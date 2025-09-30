Lê Phong Group Ký Kết Hợp Tác Chiến Lược Dự Án The Emerald Garden View

Sáng 29/9 tại TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược Dự án The Emerald Garden View giữa Nhà phát triển dự án Lê Phong Group và các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, giám sát, quản lý vận hành, tài chính và phân phối.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại trung tâm kết nối của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời khẳng định tầm nhìn, uy tín và năng lực phát triển bền vững của Lê Phong Group trên thị trường bất động sản.

Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald Garden View tại TP.HCM sáng 29/9.

Đồng Hành Cùng Kiến Tạo Những Giá Trị Khác Biệt

Theo đó, sau quá trình tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng, Lê Phong Group đã chính thức ký kết hợp tác cùng các đối tác uy tín hàng đầu trên thị trường, bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C (thiết kế & thi công), Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K (Tư vấn giám sát), Công ty TNHH Land Sculptor Studio Việt Nam (Tư vấn thiết kế cảnh quan), Công ty TNHH LIXIL Việt Nam (Thiết bị vệ sinh), Công ty TNHH CBRE Việt Nam (Tư vấn quản lý vận hành), Ngân hàng TMCP Quân Đội MB ( ngân hàng tài trợ) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi – DKRS (Tiếp thị & phân phối).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong – đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ, sự kiện ký kết lần này không chỉ khẳng định sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau giữa Lê Phong Group và các đối tác mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo khu đô thị thịnh vượng The Emerald Garden View đầy tiềm năng tại khu vực trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Đồng thời, thể hiện cam kết mạnh mẽ của đơn vị phát triển dự án đối với khách hàng và đối tác trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và không ngừng gia tăng giá trị cho từng sản phẩm.

Bên cạnh đó, ông Bùi Ngươn Phong cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các đối tác đã đồng hành cùng dự án và kỳ vọng Khu căn hộ cao cấp The Emerald Garden View với nhiều ưu thế nổi trội sẽ trở thành điểm sáng trên thị trường và là biểu tượng sống mới của khu vực – nơi kết hợp hài hòa giữa giá trị thương mại, công nghiệp và không gian sinh thái đẳng cấp.

Ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong, đại diện Nhà phát triển dự án, phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, sự kiện ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald Garden View diễn ra khi dự án đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính, có quyết định giao đất, giấy phép xây dựng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao tính pháp lý chuẩn chỉnh và chất lượng triển khai thực tế, The Emerald Garden View sở hữu pháp lý vững vàng và minh bạch, đang được triển khai theo đúng tiến độ cam kết ngay từ những bước khởi đầu chính là “điểm cộng” lớn, bảo chứng và mang đến sự an tâm cho khách hàng cũng như mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng và mang đến không gian sống lý tưởng cho cư dân tương lai.

Đại diện Lê Phong Group và các đối tác thực hiện nghi thức ký kết.

The Emerald Garden View – Tâm Điểm An Cư, Đầu Tư Xứng Tầm Tại Siêu Đô Thị TP.HCM Mở Rộng

The Emerald Garden View được quy hoạch trên diện tích gần 2 hec-ta, gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng, 2 tầng hầm và nhiều loại hình sản phẩm: căn hộ, condotel, shophouse. Đi kèm là hệ thống tiện ích cao cấp: trung tâm thương mại, hồ bơi tràn bờ, trường học, khu vui chơi, không gian xanh và khu ẩm thực phong phú đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân dự án và người dân khu vực lân cận.

Đặc biệt, dự án sở hữu hàng loạt lợi thế cạnh tranh hiếm có: vị trí trung tâm giao thương ngay trục kết nối Đông – Tây, liền kề Quốc lộ 13 – tuyến huyết mạch năng động bậc nhất, đồng thời nằm trong vùng quy hoạch tuyến metro tương lai. Cộng hưởng với lợi thế liền kề khu công nghiệp xanh hiện đại, đón đầu xu hướng quy hoạch sau sáp nhập Bình Dương với TP.HCM, dự án gây ấn tượng khi mang đến không gian sinh thái ven sông, vùng trái cây Lái Thiêu và vị trí hội tụ giá trị kép giữa kết nối thương mại – công nghiệp và lối sống xanh, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng cao của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và cư dân địa phương.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Garden View – biểu tượng sống xanh, tiện nghi và đẳng cấp tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược, sự tin tưởng từ khách hàng và tâm huyết của đội ngũ phát triển, The Emerald Garden View hứa hẹn trở thành khu đô thị kiểu mẫu, mang đến môi trường sống văn minh, hiện đại và đáng sống, nâng tầm chuẩn mực an cư – đầu tư tại khu vực phía Nam.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 30/09/2025 16:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/le-phong-group-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-du-an-the-emerald-garden-view-70791.html

