-off

Cũng tại sự kiện, hàng loạt phần quà giá trị cũng được trao đi, bao gồm giải thưởng đặc biệt là một chiếc iPhone 17 Pro. Ngoài ra là những chứng nhận được chế tác thủ công từ khung gỗ sơn mài – biểu tượng tinh hoa của vùng đất trăm nghề. Kết thúc buổi lễ, lời tuyên bố kick-off vang lên đầy quyết tâm, mở ra hành trình phồn vinh tại cửa ngõ chiến lược Nam Hà Nội.

Các đơn vị nhận chứng nhận đại lý, chính thức gia nhập “đội hình” chiến lược của NAMMON Square

NAMMON Square – Thương Phố Khởi Vận Từ Bản Sắc Tinh Hoa

Tiếp nối mạch giao thương Thăng Long – Thường Tín, NAMMON Square được định vị không chỉ là trung tâm thương mại – dịch vụ mới, mà còn là “thương phố khởi vận” từ tinh hoa di sản làng nghề truyền thống. Dự án được kiến tạo trên ba trục giá trị cốt lõi: Khởi hưng bản sắc, Khởi thịnh giao thương và Khởi nguyên chuẩn sống.

Với nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ kho tàng văn hóa di sản làng nghề, NAMMON Square “khởi hưng bản sắc”, hứa hẹn là điểm đến đầu tiên trong khu vực kiến tạo không gian trưng bày và tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt. Dự án còn mở ra một trung tâm giao lưu văn hóa khu vực – nơi bản sắc truyền thống được thăng hoa trong nhịp sống đương đại.

Tiếp nối dòng giao thương, chủ đầu tư kỳ vọng NAMMON Square khai vận cho hành trình “khởi thịnh giao thương”. Dự án hứa hẹn khai phóng tiềm năng kinh tế khu vực nhờ mô hình “hub” kinh doanh đa ngành đa nghề độc đáo, góp phần giữ mạch tăng trưởng thịnh vượng bền vững cho khu vực.

Dự án NAMMON Square được kiến tạo trên 3 trục giá trị “Khởi hưng bản sắc”, “Khởi thịnh giao thương” và “Khởi nguyên chuẩn sống”.

Trong nhịp giao thương không ngừng nghỉ, NAMMON Square “khởi nguyên chuẩn sống”, hướng tới việc kiến tạo chuẩn mực sống hiện đại, bền vững và thịnh vượng. Đây là nơi cư dân được tận hưởng hệ sinh thái sống – làm việc – giải trí toàn diện, hài hòa giữa trải nghiệm và giá trị sống đích thực.

Với ba tầng giá trị tạo nên dấu ấn độc nhất, NAMMON Square được nâng tầm để trở thành tâm điểm mới khai mở vận hội vùng đất danh hương, nơi sức sống thương mại, văn hóa và di sản hội tụ. Đây chính là cơ hội dành cho các nhà đầu tư thông thái, mong muốn đón đầu cơ hội tăng trưởng tài sản bền vững song hành với khát vọng kiến tạo hành trình phồn vinh của thủ đô.

—–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 10/10/2025 12:30

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/le-kick-off-nammon-square-danh-thuc-tiem-nang-bat-dong-san-phia-nam-ha-noi-72029.html