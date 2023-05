Lễ ra quân The Holiday Ha Long "hâm nóng" thị trường BĐS Quảng Ninh

Không khí sôi động tại "Sự kiện truyền lửa" ra quân dự án The Holiday Hạ Long

Sắp ra mắt Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế tại trung tâm Bãi Cháy

Thị trường bất động sản Hạ Long chuẩn bị đón chờ một tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế mới tại vị trí cuối cùng còn lại trên trục đường sầm uất nhất trung tâm du lịch Bãi Cháy – The Holiday Ha Long. Đây là dự án mang dấu ấn của những thương hiệu lữ hành, du lịch lớn, đang được nhiều nhà đầu tư bất động sản đặc biệt quan tâm.

"Sự kiện truyền lửa" ra quân dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế The Holiday Ha Long đã thu hút hơn 800 chuyên viên tư vấn bất động sản từ 7 đại lý phân phối bất động sản hàng đầu tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Đại diện Đơn vị phát triển dự án, Đơn vị Tư vấn & quản lý bán hàng cùng các đại lý tại sự kiện

Nói về sức lan tỏa, sự quan tâm dành cho Sự kiện truyền lửa dự án The Holiday Ha Long không chỉ giới hạn trong phạm vi những cá nhân trực tiếp có mặt. Đó còn là sự kỳ vọng của thị trường, giới chuyên môn và các nhà đầu tư về một dự án sẽ tiên phong tạo nên thay đổi tích cực đối với nền du lịch Hạ Long hay cao hơn là du lịch miền Bắc. Tất cả đều đang chờ đón ngày Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế hàng đầu Hạ Long chính thức mở bán sản phẩm.

Theo đại diện Global Invest, The Holiday Ha Long là một tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế mang nhiều giá trị đầu tiên và duy nhất được kiến tạo bằng tâm huyết của chủ đầu tư, nơi loạt thương hiệu uy tín bậc nhất Việt Nam và thế giới cùng hội tụ để khai mở nên bình minh mới cho du lịch Hạ Long với một chu kỳ phát triển mới ngay sau khi Covid được khống chế.

The Holiday Ha Long hội tụ nhiều tên tuổi lớn

Loạt thương hiệu mà đại diện Đơn vị phát triển dự án đề cập tới, trước tiên phải kể đến thương hiệu du lịch rất uy tín tại Việt Nam với 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác du lịch là VietnamTourism Hanoi, một thành viên thuộc hệ sinh thái các công ty cung cấp dịch vụ của Global Invest. VietnamTourism Hanoi đang đóng vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực khai thác du lịch Quảng Ninh với tỷ trọng đóng góp doanh thu tăng trưởng đều mỗi năm.

VietnamTourism Hanoi cũng ghi nhận nhiều con số ấn tượng trong lĩnh vực du lịch trong 2 năm 2018-2019 như: 1.200 chuyến bay charter đưa khách quốc tế tới Việt Nam, gần 1.000 tỷ đồng đóng góp vào doanh thu du lịch tỉnh Quảng Ninh, nhu cầu sử dụng hơn 100.000 đêm phòng khách sạn tàu biển phục vụ khách du lịch tại Hạ Long.

Tên tuổi thứ hai là Cross Hotels & Resorts, thương hiệu quản lý vận hành khách sạn đến từ Úc, thuộc The Flight Center Travel Group (FCTG) – một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực lữ hành du lịch. Cross Hotels & Resorts sẽ trực tiếp vận hành và đem tới những tiêu chuẩn dịch vụ hàng đầu cho các căn hộ Holiday Premium tại dự án.

Cross Hotels & Resort được biết đến là thương hiệu quản lý khách sạn có kinh nghiệm đặc biệt tại thị trường châu Á, nơi mà The Flight Center Travel Group có nhu cầu tới gần 1,3 triệu đêm phòng. Sự tham gia của Cross Hotel & Resort trong việc vận hành các căn hộ Holiday Premium là bảo chứng cho khả năng lấp đầy trong khai thác của The Holiday Hạ Long.

Phối cảnh dự án The Holiday Ha Long – Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế hội tụ những thương hiệu hàng đầu

Và tiếp đến, các hạng mục thiết kế kiến trúc được tư vấn bởi Ong & Ong – công ty thiết kế nổi tiếng tới từ Singapore. Ong & Ong đã dày công nghiên cứu để có thể sáng tạo nên kiến trúc mang tính biểu tượng của The Holiday Ha Long, thông qua bản thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ các khối đá vôi xếp chồng đặc trưng Vịnh Hạ Long.

Tổng thầu thi công The Holiday Ha Long được đại diện Global Invest công bố là Ricons, một trong những Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Cái tên bảo chứng cho chất lượng công trình cũng như tiến độ triển khai dự án.

The Holiday Ha Long sở hữu 36 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế với nhiều tiện ích lần đầu xuất hiện tại Hạ Long

The Holiday Ha Long đánh dấu lần đầu tiên những sản phẩm căn hộ được ra mắt tại mặt đường Hạ Long, bên cạnh hàng loạt khách sạn lớn nhỏ tại trung tâm du lịch Bãi Cháy. Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu lưu trú của khách du lịch Hạ Long và kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, The Holiday Ha Long cung cấp ra thị trường BĐS 2 dòng sản phẩm sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội là Holiday Homes – sản phẩm căn hộ khách hàng được bàn giao tự vận hành và Holiday Premium – sản phẩm căn hộ được uỷ thác vận hành bởi Cross Hotel & Resort, nhận chia sẻ doanh thu.

Tích hợp trong The Holiday Ha Long là 36 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế với tổng quy mô tương đương một khu resort, với nhiều tiện ích hoàn toàn mới dành cho thị trường du lịch Hạ Long. Đó là tổ hợp Sky resort đầu tiên và duy nhất tại Hạ Long, Bar chân mây có thiết kế bán lơ lửng giữa không trung lần đầu xuất hiện, The Golf Hub – tổ hợp Golf in door đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Hạ Long, E-casino do Casino Austria International Holding GmbH (Cộng hoà Áo) quản lý đầu tiên tại Việt Nam…